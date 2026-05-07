Kimi Antonelli wint races aan de lopende band, maar bij elke start verliest de 19-jarige Mercedes-coureur posities. Na het weekend in Miami noemde hij de situatie zelf 'onaanvaardbaar'. Teambaas Toto Wolff neemt de schuld op zich en stelt dat het een teamfout is, geen rijdersfout. Met Canada in aantocht en de concurrentie die dichterbij komt, groeit de urgentie snel, ook voor Max Verstappen die in de titelstrijd meevecht.

Zes starts, zes keer posities kwijt

De cijfers liegen er niet om. Over de eerste vier grands prix en twee sprints van 2026 is Antonelli bij elke staande start posities verloren. In de sprintrace van Miami zakte hij van P2 naar P8, in de hoofdrace verloor hij er nog eens twee. Dat brengt het totale verlies op 26 startposities in zes races.

Antonelli wijst op twee oorzaken. Enerzijds een fout van het team in Miami, waar de ingeschatte grip niet overeenkwam met de werkelijkheid. Anderzijds erkent hij een eigen zwakte. "Van mijn kant ben ik nog steeds een beetje inconsistent, vooral bij het loslaten van de koppeling", zei hij. "Ik heb daar nog niet het vertrouwen in om consistent te zijn. Dat is een groot punt dat verbeterd moet worden."

Wolff was helder in zijn schuldverdeling. "Het was absoluut niet zijn fout, het was een fout aan onze kant", zei de teambaas na de sprint. "We weten allemaal dat het niet goed genoeg is. We zijn ook het enige team dat dit de afgelopen races niet voor elkaar heeft gekregen." Tegenover het Duitse Sky Sports was hij nog bondiger: "Het is onaanvaardbaar."

Mercedes houdt grote upgrade achter voor Canada

Wat de situatie extra wrang maakt, is het timing-probleem. McLaren, Ferrari en Red Bull kwamen naar Miami met significante upgrades, terwijl Mercedes het eerste grote pakket van dit seizoen bewaart voor de Grand Prix van Canada. Wolff erkende dat zijn team daardoor even uit de pas liep. "We hoopten dat we ons voordeel konden vasthouden, maar als je zo slecht wegkomt, wordt terugvechten heel moeilijk", aldus de teambaas.

Dat terugvechten lukte Antonelli tot nu toe wel, dankzij de superioriteit van de W17 en slimme strategie. Maar Wolff waarschuwde dat dit niet eeuwig door kan gaan. De verschillen in Miami waren al aanzienlijk kleiner dan in de eerste drie raceweekenden, en zowel Ferrari als McLaren toonden sterke racepace. Antonelli won in Miami ondanks een slechte start én een tijdstraf voor het overschrijden van de baanlimieten in de sprint, maar de marges slinken.

Voor de Nederlandse F1-liefhebber is de context duidelijk: Verstappen is met Red Bull in opmars richting Canada, een circuit dat traditioneel goed past bij auto's met een sterke topsnelheid. Als het startprobleem bij Mercedes dan nog niet is opgelost, kan de voorsprong van Antonelli snel slinken. "De verschillen zijn niet groot genoeg om comfortabel naar de finish te cruisen, dus je kunt je geen slechte starts permitteren", zei Wolff.

Antonelli leidt het kampioenschap met 100 punten, twintig meer dan teamgenoot George Russell.