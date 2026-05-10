Guenther Steiner heeft Aston Martin met de grond gelijkgemaakt. Volgens de voormalig teambaas van Haas heeft het team absoluut geen excuus voor de zwakke wagen. De auto lijkt niet vooruit te branden en voorlopig zit er weinig verbetering in.

De verwachtingen voor Aston Martin waren erg hoog. Met Adrian Newey, Honda en een enorme investering in de faciliteiten moest het team omhoog gaan, maar het leverde de verwachtingen niet op. Het team heeft nog een punt bereikt en strijdt voorlopig onderaan met Cadillac.

Aston Martin is absoluut niet sterk

In de Red Flags-podcast werd het team van Lawrence Stroll besproken en Steiner zag dit als een kans om zijn kritiek te uiten. De voormalig teambaas werd gevraagd hoe belangrijk de break van vijf weken was voor het team, waar Lance Stroll en Fernando Alonso voor rijden. "Zeer belangrijk. Hoe belangrijk is dat? Dat moeten we nog even zien."

Er waren hoge verwachtingen voor Aston Martin en dat komt door meerdere aspecten, maar dat wordt niet waargemaakt door het team. In 2026 is het team nog niet hoger geëindigd dan de vijftiende plek in een Grand Prix. Fernando Alonso behaalde dit afgelopen weekend in Miami. Het team van Aston Martin lijkt prestatiegewijs wel vooruit te gaan. In Australië kwalificeerde zij zich als zeventiende en 22e en in Miami als zeventiende en achttiende. De hoogste kwalificatie dit seizoen is tweemaal de zeventiende plek door Alonso.

Slechte voorbereiding

Een van de slechte punten van Aston Martin is de slechte voorbereiding, zo is Steiner erg kritisch. "Niemand had verwacht dat ze zo slecht voorbereid aan dit seizoen zouden beginnen. Want ze hebben alles op orde. Ze hebben de mensen, de faciliteiten en het geld." Volgens de voormalig teambaas kan Aston Martin dus niet zomaar ergens op terugvallen. "Er is dus geen enkel excuus voor hun situatie."