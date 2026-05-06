'Red Bull ontslaat belangrijke vertrouweling van Verstappen'

'Red Bull ontslaat belangrijke vertrouweling van Verstappen'

Het team van Red Bull Racing heeft in de afgelopen maanden afscheid genomen van de nodige grote namen. Enkele weken geleden werd duidelijk dat ook Max Verstappens monteur Ole Schack gaat vertrekken en dat Craig Skinner de deur heeft dichtgetrokken. Dat lijkt toch anders te liggen.

Bij het team van Red Bull zijn veel belangrijke namen vertrokken. Naast Jonathan Wheatley, Adrian Newey en Rob Marshall kondigde recent ook Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase zijn vertrek aan. Daarnaast werd duidelijk dat Verstappens trouwe monteur Ole Schack Red Bull gaat verlaten. Hij is een bekend gezicht in de garage van Verstappen, maar gaat nu ook op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Wat is de situatie?

Het verhaal gaat al langere tijd rond, maar Schack werd afgelopen weekend nog gespot in Miami. In de podcast van De Telegraaf legt verslaggever Erik van Haren uit hoe de situatie eruitziet: "Ole Schack is daar een monteur die er al vanaf dag één zit. Hij heeft ooit drie races gemist vanwege corona. Hij stopt er na dit jaar mee. Het is een monteur die daar al werkte voordat het team Red Bull was en hij wil nu graag terug naar Denemarken."

Van Haren wijst ook naar Craig Skinner, die jarenlang een belangrijke rol binnen het team speelde: "Red Bull maakt dat dan bekend en mensen denken dan van: 'Weer een knappe kop die weggaat'. Alleen dan is het netjes verwoord in een persbericht, maar hij is er natuurlijk gewoon uitgegooid door Laurent Mekies en consorten. Alleen dat kan Mekies natuurlijk niet zeggen."

Is er echt sprake van een leegloop?

De leegloop bij Red Bull zorgde in de afgelopen maanden voor de nodige geruchten. Zo werd er gesteld dat niemand voor hen zou werken, en zou het vertrek van de vele kopstukken betekenen dat het geen fijne werksfeer was. Van Haren vindt dat onzin: "Het is ook wel eens goed om te zeggen, anders lijkt het er niet op dat iedereen daar alleen maar wegloopt."

Ook Max Verstappen werd in de afgelopen maanden meermaals in verband gebracht met een vertrek. Hij staat nog tot en met 2028 onder contract bij het team.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (25)

Login om te reageren
  • koppie toe

    Posts: 5.290

    Op een andere sait wordt Nyck de Vries ook weer genoemd, echter kan hij nu wel de kaken op elkaar houden.
    Hij gaat niet in op een overstap van Toyota naar McLaren hypercar team.
    Hij rijdt momenteel voor Toyota maar is tegelijkertijd ook sim en reserve coureur voor McLaren.

    • + 1
    • 6 mei 2026 - 17:04
    • koppie toe

      Posts: 5.290

      Op weer een andere sait vertelt Antonelli dat hij komende winter op gaat voor de Nürnberg licentie.

      • + 1
      • 6 mei 2026 - 17:25
    • nr 76

      Posts: 7.436

      Ik denk dat je een licentie voor de Nurburgring bedoelt, die ligt een stuk bij Nürnberg vandaan😉

      • + 1
      • 6 mei 2026 - 17:46
    • koppie toe

      Posts: 5.290

      Ha ja inderdaad ik had geen zin om op te zoeken hoe je "Nord Sleife" schrijft.
      Nog steeds niet en weet wel dat je het anders schrijft. Lol

      • + 2
      • 6 mei 2026 - 18:16
    • HarryLam

      Posts: 5.420

      @76
      Ik ken iemand die daar zou racen en per ongeluk in Nurnberg terechtkwam, moest hij toch een eind weer terug.

      • + 2
      • 6 mei 2026 - 18:41
    • Larry Perkins

      Posts: 64.824

      En op weer een andere seit staat dat het treinverkeer bij Weesp weer op gang is gebracht na de vondst van een bom uit WO II.

      • + 0
      • 6 mei 2026 - 18:56
    • Larry Perkins

      Posts: 64.824

      Ze hebben de bom wel eerst verwijderd...

      • + 0
      • 6 mei 2026 - 18:57
    • snailer

      Posts: 32.705

      "Op een andere sait wordt Nyck de Vries ook weer genoemd"

      Dat wordt lastig dan. Nyck kan nooit bij de bovenkant van de F1 auto komen. Gaat net zo'n slechte monteur worden als dat hij F1 rijder was.

      • + 0
      • 6 mei 2026 - 19:06
    • koppie toe

      Posts: 5.290

      Hij wordt aangesteld voor de onderkant @Snailer. ;)

      • + 0
      • 6 mei 2026 - 19:52
    • koppie toe

      Posts: 5.290

      Dat was oud nieuws @Larry.
      Die lag er pas 80jaar, hoorde het laatst van @Ouw

      • + 0
      • 6 mei 2026 - 19:54
  • Pietje Bell

    Posts: 34.648

    "Van Haren vindt dat onzin: "Het is ook wel eens goed om te zeggen,
    anders lijkt het er niet op dat iedereen daar alleen maar wegloopt.""

    Huh?

    "Alleen dan is het netjes verwoord in een persbericht, maar hij is er natuurlijk gewoon
    uitgegooid door Laurent Mekies en consorten. "

    Huh? Heeft van Haren dat in deze bewoording gezegd?

    • + 2
    • 6 mei 2026 - 17:07
    • Babs

      Posts: 269

      Tja, ik zei al: enorm rommelig stuk. Maar ontslag lijkt me een prima idee... voor de stukjesschrijver!

      ;-)

      • + 13
      • 6 mei 2026 - 17:21
    • Pietje Bell

      Posts: 34.648

      "Alleen dan is het netjes verwoord in een persbericht, maar hij is er natuurlijk gewoon uitgegooid door Laurent Mekies en consorten. "

      Heb een stuk van de podcast beluisterd en van Haren heeft dit
      inderdaad zo gezegd.

      • + 0
      • 6 mei 2026 - 17:32
    • Pietje Bell

      Posts: 34.648

      Na nogmaals dat stukje beluisterd te hebben moet het woordje
      "niet" "net" zijn. Dat lijkt me ook logisch.


      In bovenstaand artikel gaat dit over Schack:

      "Alleen dan is het netjes verwoord in een persbericht, maar hij is er natuurlijk gewoon uitgegooid door Laurent Mekies en consorten. "

      Dat klopt niet, want als je goed luistert gaat dat over Skinner en niet Schack.

      • + 1
      • 6 mei 2026 - 17:42
    • Larry Perkins

      Posts: 64.824

      Podcast niet beluisterd @Pietje maar hier wordt het als volgt verwoord…

      Van Haren brengt ook een ander terugkerend thema rondom Red Bull ter sprake. "Bij Red Bull wordt daarnaast nog het verhaal neergezet dat het één grote leegloop is en een zinkend schip. Dat kwam natuurlijk weer naar boven na het aangekondigde vertrek van Gianpiero Lambiase." De rechterhand van Verstappen verruilt Red Bull uiterlijk in 2028 voor McLaren.

      "Daar worden alleen soms ook een paar namen bij getrokken, zoals Ole Schack. Dat is een monteur, die daar al vanaf dag één zit", aldus de journalist. "Die heeft ooit drie races gemist door corona en hij stopt er na dit jaar mee.
      Dat is elders dan ook weer een mediabericht. We hebben het hier over een monteur die daar al 25 jaar werkt, want hij was daar al voordat het Red Bull werd. Hij wil terug naar Denemarken, maar dat lijkt me niet zo vreemd."
      Van Haren maakt daarmee duidelijk dat het vertrek van Schack weinig uitmaakt voor de competitiviteit van Red Bull en dat zijn vertrek ook verklaarbaar is. In de media gingen wel geruchten rond dat Schack vanwege de sfeer zou willen vertrekken, maar het is onduidelijk of dit daadwerkelijk het geval is.

      • + 1
      • 6 mei 2026 - 17:42
    • Larry Perkins

      Posts: 64.824

      Ontslagen
      "Daarnaast heb je nog Craig Skinner", zo noemt Van Haren een andere naam die nooit in de media langskwam, totdat hij vertrok. "Hij was hoofdontwerper, of wat was hij? Red Bull maakte voor de eerste race bekend dat hij weggaat.
      Mensen denken dan: weer zo'n knappe kop die weggaat.
      Mensen moeten wel begrijpen dat dit een netjes verwoord persbericht is, maar die is er natuurlijk gewoon uitgegooid door Laurent Mekies en consorten. Dat kan Mekies alleen niet zeggen."

      Van Haren legt ook uit waarom hij dit pleidooi voor Red Bull wilde houden. "In het gehele plaatje is het wel slim om dit ook eens te zeggen. Anders komt het net over alsof iedereen daar wegloopt omdat ze elkaar de tent uitvechten."

      Bij veel andere vertrokken werknemers van Red Bull is er ook een duidelijke reden voor het vertrek. Helmut Marko was wellicht wat ontevreden, maar ook al 82 jaar. Christian Horner werd weggestuurd, en Jonathan Wheatley, Adrian Newey, en Gianpiero Lambiase kregen kansen om elders teambaas te worden. Het vertrek van deze hoofdrolspelers was dus eerder een gevolg van de dominante periode in combinatie met de beperkingen van het budgetplafond dan dat zij graag bij Red Bull wilden vertrekken. (F1Mxml)

      • + 2
      • 6 mei 2026 - 17:42
  • NicoS

    Posts: 20.696

    Net als in het bedrijfsleven worden personen ontslagen, vervangen of opgevolgd bij F1 teams, het hoort erbij.
    De mensen die de taken van vertrokken personeel overnemen, zijn ook op hun beurt weer vakmensen, veelal doorstroming binnen de organisatie, en anders komen er wel weer van buitenaf mensen naar een team.
    Kortom, er verandert weinig, en alles draait gewoon door.

    • + 0
    • 6 mei 2026 - 19:37
  • Natte Slak

    Posts: 454

    Hannah heeft toch al aangegeven in een gelekt bericht dat er meer weggaan?

    • + 0
    • 6 mei 2026 - 20:15

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

