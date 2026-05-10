Steiner snoeihard voor Aston Martin: "Hier is geen excuus voor"

Guenther Steiner heeft Aston Martin met de grond gelijkgemaakt. Volgens de voormalig teambaas van Haas heeft het team absoluut geen excuus voor de zwakke wagen. De auto lijkt niet vooruit te branden en voorlopig zit er weinig verbetering in. 

De verwachtingen voor Aston Martin waren erg hoog. Met Adrian Newey, Honda en een enorme investering in de faciliteiten moest het team omhoog gaan, maar het leverde de verwachtingen niet op. Het team heeft nog een punt bereikt en strijdt voorlopig onderaan met Cadillac. 

Aston Martin is absoluut niet sterk

In de Red Flags-podcast werd het team van Lawrence Stroll besproken en Steiner zag dit als een kans om zijn kritiek te uiten. De voormalig teambaas werd gevraagd hoe belangrijk de break van vijf weken was voor het team, waar Lance Stroll en Fernando Alonso voor rijden. "Zeer belangrijk. Hoe belangrijk is dat? Dat moeten we nog even zien."

Er waren hoge verwachtingen voor Aston Martin en dat komt door meerdere aspecten, maar dat wordt niet waargemaakt door het team. In 2026 is het team nog niet hoger geëindigd dan de vijftiende plek in een Grand Prix. Fernando Alonso behaalde dit afgelopen weekend in Miami. Het team van Aston Martin lijkt prestatiegewijs wel vooruit te gaan. In Australië kwalificeerde zij zich als zeventiende en 22e en in Miami als zeventiende en achttiende. De hoogste kwalificatie dit seizoen is tweemaal de zeventiende plek door Alonso. 

Slechte voorbereiding

Een van de slechte punten van Aston Martin is de slechte voorbereiding, zo is Steiner erg kritisch. "Niemand had verwacht dat ze zo slecht voorbereid aan dit seizoen zouden beginnen. Want ze hebben alles op orde. Ze hebben de mensen, de faciliteiten en het geld." Volgens de voormalig teambaas kan Aston Martin dus niet zomaar ergens op terugvallen. "Er is dus geen enkel excuus voor hun situatie."

HarryLam

Posts: 5.432

Nou ja......Honda is natuurlijk een excuus.

  • 10 mei 2026 - 15:44
F1 Nieuws Guenther Steiner Aston Martin

Reacties (2)

Login om te reageren
  • HarryLam

    Posts: 5.432

    Nou ja......Honda is natuurlijk een excuus.

    • 10 mei 2026 - 15:44
  • jd2000

    Posts: 7.713

    Steiner heeft Haas op geen enkele manier vooruit geholpen. Beetje cynisch dat hij een oordeel geeft over Aston Martin

    • 10 mei 2026 - 18:57

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

