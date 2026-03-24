Na een uitstapje naar de Nürburgring Nordschleife concentreert Max Verstappen zich nu op de Japanse Grand Prix. Op het iconische circuit van Suzuka gaat Verstappen jagen op ultieme revanche, en dat is hem in het verleden wel vaker gelukt. Het is historische grond voor Verstappen.

Na twee Formule 1-weekenden vol frustratie en chagrijn, maakte Verstappen afgelopen weekend zijn hoofd leeg op de Nordschleife. Samen met zijn teamgenoten Jules Gounon en Daniel Juncadella maakte hij veel indruk in de Groene Hel. Ze wonnen de NLS2-race in hun Mercedes-AMG GT3, maar werden later gediskwalificeerd. Het mocht de pret niet drukken, want Verstappen had genoten.

Nu maakt hij zich klaar voor de Japanse Grand Prix, die wordt verreden op één van zijn favoriete circuits: Suzuka. Het door Hans Hugenholtz ontworpen circuit met zijn bekende 8-vorm is enorm populair onder de coureurs, en veel fans genieten van het spektakel op de baan. Of het ook dit jaar een echt rijderscircuit is met de nieuwe regels, is echter afwachten.

Wat kan Verstappen voor elkaar krijgen?

Wat wel zeker is, is dat Verstappen er weer eens Formule 1-geschiedenis kan gaan schrijven. In de afgelopen vier jaar wist hij namelijk de Japanse Grand Prix op zijn naam te schrijven, en die races zijn bij de racefans in het geheugen blijven hangen. Zo pakte hij er in 2022 zijn tweede wereldtitel na een verwarrende regenrace, en maakte hij er vorig jaar de fans gek met een magisch polerondje en een ijzersterke race waarin hij zijn positie fel moest verdedigen.

Record wacht

Als Verstappen dit jaar voor de vijfde keer op rij weet te winnen, iets wat nog nooit gebeurd is, dan komt hij op gelijke hoogte met Lewis Hamilton. De Britse zevenvoudig wereldkampioen won de Japanse Grand Prix vijf keer, maar deed dat nooit vijf keer achter elkaar.

Waarom mag Verstappen toch dromen?

Verstappen lijkt nu niet de favoriet te zijn voor de zege, want Red Bull is realistisch gezien het vierde team. Vorig jaar reisde het team ook zonder zelfvertrouwen af naar Japan, en toen leverde Verstappen een huzarenstukje af door de pole te pakken en te winnen. Hij liet zien dat niets onmogelijk is, maar hij weet wel dat het zeer zwaar gaat worden. Verstappen heeft een wonder nodig, maar die zijn de wereld in ieder geval nog niet helemaal uit.