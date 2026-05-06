Het team van Red Bull Racing heeft in de afgelopen maanden afscheid genomen van de nodige grote namen. Enkele weken geleden werd duidelijk dat ook Max Verstappens monteur Ole Schack gaat vertrekken en dat Craig Skinner de deur heeft dichtgetrokken. Dat lijkt toch anders te liggen.

Bij het team van Red Bull zijn veel belangrijke namen vertrokken. Naast Jonathan Wheatley, Adrian Newey en Rob Marshall kondigde recent ook Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase zijn vertrek aan. Daarnaast werd duidelijk dat Verstappens trouwe monteur Ole Schack Red Bull gaat verlaten. Hij is een bekend gezicht in de garage van Verstappen, maar gaat nu ook op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Wat is de situatie?

Het verhaal gaat al langere tijd rond, maar Schack werd afgelopen weekend nog gespot in Miami. In de podcast van De Telegraaf legt verslaggever Erik van Haren uit hoe de situatie eruitziet: "Ole Schack is daar een monteur die er al vanaf dag één zit. Hij heeft ooit drie races gemist vanwege corona. Hij stopt er na dit jaar mee. Het is een monteur die daar al werkte voordat het team Red Bull was en hij wil nu graag terug naar Denemarken."

Van Haren wijst ook naar Craig Skinner, die jarenlang een belangrijke rol binnen het team speelde: "Red Bull maakt dat dan bekend en mensen denken dan van: 'Weer een knappe kop die weggaat'. Alleen dan is het netjes verwoord in een persbericht, maar hij is er natuurlijk gewoon uitgegooid door Laurent Mekies en consorten. Alleen dat kan Mekies natuurlijk niet zeggen."

Is er echt sprake van een leegloop?

De leegloop bij Red Bull zorgde in de afgelopen maanden voor de nodige geruchten. Zo werd er gesteld dat niemand voor hen zou werken, en zou het vertrek van de vele kopstukken betekenen dat het geen fijne werksfeer was. Van Haren vindt dat onzin: "Het is ook wel eens goed om te zeggen, anders lijkt het er niet op dat iedereen daar alleen maar wegloopt."

Ook Max Verstappen werd in de afgelopen maanden meermaals in verband gebracht met een vertrek. Hij staat nog tot en met 2028 onder contract bij het team.