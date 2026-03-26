Het team van Mercedes is op een oppermachtige wijze aan het nieuwe Formule 1-seizoen begonnen. Ze hebben hun prestaties van vorig jaar al deels geëvenaard, en kunnen dit weekend in Suzuka een einde maken aan de heerschappij van Max Verstappen.

Verstappen wist de afgelopen vier edities van de Japanse Grand Prix op het circuit van Suzuka op zijn naam te schrijven. Alhoewel een wonder niet uitgesloten is, Verstappen versloeg vorig jaar ook de oppermachtige McLarens, lijkt het erop dat Mercedes weer gaat heersen. De enige vraag die men zich dan zal stellen, is of de zege gaat naar George Russell of Andrea Kimi Antonelli.

Waarom gaat het nu al beter dan in 2025?

Russell en Antonelli waren oppermachtig in de eerste twee raceweekenden van het jaar in Australië en Japan. Ze pakten in beide races de pole position en ze wisten allebei één Grand Prix te winnen. Mercedes heeft hierdoor nog steeds een honderdprocent-score achter hun naam staan, én ze hebben een aantal prestaties van vorig jaar al weten te evenaren.

Mercedes wist vorig jaar niet te heersen, en ze kwamen slechts tot twee zeges met Russell. Daarnaast stond de Brit slechts twee keer op de pole position, en moesten ze tijd toegeven op de concurrentie. Na slechts twee raceweekenden hebben ze deze prestatie al achterhaald, en kunnen ze in Japan hun derde zege pakken. Hiermee doen ze oude tijden weer herleven; van 2014 tot en met 2020 waren ze immers de alleenheersers in de Formule 1.

Wie is de grootste tegenstander?

In Japan zullen Max Verstappen en Red Bull en constructeurskampioen McLaren blijven hopen op een klein wonder, maar of dat gaat gebeuren is nog maar de vraag. Als Verstappen wint, dan is het zijn vijfde zege op rij op Suzuka, iets wat nog nooit is gebeurd in de geschiedenis van de Formule 1.

Mercedes staat al lang droog

Bij Mercedes willen ze hier graag een stokje voor steken, want ze azen zelf ook op eremetaal. Als Russell of Antonelli weet te winnen op het prachtige door Hans Hugenholtz ontworpen circuit, dan is het de eerste Mercedes-zege op Suzuka sinds Valtteri Bottas in 2019.