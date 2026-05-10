Hinchcliffe ziet gevaarlijk signaal bij Red Bull: "Is dit het begin van iets nieuws?"

Max Verstappen liet zich van zijn allerbeste kant zien tijdens de Grand Prix van Miami. Dat zag ook James Hinchcliffe. De F1-expert ziet dat de Nederlander een enorme stap voorwaarts heeft gezet in Miami en dat dat slecht nieuws is voor Isack Hadjar

De jonge Fransman leek aardig in de buurt te blijven van Verstappen, maar in Miami was dit niet het geval. Volgens Hinchcliffe mag je Hadjar nog niet afschrijven, maar het is wel een indicatie. De Fransman staat op het moment op de dertiende plek in het WK met vier punten. Dat zijn er 22 minder dan zijn teamgenoot.

Red Bull heeft upgrades doorgevoerd

In de Drive to Wynn-podcast vertelt Hinchcliffe meer over de situatie bij Red Bull. "Een van de dingen die dit weekend naar voren kwamen, was de reeks upgrades die Red Bull heeft geïntroduceerd. Er zijn zeker veel prestatieverbeterende onderdelen, maar er is ook een fundamentele verandering aan het stuursysteem doorgevoerd, op verzoek van Max. Hij klaagde namelijk over het gevoel in de voorkant van de auto, via het stuurwiel."

De problemen van Red Bull waren niet heel gemakkelijk op te lossen, zo merkt Hinchcliffe ook op. Toch lijkt Red Bull te verbeteren. "De voorkant gaf hem niet de feedback die hij wilde. Het was niet zoiets simpels als 'ik heb meer grip nodig'; het is een specifiek gevoel, iets dynamisch in het stuursysteem."

Verstappen groeit, maar Hadjar?

Verstappen is niet meer een onderdeel van de auto, maar krijgt weer langzaam de controle terug over de wagen. "Ze hebben in de pauze voor de race in Miami een aantal aanpassingen kunnen doen, en ineens voelt Max zich niet meer als een passagier. Hij heeft de auto onder controle en de auto reageert precies zoals hij wil." Voor Hadjar is dat echter iets minder goed nieuws, want het gat tussen de twee Red Bull-coureurs is gegroeid. "Plotseling is het verschil met Hadjar aanzienlijk groter geworden."

Hadjar moet nog groeien, dat valt Hinchcliffe ook op, dus hij wil nog geen streep zetten door zijn naam. "Die jongen is nog jong. Dit is slechts één slecht raceweekend. Het was niet geweldig, maar het is nog geen trend." Verstappen heeft al zijn teamgenoten sinds het vertrek van Daniel Ricciardo duidelijk verslagen. "Maar ik vraag me wel af of dit het begin is van iets nieuws, want nu Max zich op zijn gemak voelt in de auto, is het duidelijk dat Max altijd al meer snelheid uit een raceauto heeft kunnen halen dan wie dan ook."

Of Hadjar net zo een kan worden met de RB22 als Verstappen is nog een raadsel voor Hinchcliffe, maar hij merkt op dat Verstappen momenteel de enige coureur op de grid is die zich zo snel kan aanpassen. "Nu hij zich weer op zijn gemak voelt en doet wat hij wil, kan hij er dingen mee doen die schijnbaar niemand anders kan."

F1 Nieuws Max Verstappen Isack Hadjar Red Bull Racing

Reacties (6)

Login om te reageren
  • 919

    Posts: 4.387

    Ik ben benieuwd of het spreekwoordelijke kwartje gevallen is, zou mooi zijn als Red Bull er ineens staat en mee kan doen voor de knikkers.

    • + 2
    • 10 mei 2026 - 13:50
  • John6

    Posts: 11.605

    Hinchcliffe ziet het tenminste, dat kan je niet zeggen van Ralf en Montoya.

    • + 14
    • 10 mei 2026 - 13:51
  • Larry Perkins

    Posts: 64.913

    De genoemde podcast…

    Veni Vidi Vice ft. James Hinchcliffe
    (Drive to Wynn, 1.03,23, over Max en Hadjar vanaf minuut 47,50)

    https://youtu.be/IKs8qr4IaTA

    • + 1
    • 10 mei 2026 - 16:35
  • Snork

    Posts: 22.486

    Een herhalend scenario. Ook met Perez zagen we dit. In 2022 was de auto aanvankelijk nog te zwaar en onderstuurd. Max en Sergio zaten toen qua tijden in de buurt van elkaar. Vervolgens verloor de auto gaandeweg het seizoen gewicht en wilde Max meer scherpte op de voorkant. Daarmee maakte Max een verdere sprong voorwaarts, daar waar Perez die scherpte niet kon benutten.
    Het gebeurt nu wederom.

    • + 2
    • 10 mei 2026 - 17:14
  • Rimmer

    Posts: 13.286

    Carlos Sainz. De ervaren grote kampioen van de opstap klassen. Geloofde heilig in zichzelf en zou die praatjesmaker Max wel ff indammen. Werd vervolgens geheel aan gort gereden en kwam daar mentaal eigenlijk nooit meer helemaal bovenop maar herstelde zich na Max enigszins met podiums en een zege.

    Danny Ric stond in 2016 nog bekend als “Vettel killer”. De man die in 2014 Vettel naar huis reed.
    Deze Danny werd door Max naar de hel gereden maar herstelde zich na Max nog enigszins door Renault haar eerste podium te geven. Wist er vooral financieel nog een paar goede jaren aan te knopen. Sportief gezien was hij kapot.

    Pierre Gatsie. Stond bekend als een groot talent. Misschien wel HET Franse talent van dat moment. Werd door Max compleet de vernieling in gereden tot het punt dat niemand nog een cent voor de Fransman gaf. Herstelde zich na Max een beetje met podiums en een zege maar er is voor altijd iets gebroken.

    Alexander Albon. Werd door Max totaal aan gort gereden. Herstelde zich na Max wel enigszins met goede optredens in de Williams maar is mentaal nooit meer de oude geworden.

    Sergio Perez. Het wonderkind. Deed geweldige dingen in de Sauber. Dingen die soms bijna niet konden. Droeg in belangrijke mate bij aan Max’ eerste titel maar brak uiteindelijk na keer op keer aan gort te worden gereden. Herstelde eigenlijk nooit meer.

    Liam Lawson. Brak meteen. Herstelde niet meer.

    Yuki Tsunoda. Brak meteen. Herstelde niet meer.

    Isaac Hadjar. Had geluk met een RB die onbestuurbaar bleek. Leek daardoor even een klein beetje aan te kunnen haken.
    Brak de eerste de beste race waarin RB weer bestuurbaar was.
    Voorspelling: Hersteld nooit meer. Gaat na volgend jaar met F1 pensioen en slaapt tot 2037 onder zijn Hamilton deken.

    • + 5
    • 10 mei 2026 - 17:32
  • Larry Perkins

    Posts: 64.913

    Off-topic:

    Talking Bull Takes On A DRAMATIC Miami GP!
    (Oracle Red Bull Racing, Tommo McCluskey en Calum Nicholas, 25,14 minuten)

    “After an action-packed Sprint weekend in Florida, we discuss how the Team’s upgrade package impacted proceedings in Round 4, before looking ahead to the Canadian Grand Prix.”

    00:00 | Intro
    02:29 | Dissecting RB22’s highly-anticipated upgrade package
    04:35 | Breaking down Friday and Saturday’s action
    09:06 | Isack’s disqualification from Qualifying
    10:25 | Max and Isack react to the Grand Prix
    12:27 | Reacting to Max’s lap-one spin and fight through the field
    19:00 | Isack’s tough Sunday afternoon
    20:38 | Looking ahead to Montreal
    21:43 | Answering your questions…

    (you’re welcome!)

    • + 0
    • 10 mei 2026 - 22:13

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

