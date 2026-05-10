De prestaties van Max Verstappen lijken te verbeteren sinds de nieuwe updates, die Red Bull Racing heeft meegenomen naar Miami. Toch is oud-coureur Ralf Schumacher van mening dat Verstappen moeite heeft met de nieuwe systemen binnen een Formule 1-auto.

Een van de veranderingen die Red Bull mee heeft genomen, zit in het stuur. Verstappen zou niet genoeg feedback kunnen krijgen en dat zou nu opgelost moeten zijn. Schumacher is alsnog snoeihard voor de viervoudig wereldkampioen.

Verstappen heeft moeite

In Backstage Boxengasse van Sky Deutschland wordt Schumacher gevraagd naar de problemen bij Verstappen en of hij die zelf in de hand heeft. "Dat kan ik niet zomaar zeggen, want zelfs Max Verstappen heeft problemen met dit nieuwe systeem. Of het nu mentaal is, of dat er iets voor hem moet worden afgesteld, enzovoort. Iedere coureur is daarin toch net iets anders."

Ook Antonelli zou hier moeite mee hebben, maar hij krijgt het vanzelf wel voor elkaar, zo is Schumacher erg stellig. "Laten we het dus even afwachten. Ik denk ook dat hij het voor elkaar krijgt. Hij móét het ook voor elkaar krijgen, want dankzij het nieuwe reglement van dit jaar kan het nog. Maar als je dit naar onze tijd vertaalt: als je drie of vier posities had verloren bij de start, dan was je race eigenlijk voorbij geweest, omdat je simpelweg niemand meer kon inhalen."

Antonelli blijft kalm ondanks 'problemen'

Een van de verschillen tussen Antonelli en Verstappen zou mentaal zitten. Volgens Schumacher is Antonelli namelijk veel rustiger. "Maar je moet hem ook iets nageven, ook dit weekend weer. Norris was een tijdlang echt sneller dan hij. Toch bleef hij kalm, maakte hij geen fouten en reed hij uiteindelijk gewoon weg bij de rest. Daar moet je echt zeggen: hij heeft inmiddels een ongelooflijke volwassenheid voor het geringe aantal races dat hij pas gereden heeft."

Zo vergelijkt de oud-coureur Verstappen en Antonelli. "Je mag niet vergeten: hij heeft een beetje hetzelfde als Max Verstappen. Ik denk dat hij gewoon de baan op gaat, plezier heeft in het rijden en simpelweg de snelste wil zijn. Hij hoeft zichzelf niet extra onder druk te zetten."