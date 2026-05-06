Antonelli bevestigt: Mercedes krijgt behoorlijk upgrade-pakket in Canada

Andrea Kimi Antonelli is momenteel hét benchmark in de Formule 1. De Italiaan verkeert in bloedvorm en schreef ook afgelopen weekend de Grand Prix van Miami op zijn naam. Wellicht dat de leider in het wereldkampioenschap alleen maar sterker wordt, aangezien Mercedes beangstigende upgrades aan het voorbereiden is. 

De Duitse renstal besloot het upgradepakket in Miami vooruit te schuiven. Omdat de aanpassingen op het circuit in Florida naar verluidt niet van pas zouden komen, zal het team van Toto Wolff het pakket meenemen naar Canada. 

Antonelli bevestigt upgrades in Canada 

Na afloop van de race in Miami, bevestigde Antonelli dat zijn renstal met een verbeterde auto zal arriveren in Canada. De Italiaan bevestigde dat op de persconferentie. "Ik heb echt veel vertrouwen in de auto", zo klonk het. "Het is duidelijk dat we in een groot momentum zitten", voegde hij daar duidelijk aan toe. 

Antonelli benadrukte daarbij dat de concurrentie moordend zal zijn. "Hopelijk gaat het pakket werken zoals we hopen, maar McLaren brengt ook een ander pakket en de stap die ze dit weekend hebben gezet was erg groot."

Met wie houdt Antonelli rekening? 

Desalniettemin heeft Antonelli ook binnen zijn eigen team concurrentie. Ook al won hij de afgelopen drie races, heeft hij in George Russell een zeer competitieve teamgenoot. "We moeten gewoon blijven pushen, die lat blijven verhogen, want we zagen dit weekend hoeveel het draaide in vergelijking met de eerste drie races. Dus we moeten gewoon aan de top van het spel blijven", zo sloot hij uiteindelijk af. 

Antonelli verraste vriend en vijand dit Formule 1-seizoen. Daar waar Russell naar voren werd geschoven als torenhoge favoriet voor de wereldtitel, is het de 19-jarige die momenteel de spotlights naar zich toe weet te trekken.

Reacties (1)

  • Flexwing

    Posts: 362

    Xal wel moeten wat motor moet in juni ook nog weer aangepast worden naar 16:1

    • 6 mei 2026 - 20:24

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 250
  • Podiums 7
  • Grand Prix 28
  • Land Italië
  • Geb. datum 25 aug 2006 (19)
  • Geb. plaats Bologna, Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

