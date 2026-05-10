Schumacher hard voor Verstappen: "Hij heeft moeite met het nieuwe systeem"

De prestaties van Max Verstappen lijken te verbeteren sinds de nieuwe updates, die Red Bull Racing heeft meegenomen naar Miami. Toch is oud-coureur Ralf Schumacher van mening dat Verstappen moeite heeft met de nieuwe systemen binnen een Formule 1-auto. 

Een van de veranderingen die Red Bull mee heeft genomen, zit in het stuur. Verstappen zou niet genoeg feedback kunnen krijgen en dat zou nu opgelost moeten zijn. Schumacher is alsnog snoeihard voor de viervoudig wereldkampioen. 

Verstappen heeft moeite

In Backstage Boxengasse van Sky Deutschland wordt Schumacher gevraagd naar de problemen bij Verstappen en of hij die zelf in de hand heeft. "Dat kan ik niet zomaar zeggen, want zelfs Max Verstappen heeft problemen met dit nieuwe systeem. Of het nu mentaal is, of dat er iets voor hem moet worden afgesteld, enzovoort. Iedere coureur is daarin toch net iets anders."

Ook Antonelli zou hier moeite mee hebben, maar hij krijgt het vanzelf wel voor elkaar, zo is Schumacher erg stellig. "Laten we het dus even afwachten. Ik denk ook dat hij het voor elkaar krijgt. Hij móét het ook voor elkaar krijgen, want dankzij het nieuwe reglement van dit jaar kan het nog. Maar als je dit naar onze tijd vertaalt: als je drie of vier posities had verloren bij de start, dan was je race eigenlijk voorbij geweest, omdat je simpelweg niemand meer kon inhalen."

Antonelli blijft kalm ondanks 'problemen'

Een van de verschillen tussen Antonelli en Verstappen zou mentaal zitten. Volgens Schumacher is Antonelli namelijk veel rustiger. "Maar je moet hem ook iets nageven, ook dit weekend weer. Norris was een tijdlang echt sneller dan hij. Toch bleef hij kalm, maakte hij geen fouten en reed hij uiteindelijk gewoon weg bij de rest. Daar moet je echt zeggen: hij heeft inmiddels een ongelooflijke volwassenheid voor het geringe aantal races dat hij pas gereden heeft."

Zo vergelijkt de oud-coureur Verstappen en Antonelli. "Je mag niet vergeten: hij heeft een beetje hetzelfde als Max Verstappen. Ik denk dat hij gewoon de baan op gaat, plezier heeft in het rijden en simpelweg de snelste wil zijn. Hij hoeft zichzelf niet extra onder druk te zetten."

  • Rimmer

    Posts: 13.286

    Hahahahahahahahahahahahahahahahaha

    Ralf bedankt voor het lachen!! 🤣

    • + 19
    • 10 mei 2026 - 12:43
    • Golf-GTI

      Posts: 1.760

      Ik moest ook lachen dus je een plusje erbij…

      • + 2
      • 10 mei 2026 - 15:41
    • Golf-GTI

      Posts: 1.760

      Ralf is te veel afgeleid door schnabbels. Hier in Duitsland zie ik zijn kop elke keer als ik Prime video gebruik met z’n “wir kaufen dein auto” 🚗

      • + 3
      • 10 mei 2026 - 15:43
    • Rimmer

      Posts: 13.286

      Tja Ralf heeft niet zo goed geboerd als broer Michael.
      Corinna heeft na zijn uit de kast komen ook maar meteen de helft van zijn vermogen opgeëist dus er zit niks anders op dan op “verkoop je auto punt DE” een beetje te schnabbelen en onzin te verkopen om de F1 nieuwssites te vullen.

      • + 5
      • 10 mei 2026 - 16:00
    • iOosterbaan

      Posts: 2.161

      man man man, Ralfje toch, je moet niet je eigen onvolkomenheden vergelijken met mensen zoals Max, of je grote broer.

      • + 2
      • 10 mei 2026 - 17:04
    • Skoda F1

      Posts: 780

      Dus ralf is de Duitse Tom Coronel!.. of Tim

      • + 1
      • 10 mei 2026 - 18:38
  • 919

    Posts: 4.387

    Humor, het aanpassingsvermogen van Verstappen in twijfel trekken terwijl hij van achteruit redelijk als een warm mes door de boter naar voren gaat. Dat doe je niet als je je niet aan kan passen aan wat de auto van je vraagt.

    Het blijft echter niet om aan te zien die inhaalacties/positie wisselingen op de accu. Krijg er verre van een warm gevoel van.

    • + 9
    • 10 mei 2026 - 12:55
    • snailer

      Posts: 32.771

      Ik zag dacht ik een inhaalactie van Russell op Piastri. Kan ook op Norris zijn geweest. Dat was echt te belachelijk voor woorden. Daar kwam echt geen racen aan te pas.

      Dat leek op 2014 en 15 met de party mode aan.

      Owwww. Ik zie een grijze stip achter me.... Owwww. er zit ook een grijze stip voor me....

      • + 2
      • 10 mei 2026 - 14:41
    • 919

      Posts: 4.387

      🤷

      De Formule 1 voor de voorzienbare tijd 'on a road to nowhere...'

      • + 3
      • 10 mei 2026 - 14:55
    • Stoffelman

      Posts: 6.342

      " terwijl hij van achteruit redelijk als een warm mes door de boter naar voren gaat "

      ----

      Alleen is er een reden waarom ie van achter terug naar voor moest.
      Hij verloor op eigen houtje 8 plekken in de eerste ronde, en met heel veel geluk werd een grote crash vermeden.

      • + 2
      • 10 mei 2026 - 15:40
    • 919

      Posts: 4.387

      Zoekend naar iets waar Stoffel mee aan komt zetten in reactie op mijn argumentatie;

      Afwezig... 🤷

      Als je dan de Texas Sharpshooter uit wil hangen, zorg dan in ieder geval dat het hout snijdt. Anders kom je slechts verzuurd over. 👍

      • + 4
      • 10 mei 2026 - 15:45
    • Stoffelman

      Posts: 6.342

      "Het blijft echter niet om aan te zien die inhaalacties/positie wisselingen op de accu. Krijg er verre van een warm gevoel van."

      "Als je dan de Texas Sharpshooter uit wil hangen, zorg dan in ieder geval dat het hout snijdt. Anders kom je slechts verzuurd over. 👍"

      -----

      Van verzuring gesproken.

      • + 2
      • 10 mei 2026 - 15:55
    • 919

      Posts: 4.387

      Klopt, zwaar verzuurd zelf met wat ze met de Formule 1 gedaan hebben. Waarschijnlijk herken je je er in, verzuurd tot op het bot met wat Verstappen jou aangedaan heeft, maar wat precies dat geweest is? 🤷

      • + 3
      • 10 mei 2026 - 15:59
    • Stoffelman

      Posts: 6.342

      " verzuurd tot op het bot met wat Verstappen jou aangedaan heeft, maar wat precies dat geweest is? 🤷"

      -----

      Max Verstappen heeft mij helemaal niks aangedaan.
      Ik ben alleen geen blinde idolaat.

      • + 1
      • 10 mei 2026 - 16:22
    • 919

      Posts: 4.387

      Iedereen die het niet met jou eens is, is voor jouw een blinde idolaat. Maar je bent vaak te blind om te zien dat velen niet blind zijn, noch idolaat.

      • + 5
      • 10 mei 2026 - 16:25
    • snailer

      Posts: 32.771

      Alle rijders maken fouten, Stoffelman.

      Behalve Vandoorne denk ik. Die maakt geen fouten.

      • + 3
      • 10 mei 2026 - 16:47
    • Stoffelman

      Posts: 6.342

      "Iedereen die het niet met jou eens is, is voor jouw een blinde idolaat. Maar je bent vaak te blind om te zien dat velen niet blind zijn, noch idolaat."

      ------

      Schrijft iemand ,die niet pikt ,dat een oud coureur iets negatiefs over zijn idool zegt.

      • + 1
      • 10 mei 2026 - 16:48
    • 919

      Posts: 4.387

      ’Schrijft iemand ,die niet pikt ,dat een oud coureur iets negatiefs over zijn idool zegt.’

      Ah, maar daar was het je om te doen, iets negatiefs zeggen wat vervolgens geen enkele relatie heeft tot hetgeen geschreven. En dan zijn we weer terug bij dat je beter gewoon iets kan schrijven wat houdt snijdt. Dat je blind bent en iedereen die het niet eens is met je een blinde idolaat vindt hadden we ook al gehad, en bewijs je nogmaals.

      Had je verder nog iets toe te voegen? Of wil je vanuit je schuttersputje verder blijven schieten?

      • + 3
      • 10 mei 2026 - 16:54
    • Stoffelman

      Posts: 6.342

      "Of wil je vanuit je schuttersputje verder blijven schieten?"

      ----

      PANG PANG.

      • + 2
      • 10 mei 2026 - 17:53
    • 919

      Posts: 4.387

      😄 AUW!!!

      👌 😘

      • + 2
      • 10 mei 2026 - 17:57
  • jd2000

    Posts: 7.713

    Ralf en Montoya moeten een duo gaan vormen, zeg maar een soort van Waldorf en Statler.

    • + 4
    • 10 mei 2026 - 13:09
  • De Vogel is Geland

    Posts: 840

    De enige die mentaal instabiel is, nog los van zijn gebrek aan talent, is Ralf S

    • + 2
    • 10 mei 2026 - 13:10
  • John6

    Posts: 11.605

    Auto reed voor geen meter, en dat stuur deugde van geen kant, dat is nu beter, dus wat loopt die Ralf dan te zeiken.

    Je ziet toch zelf ook wel wat de problemen waren of nog zijn bij RBR.

    Ik denk trouwens dat Max wel eens heel goed kon gaan in Canada, die motor die ze gebouwd hebben die schijnt toch echt heel goed te zijn.

    • + 3
    • 10 mei 2026 - 13:44
  • Flying Dutchman

    Posts: 3.101

    Misschien kan Verstappen zich niet zo snel aan een nieuwe auto aanpassen zoals M. Schumacher dat kon maar dat kon bijna niemand zo snel.
    En het is niet zo dat Verstappen ineens niet meer snel kan rijden. Zoals andere coureurs moet Verstappen ook veel nieuwe dingen ontdekken en dat kan een beetje tijd kosten. Maar als ik kijk naar zijn prestaties in Miami dan was Verstappen gewoon goed en snel. Dit soort coureurs worden niet ineens langzamer - zit simpelweg niet in hun DNA.
    En dit zeg ik als een niet-Verstappen-fan.

    • + 3
    • 10 mei 2026 - 13:46
    • snailer

      Posts: 32.771

      Heb je toevallig de GT500 rondes bekeken? Gt2? 2016 Spanje?

      Als iemand zich snel aanpast is het Verstappen wel

      • + 7
      • 10 mei 2026 - 14:42
    • snailer

      Posts: 32.771

      Ik vergat nog een belangrijken. Hij was de eerste die zich wist aan te passen aan de grondeffect auto's in 2022. De reden waarom hij Leclerc nog kon bijhouden terwijl op dat moment de Ferrari even de beste auto was.

      Ik beken wel dat Newey aan Verstappen en Perez voor aanvang seizoen had gevraagd de rijstijl aan de grondeffect auto's aan te passen. Deze was niet geheel eerlijk, maar Verstappen deed het wel als beste.

      • + 1
      • 10 mei 2026 - 16:50
  • Aajd Flupke

    Posts: 163

    Ralf en Juan hebben overduidelijk iets overgehouden aan hun gezamenlijke tijd bij BMW Williams en het is niet iets positiefs

    • + 4
    • 10 mei 2026 - 14:42
  • Pietje Bell

    Posts: 34.699

    Paparazzi werkend voor All Over Press hebben maar liefst 43 foto's van Max en Kelly
    geschoten afgelopen vrijdag. Zijn allemaal op hun site te zien.
    Ze hebben ook maar meteen hun accommodatie bekend gemaakt.

    ibb.co/KQ4BmBS

    The cheval blanc Isle de France Hotel. St-Barth Baie des Flamands – 97133
    Cheval Blanc St-Barth, the first Palace outside of Metropolitan France since July 2016,
    is the third Maison in the Cheval Blanc portfolio.
    It is home to 61 suites, bungalows and villas offering breath-taking panoramic ocean views, or leading onto lush tropical gardens.

    Simpelste suite: ibb.co/4RXJMh4F

    • + 0
    • 10 mei 2026 - 19:46

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

