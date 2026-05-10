Max Verstappen liet zich van zijn allerbeste kant zien tijdens de Grand Prix van Miami. Dat zag ook James Hinchcliffe. De F1-expert ziet dat de Nederlander een enorme stap voorwaarts heeft gezet in Miami en dat dat slecht nieuws is voor Isack Hadjar.

De jonge Fransman leek aardig in de buurt te blijven van Verstappen, maar in Miami was dit niet het geval. Volgens Hinchcliffe mag je Hadjar nog niet afschrijven, maar het is wel een indicatie. De Fransman staat op het moment op de dertiende plek in het WK met vier punten. Dat zijn er 22 minder dan zijn teamgenoot.

Red Bull heeft upgrades doorgevoerd

In de Drive to Wynn-podcast vertelt Hinchcliffe meer over de situatie bij Red Bull. "Een van de dingen die dit weekend naar voren kwamen, was de reeks upgrades die Red Bull heeft geïntroduceerd. Er zijn zeker veel prestatieverbeterende onderdelen, maar er is ook een fundamentele verandering aan het stuursysteem doorgevoerd, op verzoek van Max. Hij klaagde namelijk over het gevoel in de voorkant van de auto, via het stuurwiel."

De problemen van Red Bull waren niet heel gemakkelijk op te lossen, zo merkt Hinchcliffe ook op. Toch lijkt Red Bull te verbeteren. "De voorkant gaf hem niet de feedback die hij wilde. Het was niet zoiets simpels als 'ik heb meer grip nodig'; het is een specifiek gevoel, iets dynamisch in het stuursysteem."

Verstappen groeit, maar Hadjar?

Verstappen is niet meer een onderdeel van de auto, maar krijgt weer langzaam de controle terug over de wagen. "Ze hebben in de pauze voor de race in Miami een aantal aanpassingen kunnen doen, en ineens voelt Max zich niet meer als een passagier. Hij heeft de auto onder controle en de auto reageert precies zoals hij wil." Voor Hadjar is dat echter iets minder goed nieuws, want het gat tussen de twee Red Bull-coureurs is gegroeid. "Plotseling is het verschil met Hadjar aanzienlijk groter geworden."

Hadjar moet nog groeien, dat valt Hinchcliffe ook op, dus hij wil nog geen streep zetten door zijn naam. "Die jongen is nog jong. Dit is slechts één slecht raceweekend. Het was niet geweldig, maar het is nog geen trend." Verstappen heeft al zijn teamgenoten sinds het vertrek van Daniel Ricciardo duidelijk verslagen. "Maar ik vraag me wel af of dit het begin is van iets nieuws, want nu Max zich op zijn gemak voelt in de auto, is het duidelijk dat Max altijd al meer snelheid uit een raceauto heeft kunnen halen dan wie dan ook."

Of Hadjar net zo een kan worden met de RB22 als Verstappen is nog een raadsel voor Hinchcliffe, maar hij merkt op dat Verstappen momenteel de enige coureur op de grid is die zich zo snel kan aanpassen. "Nu hij zich weer op zijn gemak voelt en doet wat hij wil, kan hij er dingen mee doen die schijnbaar niemand anders kan."