FIA negeert Verstappen na Nürburgring-succes

Het Formule 1-seizoen gaat dit weekend verder met de Japanse Grand Prix op het circuit van Suzuka. Voor veel coureurs is dit een hoogtepunt van het jaar, omdat het circuit van Suzuka zeer populair is. Morgen begint het raceweekend met de mediadag, maar Max Verstappen hoeft zich niet te melden in de perszaal.

Verstappen stond in de afgelopen dagen in de spotlights. Terwijl zijn Formule 1-collega's genoten van hun vrije dagen, kwam hij in actie tijdens de NLS2-race op de Nürburgring Nordschleife. Hij wist de race samen met Jules Gounon en Daniel Juncadella te winnen, maar ze werden later gediskwalificeerd. Toch vindt de FIA het niet nodig om hem op te roepen voor de traditionele persconferentie.

Wie mogen er wel aanschuiven?

De FIA heeft ervoor gekozen om zes andere coureurs te laten aanschuiven in de perszaal. De persconferentie wordt afgetrapt door Ferrari-coureur Charles Leclerc, zijn Aston Martin-collega Lance Stroll en Franco Colapinto van het team van Alpine.

Na een halfuurtje zullen ze plaatsmaken voor de volgende drie coureurs. Regerend wereldkampioen Lando Norris zal zich dan melden, en krijgt op de welbekende sofa gezelschap van Haas-coureur Oliver Bearman en Liam Lawson van Racing Bulls.

Welke teambazen moeten zich melden?

Op vrijdag is het de beurt aan vertegenwoordigers van teams en motorleveranciers. Aangezien er dit jaar geen Japanse coureurs op de grid staan, heeft de FIA ervoor gekozen om Japanse vertegenwoordigers op te roepen. Haas-teambaas Ayao Komatsu zal zich melden, en krijgt daar gezelschap van Honda-baas Koji Watanabe. Naast de twee Japanners zal ook McLaren-teambaas Andrea Stella aanwezig zijn.

Aangezien er dit weekend geen sprintrace wordt verreden, werkt de FIA weer met het gebruikelijke programma. Dat betekent dat de coureurs uit de top drie van de kwalificatie zich op zaterdag moeten melden, en dat op zondag na de race de coureurs die op het podium zijn geëindigd naar de perszaal komen. Het lijkt er ook niet op dat er speciale persmomenten op de planning staan.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Japan 2026

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Pleen

    Posts: 866

    Hahaha, maar natuurlijk joh! Die willen onder geen beding andere race klasses/disciplines in de spotlight want daar zullen de meeste vragen over gesteld worden als Max daar had gezeten.

    • + 7
    • 25 maa 2026 - 16:53
    • F1jos

      Posts: 5.110

      Ik snap je gedachte 😄, maar dit soort dingen liggen meestal net iets minder complotachtig dan het lijkt.

      Maar eerlijk is eerlijk — het zou wel grappig zijn geweest als de halve persconferentie ineens over de Nürburgring ging in plaats van Suzuka

      • + 2
      • 25 maa 2026 - 17:03
  • The Wolf

    Posts: 421

    Oei, dit komt aan hoor bij Max, ja dat krijg je, de F1 afbranden, andere raceklasses rijden, dan pakt de FIA je de persconferentie gewoon af..

    • + 2
    • 25 maa 2026 - 17:02
  • monzaron

    Posts: 844

    Als het ‘succes’ van Verstappen in de persconferentie belicht zou gaan worden, zou dat voor de FIA als een afstraffing worden gezien. Een verkeerde gedachte, Verstappen buiten sluiten gaat op den duur meer pijn doen binnen de FIA 🤓

    • + 1
    • 25 maa 2026 - 17:02

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    03:30 - 04:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    03:30 - 04:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    07:00 - 09:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    07:00 - 08:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    07:00 - 08:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    07:00 - 09:00

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
