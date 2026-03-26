Mercedes wil einde maken aan heerschappij van Verstappen

Het team van Mercedes is op een oppermachtige wijze aan het nieuwe Formule 1-seizoen begonnen. Ze hebben hun prestaties van vorig jaar al deels geëvenaard, en kunnen dit weekend in Suzuka een einde maken aan de heerschappij van Max Verstappen.

Verstappen wist de afgelopen vier edities van de Japanse Grand Prix op het circuit van Suzuka op zijn naam te schrijven. Alhoewel een wonder niet uitgesloten is, Verstappen versloeg vorig jaar ook de oppermachtige McLarens, lijkt het erop dat Mercedes weer gaat heersen. De enige vraag die men zich dan zal stellen, is of de zege gaat naar George Russell of Andrea Kimi Antonelli.

Mercedes in de problemen: "Russell en Antonelli zijn geen vrienden meer"

Waarom gaat het nu al beter dan in 2025?

Russell en Antonelli waren oppermachtig in de eerste twee raceweekenden van het jaar in Australië en Japan. Ze pakten in beide races de pole position en ze wisten allebei één Grand Prix te winnen. Mercedes heeft hierdoor nog steeds een honderdprocent-score achter hun naam staan, én ze hebben een aantal prestaties van vorig jaar al weten te evenaren.

Mercedes wist vorig jaar niet te heersen, en ze kwamen slechts tot twee zeges met Russell. Daarnaast stond de Brit slechts twee keer op de pole position, en moesten ze tijd toegeven op de concurrentie. Na slechts twee raceweekenden hebben ze deze prestatie al achterhaald, en kunnen ze in Japan hun derde zege pakken. Hiermee doen ze oude tijden weer herleven; van 2014 tot en met 2020 waren ze immers de alleenheersers in de Formule 1.

Wie is de grootste tegenstander?

In Japan zullen Max Verstappen en Red Bull en constructeurskampioen McLaren blijven hopen op een klein wonder, maar of dat gaat gebeuren is nog maar de vraag. Als Verstappen wint, dan is het zijn vijfde zege op rij op Suzuka, iets wat nog nooit is gebeurd in de geschiedenis van de Formule 1.

Mercedes staat al lang droog

Bij Mercedes willen ze hier graag een stokje voor steken, want ze azen zelf ook op eremetaal. Als Russell of Antonelli weet te winnen op het prachtige door Hans Hugenholtz ontworpen circuit, dan is het de eerste Mercedes-zege op Suzuka sinds Valtteri Bottas in 2019. 

Reacties (4)

  • Snelrondje

    Posts: 8.955

    Echt?

    • + 0
    • 26 maa 2026 - 09:59
  • snailer

    Posts: 32.194

    Volgens mij heeft McLaren dat vorig jaar al gedaan.

    • + 0
    • 26 maa 2026 - 10:33
    • Freek-Willem

      Posts: 6.658

      Volgens mij bedoelen ze aan winnen op suzuka. Daar is Max de afgelopen 4 jaar als eerste aan de drank gegaan na de race

      • + 0
      • 26 maa 2026 - 11:23
  • Schumi86

    Posts: 600

    Lol

    • + 0
    • 26 maa 2026 - 10:41

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    03:30 - 04:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    03:30 - 04:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    07:00 - 09:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    07:00 - 08:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    07:00 - 08:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    07:00 - 09:00

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 235
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Mercedes
