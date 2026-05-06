George Russell heeft bijna het gehele Grand Prix-weekend achter de feiten aangelopen. De Brit kon niet tippen aan zijn jonge teamgenoot. Russell heeft tijdens de slotfase van de Grand Prix van Miami zijn afstelling aangepast naar die van Kimi Antonelli.

Russell heeft een goede start gehad van het seizoen, maar werd daarna constant verslagen door zijn teamgenoot. Antonelli heeft drie van de vier races gewonnen en heeft daarmee een voorsprong van twintig punten op zijn teamgenoot. Russell staat momenteel tweede met tachtig punten.

Een lastig seizoen voor Russell

Tegenover Sky Sports F1 vertelde Russell meer over zijn race. De Grand Prix verliep absoluut niet zoals de Brit gehoopt had. "Een lastige race. De openingsfase voelde eigenlijk best oké, ik zat in de strijd. Maar op de harde band hadden we totaal geen grip. Dat gaf wel wat ideeën." Die ideeën haalde hij deels van zijn teamgenoot Antonelli.

De laatste paar ronden had Russell zijn set-up aangepast en dat hielp enorm. "De laatste tien ronden waren een stuk competitiever. Ik heb vrij grote wijzigingen doorgevoerd aan mijn differentieel en mijn rembalans, veel dichter bij wat Kimi het hele weekend al reed. Dat had een grotere impact dan ik had verwacht. Maar goed, het blijft geen goed weekend."

Russell heeft mooie woorden over voor Antonelli

De woorden van Russell over Antonelli zijn mooi. De Brit loopt op "Hij is een fantastische coureur. Hij is vanaf dag één uitzonderlijk snel geweest. Je wint niet al die kampioenschappen in de opstapklassen zonder pure snelheid." Toch gelooft Russell nog altijd in zichzelf. "Ik heb nog steeds vertrouwen in mezelf. Ik ben het rijden niet verleerd. Het is gewoon even een lastige fase."

Het Formule 1-seizoen is nog maar net van start en er kan dus nog van alles gaan gebeuren. Russell weet dat ook en blijft daarom rustig. "We hebben pas vier races gehad, het seizoen is nog lang en we gaan de komende weken alles opnieuw evalueren."