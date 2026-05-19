FIA-president haalt uit: "Alleen de teams die achteraan rijden klagen"

De nieuwe motorregels zorgen dit jaar voor de nodige onrust en frustratie in de Formule 1-wereld. De coureurs konden niet voluit pushen en er bestonden vragen over de veiligheid. Er werden regelwijzigingen aangekondigd, maar FIA-president Mohammed Ben Sulayem is gefrustreerd. Hij haalt uit naar de kritische teams.

De technische regels in de Formule 1 zijn voor dit jaar volledig op de schop gegaan. In de afgelopen maanden ging het vooral om de motorregels, waarbij er een 50/50-verdeling geldt tussen de verbrandingsmotor en de elektrische componenten. Op papier zag dit er leuk uit, maar in de praktijk zorgde het voor veel problemen op de baan. Veel coureurs, waaronder Max Verstappen, reageerden gefrustreerd. Voor volgend jaar is er dan ook een regelwijziging aangekondigd en wordt er afscheid genomen van de 50/50-verdeling.

Hoe reageert Ben Sulayem?

FIA-president Mohammed Ben Sulayem bleef vooral stil over de motorzaak. Daar is nu verandering ingekomen, want in een interview met Forbes reageert hij bijzonder fel: "We hebben overlegd met de fabrikanten van de Power Units en we hebben om tafel gezeten met de teams. Toen ik aan de macht kwam, was het 2022. De handtekeningen zijn in augustus 2022 gezet."

Volgens Ben Sulayem was het een lang proces: "Dit is niet in acht maanden tot stand gekomen. Er is achttien maanden lang met alle teams over gesproken, en daarna is het ingevoerd. Iedereen heeft evenveel tijd gehad: als je kijkt naar augustus 2022 en vervolgens de implementatie tijdens de eerste test in Barcelona dit jaar, dan was dat voor iedereen voldoende tijd."

'Klagen Ferrari en Mercedes?'

Veel teams hadden problemen met de motoren, en de geïrriteerde Ben Sulayem gaat verder met zijn verhaal: "Sommigen hadden problemen met de auto, met de motor of met het chassis. Maar het is verbazingwekkend hoe alleen degenen die achteraan rijden klagen. Heb jij Mercedes of Ferrari horen klagen? Nee, natuurlijk niet. Het is een cyclus."

"Vandaag het iemand die heel goed is, en dan wil iedereen zijn plek innemen. Dat zijn de concurrenten, ze willen competitief zijn. Maar de kritiek komt alleen van degenen die het misschien niet zo goed hebben gedaan."

Waarom paste de FIA de regels aan?

Opvallend genoeg heeft de FIA er wel voor gekozen om naar de kritiek te luisteren. Ben Sulayem vindt dat logisch: "Na Australië hebben we erover gesproken. We bespraken het met onze technische afdeling en de single seater commission. Daarna hebben we met de coureurs gesproken. We hebben overlegd over hoe de elektrische componenten moeten worden toegepast, en het lijkt er nu op dat dat beter is."

"Dat is ook onze verantwoordelijkheid als FIA. We nemen niet zomaar beslissingen omdat we daar zin in hebben. Nee, we gaan in gesprek, we luisteren, we verzamelen alle informatie en dan kijken we wat het beste is voor iedereen. Niet alleen voor één team."

  • Need5Speed

    Posts: 3.815

    Als ze maar hard genoeg crashen klagen ze ook niet meer ome Ben.

    • + 1
    • 19 mei 2026 - 10:54
  • Snelrondje

    Posts: 9.059

    “Toen ik aan de macht kwam”. Ja precies!

    • + 3
    • 19 mei 2026 - 11:03
  • Astfgl

    Posts: 1.001

    Natuurlijk klagen de teams die vooraan rijden niet. Ook al maken ze de F1 kapot, zo lang ze maar winnen is het goed. Vooral Toto Wolff heeft daar absoluut geen moeite mee.

    • + 3
    • 19 mei 2026 - 11:06
  • NicoS

    Posts: 20.720

    De kritiek is helemaal niet over wie het goed of slecht gedaan heeft, men klaagt over een motorformule die niet deugd.
    Waarom kunnen die oetl.llen dat onderscheid niet maken?
    Mercedes en Ferrari klagen niet, maar hun coureurs wel, dat is een essentieel verschil.
    Natuurlijk vegen de bobo’s hun straatje schoon om zo hun onvermogen op gebied van techniek te verbergen, want kritiek kunnen deze eigenheimers niet velen….
    Gaat alleen maar om de centen, de rest is bijzaak….

    • + 7
    • 19 mei 2026 - 11:13
  • Jermaine

    Posts: 7.174

    En de fans...

    • + 0
    • 19 mei 2026 - 11:37
  • Flying Dutchman

    Posts: 3.108

    Zolang je wint of serieus meedoet - ga je ook niet snel klagen. Ferrari zou ook gelijk klagen als plek 15 of lager maximaal haalbaar was.

    • + 0
    • 19 mei 2026 - 11:42

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

