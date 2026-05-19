De nieuwe motorregels zorgen dit jaar voor de nodige onrust en frustratie in de Formule 1-wereld. De coureurs konden niet voluit pushen en er bestonden vragen over de veiligheid. Er werden regelwijzigingen aangekondigd, maar FIA-president Mohammed Ben Sulayem is gefrustreerd. Hij haalt uit naar de kritische teams.

De technische regels in de Formule 1 zijn voor dit jaar volledig op de schop gegaan. In de afgelopen maanden ging het vooral om de motorregels, waarbij er een 50/50-verdeling geldt tussen de verbrandingsmotor en de elektrische componenten. Op papier zag dit er leuk uit, maar in de praktijk zorgde het voor veel problemen op de baan. Veel coureurs, waaronder Max Verstappen, reageerden gefrustreerd. Voor volgend jaar is er dan ook een regelwijziging aangekondigd en wordt er afscheid genomen van de 50/50-verdeling.

Hoe reageert Ben Sulayem?

FIA-president Mohammed Ben Sulayem bleef vooral stil over de motorzaak. Daar is nu verandering ingekomen, want in een interview met Forbes reageert hij bijzonder fel: "We hebben overlegd met de fabrikanten van de Power Units en we hebben om tafel gezeten met de teams. Toen ik aan de macht kwam, was het 2022. De handtekeningen zijn in augustus 2022 gezet."

Volgens Ben Sulayem was het een lang proces: "Dit is niet in acht maanden tot stand gekomen. Er is achttien maanden lang met alle teams over gesproken, en daarna is het ingevoerd. Iedereen heeft evenveel tijd gehad: als je kijkt naar augustus 2022 en vervolgens de implementatie tijdens de eerste test in Barcelona dit jaar, dan was dat voor iedereen voldoende tijd."

Veel teams hadden problemen met de motoren, en de geïrriteerde Ben Sulayem gaat verder met zijn verhaal: "Sommigen hadden problemen met de auto, met de motor of met het chassis. Maar het is verbazingwekkend hoe alleen degenen die achteraan rijden klagen. Heb jij Mercedes of Ferrari horen klagen? Nee, natuurlijk niet. Het is een cyclus."

"Vandaag het iemand die heel goed is, en dan wil iedereen zijn plek innemen. Dat zijn de concurrenten, ze willen competitief zijn. Maar de kritiek komt alleen van degenen die het misschien niet zo goed hebben gedaan."

Waarom paste de FIA de regels aan?

Opvallend genoeg heeft de FIA er wel voor gekozen om naar de kritiek te luisteren. Ben Sulayem vindt dat logisch: "Na Australië hebben we erover gesproken. We bespraken het met onze technische afdeling en de single seater commission. Daarna hebben we met de coureurs gesproken. We hebben overlegd over hoe de elektrische componenten moeten worden toegepast, en het lijkt er nu op dat dat beter is."

"Dat is ook onze verantwoordelijkheid als FIA. We nemen niet zomaar beslissingen omdat we daar zin in hebben. Nee, we gaan in gesprek, we luisteren, we verzamelen alle informatie en dan kijken we wat het beste is voor iedereen. Niet alleen voor één team."