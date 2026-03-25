Het Formule 1-seizoen gaat dit weekend verder met de Japanse Grand Prix op het circuit van Suzuka. Voor veel coureurs is dit een hoogtepunt van het jaar, omdat het circuit van Suzuka zeer populair is. Morgen begint het raceweekend met de mediadag, maar Max Verstappen hoeft zich niet te melden in de perszaal.

Verstappen stond in de afgelopen dagen in de spotlights. Terwijl zijn Formule 1-collega's genoten van hun vrije dagen, kwam hij in actie tijdens de NLS2-race op de Nürburgring Nordschleife. Hij wist de race samen met Jules Gounon en Daniel Juncadella te winnen, maar ze werden later gediskwalificeerd. Toch vindt de FIA het niet nodig om hem op te roepen voor de traditionele persconferentie.

Wie mogen er wel aanschuiven?

De FIA heeft ervoor gekozen om zes andere coureurs te laten aanschuiven in de perszaal. De persconferentie wordt afgetrapt door Ferrari-coureur Charles Leclerc, zijn Aston Martin-collega Lance Stroll en Franco Colapinto van het team van Alpine.

Na een halfuurtje zullen ze plaatsmaken voor de volgende drie coureurs. Regerend wereldkampioen Lando Norris zal zich dan melden, en krijgt op de welbekende sofa gezelschap van Haas-coureur Oliver Bearman en Liam Lawson van Racing Bulls.

Welke teambazen moeten zich melden?

Op vrijdag is het de beurt aan vertegenwoordigers van teams en motorleveranciers. Aangezien er dit jaar geen Japanse coureurs op de grid staan, heeft de FIA ervoor gekozen om Japanse vertegenwoordigers op te roepen. Haas-teambaas Ayao Komatsu zal zich melden, en krijgt daar gezelschap van Honda-baas Koji Watanabe. Naast de twee Japanners zal ook McLaren-teambaas Andrea Stella aanwezig zijn.

Aangezien er dit weekend geen sprintrace wordt verreden, werkt de FIA weer met het gebruikelijke programma. Dat betekent dat de coureurs uit de top drie van de kwalificatie zich op zaterdag moeten melden, en dat op zondag na de race de coureurs die op het podium zijn geëindigd naar de perszaal komen. Het lijkt er ook niet op dat er speciale persmomenten op de planning staan.