user icon
icon

Russell kopieert van Antonelli: "Sindsdien was ik competitiever"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Russell kopieert van Antonelli: "Sindsdien was ik competitiever"

George Russell heeft bijna het gehele Grand Prix-weekend achter de feiten aangelopen. De Brit kon niet tippen aan zijn jonge teamgenoot. Russell heeft tijdens de slotfase van de Grand Prix van Miami zijn afstelling aangepast naar die van Kimi Antonelli. 

Russell heeft een goede start gehad van het seizoen, maar werd daarna constant verslagen door zijn teamgenoot. Antonelli heeft drie van de vier races gewonnen en heeft daarmee een voorsprong van twintig punten op zijn teamgenoot. Russell staat momenteel tweede met tachtig punten.

Meer over George Russell Hamilton pal achter Verstappen: "Coureurs moeten meer inspraak krijgen"

Hamilton pal achter Verstappen: "Coureurs moeten meer inspraak krijgen"

4 mei
 Verstappen nóg een keer naar de stewards, ook Russell en Leclerc de klos

Verstappen nóg een keer naar de stewards, ook Russell en Leclerc de klos

3 mei

Een lastig seizoen voor Russell

Tegenover Sky Sports F1 vertelde Russell meer over zijn race. De Grand Prix verliep absoluut niet zoals de Brit gehoopt had. "Een lastige race. De openingsfase voelde eigenlijk best oké, ik zat in de strijd. Maar op de harde band hadden we totaal geen grip. Dat gaf wel wat ideeën." Die ideeën haalde hij deels van zijn teamgenoot Antonelli. 

De laatste paar ronden had Russell zijn set-up aangepast en dat hielp enorm. "De laatste tien ronden waren een stuk competitiever. Ik heb vrij grote wijzigingen doorgevoerd aan mijn differentieel en mijn rembalans, veel dichter bij wat Kimi het hele weekend al reed. Dat had een grotere impact dan ik had verwacht. Maar goed, het blijft geen goed weekend."

Russell heeft mooie woorden over voor Antonelli

De woorden van Russell over Antonelli zijn mooi. De Brit loopt op "Hij is een fantastische coureur. Hij is vanaf dag één uitzonderlijk snel geweest. Je wint niet al die kampioenschappen in de opstapklassen zonder pure snelheid." Toch gelooft Russell nog altijd in zichzelf. "Ik heb nog steeds vertrouwen in mezelf. Ik ben het rijden niet verleerd. Het is gewoon even een lastige fase."

Het Formule 1-seizoen is nog maar net van start en er kan dus nog van alles gaan gebeuren. Russell weet dat ook en blijft daarom rustig. "We hebben pas vier races gehad, het seizoen is nog lang en we gaan de komende weken alles opnieuw evalueren."

Skoda F1

Posts: 764

De zelfbenoemde legendarische aanstaande wereldkampioen kopieert zijn afstellingen van een net droog achter de oren Rookie! Dat is tenminste nieuwswaardig en een deienkletser van jewelste..

  • 2
  • 6 mei 2026 - 21:35
F1 Nieuws George Russell Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.186

    Ouwe wijn in nieuwe zakken.
    Dit heb ik al eerder gelezen.

    • + 0
    • 6 mei 2026 - 19:57
    • koppie toe

      Posts: 5.290

      Zelfs ik word er sjagerijn van.

      • + 1
      • 6 mei 2026 - 20:09
  • Skoda F1

    Posts: 764

    De zelfbenoemde legendarische aanstaande wereldkampioen kopieert zijn afstellingen van een net droog achter de oren Rookie! Dat is tenminste nieuwswaardig en een deienkletser van jewelste..

    • + 2
    • 6 mei 2026 - 21:35
  • dutchiceman

    Posts: 5.611

    Ik denk dat ik als vele dacht dat Kimi te snel naar de F1 kwam.
    Veel te snel.
    Wolff zocht een troost voor de gemiste kans van Verstappen. Ja ik moet hem erbij halen.
    Maar ik kan nu wel zeggen dat Kimi lekker op zijn plek zit, en een serieuze kandidaat is voor het WK.
    Ik ben fan van hem geworden en kijk graag naar de toekomst.

    • + 0
    • 6 mei 2026 - 22:22

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.112
  • Podiums 26
  • Grand Prix 156
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar