Verstappen gaat in Japan op jacht naar unieke F1-prestatie

Verstappen gaat in Japan op jacht naar unieke F1-prestatie

Na een uitstapje naar de Nürburgring Nordschleife concentreert Max Verstappen zich nu op de Japanse Grand Prix. Op het iconische circuit van Suzuka gaat Verstappen jagen op ultieme revanche, en dat is hem in het verleden wel vaker gelukt. Het is historische grond voor Verstappen.

Na twee Formule 1-weekenden vol frustratie en chagrijn, maakte Verstappen afgelopen weekend zijn hoofd leeg op de Nordschleife. Samen met zijn teamgenoten Jules Gounon en Daniel Juncadella maakte hij veel indruk in de Groene Hel. Ze wonnen de NLS2-race in hun Mercedes-AMG GT3, maar werden later gediskwalificeerd. Het mocht de pret niet drukken, want Verstappen had genoten.

Meer over Max Verstappen Team van Verstappen neemt ingrijpend besluit en trekt zich terug

Team van Verstappen neemt ingrijpend besluit en trekt zich terug

14 maa
 Kijk hier live en gratis naar Max Verstappen op de Nürburgring

Kijk hier live en gratis naar Max Verstappen op de Nürburgring

21 maa

Nu maakt hij zich klaar voor de Japanse Grand Prix, die wordt verreden op één van zijn favoriete circuits: Suzuka. Het door Hans Hugenholtz ontworpen circuit met zijn bekende 8-vorm is enorm populair onder de coureurs, en veel fans genieten van het spektakel op de baan. Of het ook dit jaar een echt rijderscircuit is met de nieuwe regels, is echter afwachten.

Wat kan Verstappen voor elkaar krijgen?

Wat wel zeker is, is dat Verstappen er weer eens Formule 1-geschiedenis kan gaan schrijven. In de afgelopen vier jaar wist hij namelijk de Japanse Grand Prix op zijn naam te schrijven, en die races zijn bij de racefans in het geheugen blijven hangen. Zo pakte hij er in 2022 zijn tweede wereldtitel na een verwarrende regenrace, en maakte hij er vorig jaar de fans gek met een magisch polerondje en een ijzersterke race waarin hij zijn positie fel moest verdedigen.

Record wacht

Als Verstappen dit jaar voor de vijfde keer op rij weet te winnen, iets wat nog nooit gebeurd is, dan komt hij op gelijke hoogte met Lewis Hamilton. De Britse zevenvoudig wereldkampioen won de Japanse Grand Prix vijf keer, maar deed dat nooit vijf keer achter elkaar.

Waarom mag Verstappen toch dromen?

Verstappen lijkt nu niet de favoriet te zijn voor de zege, want Red Bull is realistisch gezien het vierde team. Vorig jaar reisde het team ook zonder zelfvertrouwen af naar Japan, en toen leverde Verstappen een huzarenstukje af door de pole te pakken en te winnen. Hij liet zien dat niets onmogelijk is, maar hij weet wel dat het zeer zwaar gaat worden. Verstappen heeft een wonder nodig, maar die zijn de wereld in ieder geval nog niet helemaal uit.

  • Larry Perkins

    Posts: 63.688

    Verstappen gaat in Japan helemaal niet op jacht naar een vijfde zege op rij, daar denkt hij geen moment aan en zo'n record boeit hem ook nauwelijks.
    Max zal willen finishen, wat punten willen verzamelen en vooral (wat) vooruitgang van de RB22 willen zien...

    • + 3
    • 24 maa 2026 - 12:16
    • f(1)orum

      Posts: 9.788

      De race probleemloos starten en finishen zal al voor hem een zege(n) zijn.

      • + 4
      • 24 maa 2026 - 12:18
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.816

    Suzuka, samen met Zandvoort en Spa de mooiste circuit's die er zijn.

    Suzuka en Zandvoort niet de beste circuit's voor de F1, maar wel de mooiste layout.

    • + 3
    • 24 maa 2026 - 12:21
    • f(1)orum

      Posts: 9.788

      En, toeval of niet, alle drie de circuitnamen beginnen met een S, als je tenminste een ras Amsterdammer bent.

      • + 7
      • 24 maa 2026 - 12:24
    • Flying Dutchman

      Posts: 3.056

      Maleisië is ook niet lelijk, Ouw

      • + 1
      • 24 maa 2026 - 12:41
    • Freek-Willem

      Posts: 6.655

      @forum, net als:
      - sepang
      - shanghai
      - Silverstone

      • + 1
      • 24 maa 2026 - 12:42
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.816

      Iedereen heeft natuurlijk zijn favoriete circuit's.
      En idd, Maleisië heeft ook 'n mooi circuit en Turkije ook.

      • + 0
      • 24 maa 2026 - 13:08
    • Golf-GTI

      Posts: 1.676

      En Spa

      • + 1
      • 24 maa 2026 - 13:26
    • ILMOP

      Posts: 1.243

      Blijft natuurlijk persoonlijk, maar voor mij springen er een paar echt uit.
      Suzuka vanwege de flow en die Esses, Spa door Eau Rouge en het hoogteverschil, en Silverstone met Maggots/Becketts. Allemaal circuits waar lef en ritme samenkomen. Een circuit als Monaco geniet mijn voorkeur, maar als je objectief bent, dan hoort dit circuit er eigenlijk ook bij, puur vanwege de uitdaging en historie.
      Wat deze circuits gemeen hebben: snelle bochten, weinig marge en circuits die echt het verschil maken tussen goede en topcoureurs👏🤤

      • + 0
      • 24 maa 2026 - 14:25
    • ILMOP

      Posts: 1.243

      Correctie: Een circuit als Monaco geniet NIET mijn voorkeur, maar als je objectief bent, dan hoort dit circuit er eigenlijk ook bij, puur vanwege de uitdaging en historie.

      • + 0
      • 24 maa 2026 - 14:26
    • f(1)orum

      Posts: 9.788

      Van mij mag Monaco verdwijnen van de kalender; op de eerste plaats omdat het saaie optochten zijn in de race en op de tweede plaats omdat Monaco niet met een S begint; zelfs niet voor een ras Amsterdammer ;-)

      • + 0
      • 24 maa 2026 - 14:29
    • hupholland

      Posts: 9.755

      Sochi, Sao Paulo. Sircuito de Catalunya, sircuitpark sandvoort. Eigenlijk begint elk circuit met een s

      • + 0
      • 24 maa 2026 - 14:37
  • Need5Speed

    Posts: 3.598

    Suzuka is een veel bochtiger circuit dan de voorgaande 2. Het zou zomaar zo kunnen zijn dat het hele hybride verhaal hier minder speelt omdat er veel vaker wordt afgeremd en veel minder vaak volgas wordt gereden.
    Overgewicht blijft wel een punt. Maar wie weet.

    • + 3
    • 24 maa 2026 - 12:22
    • NicoS

      Posts: 20.408

      Juist niet, er zijn hier maar weinig zware remzones. Het is eerder vergelijkbaar met Australië qua energie management.

      • + 2
      • 24 maa 2026 - 12:37
    • da_bartman

      Posts: 6.499

      Suzuka is het 3 na slechtste circuit mbt tot het huidige hybride systeem.

      • + 0
      • 24 maa 2026 - 12:45
    • The Wolf

      Posts: 406

      zo zag ik het ook, hierbij top 5 op basis van batterij stress

      Monza
      Baku
      Suzuka
      Spa-Francorchamps
      Mexico City

      • + 0
      • 24 maa 2026 - 13:50
  • Joeppp

    Posts: 8.444

    De eerste bocht op Suzuka lijkt mij geen fijne met deze auto's. Je hebt daar de downforce nodig en die neemt af naarmate de snelheid afneemt. Lekker hoor als in die bocht je auto zelf besluit om langzamer te gaan om de duracelletjes op te laden.

    • + 1
    • 24 maa 2026 - 12:36
    • ILMOP

      Posts: 1.243

      Ik snap je punt, maar volgens mij ligt het iets genuanceerder. Het klopy dat je in zo’n snelle doordraaier als Suzuka T1 afhankelijk bent van downforce en dat die afneemt bij lagere snelheid. Maar die opmerking over dat de auto “zelf langzamer gaat om de batterij op te laden” is een beetje kort door de bocht. De energy harvesting gebeurt vooral bij hard remmen of op momenten waar het de balans niet verstoort. In zo’n snelle bocht zal het team juist zorgen dat de auto zo stabiel mogelijk blijft en niet ineens extra gaat afremmen.
      De uitdaging in T1 zit meer in hoe gevoelig die auto’s zijn op hoge snelheid en hoe precies je moet insturen, niet zozeer in het batterijmanagement🙂

      • + 1
      • 24 maa 2026 - 14:19
  • meister

    Posts: 4.257

    Een rijders of coureurs circuit, Joh hou toch op.
    De coureur is volledig buitenspel gezet met deze nieuwe motoren.
    De coureur heeft dit jaar geen enkele invloed meer dus laten we geen enkele illusies maken.

    • + 1
    • 24 maa 2026 - 12:59
    • ILMOP

      Posts: 1.243

      Ik vind dat je het wel heel zwart-wit ziet! Het klopt dat de auto tegenwoordig superbelangrijk is. De techniek en de motor maken een groot verschil. Maar om te zeggen dat de coureur geen invloed meer heeft, dat gaat echt te ver.
      Je ziet nog steeds dat topcoureurs beter presteren dan hun teamgenoot in dezelfde auto. Denk aan kwalificaties, banden sparen en slimme acties tijdens de race. Daar maakt de coureur nog steeds het verschil. Dus ja, de auto is belangrijker dan vroeger. Maar de coureur is zeker niet “buitenspel gezet”.

      • + 1
      • 24 maa 2026 - 14:15

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

