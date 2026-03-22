Opvallend: 'Red Bull gaat enorme stappen zetten met lichtere auto'

Opvallend: 'Red Bull gaat enorme stappen zetten met lichtere auto'

Juan Pablo Montoya verwacht dat Red Bull enorm veel snelheid wint nadat het team gewicht verliest. De oud-coureur denkt dat de RB22 niet per se updates nodig heeft om veel sneller te gaan, maar dat gewichtsverlies alleen al een wereld van verschil is. 

Red Bull lijkt momenteel het vierde team op de grid te zijn. Na twee gereden races staat Red Bull vijfde in het wereldkampioenschap onder Haas, maar beide Red Bull-coureurs hebben een race niet uit kunnen rijden. Isack Hadjar viel uit tijdens de openingsrace in Australië en Max Verstappen in China.

Montoya voorspelt veel goeds voor Red Bull

In een YouTube-video van AS Colombia vertelt de zevenvoudig racewinnaar. "Als de Red Bull 20 kg zwaarder is, is het een goede auto, want ze zijn altijd al competitief geweest, ook al waren ze zwaar", zegt de voormalig coureur. Het probleem is dat... je de auto niet verder hoeft te ontwikkelen, maar hem juist op dieet moet zetten."

Montoya denkt dat Red Bull maar liefst zeven tienden kan winnen ten opzichte van de huidige snelheid. "Ze zaten er maar een seconde vanaf. Dat betekent dat ze er ongeveer drie tienden vanaf zouden zitten, wat waanzinnig is. Ze zouden net als Ferrari zijn", zo is Montoya duidelijk. 

Is er nog een team te zwaar?

Het voormalige team van Montoya, Williams, is ook te zwaar, zo ziet de Colombiaan. "Niet door mensen te bedreigen, maar mensen moeten wel verantwoordelijkheid nemen voor hun werk, snap je wat ik bedoel? Als je de kapitein bent van een cruiseschip en je laat het schip zinken, dan word je ontslagen, snap je wat ik bedoel? Het is net als bij elke andere baan. Als je een taak hebt en je verprutst die, dan lig je eruit. En dus denk ik dat dat belangrijk is. Ik weet niet wat er bij Williams is gebeurd, en het is niet mijn probleem."

Kampsie

Posts: 1.618

Goed verhaal, vooral het laatste deel 🤔

  • 3
  • 22 maa 2026 - 12:47
F1 Nieuws Juan Pablo Montoya Williams Red Bull Racing

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Kampsie

    Posts: 1.618

    Goed verhaal, vooral het laatste deel 🤔

    • + 3
    • 22 maa 2026 - 12:47
    • Larry Perkins

      Posts: 63.695

      Ja, wat moet RBR nou met een cruiseschip? Zelfs in de nephaven van Miami komen ze daarmee niet vooruit...

      • + 1
      • 22 maa 2026 - 13:07
    • Larry Perkins

      Posts: 63.695

      Juan zou overigens goed Gopher kunnen spelen op “The Love Boat” (tv-serie jaren ’70), de sukkelige scheepspurser…

      • + 0
      • 22 maa 2026 - 13:20
    • Kampsie

      Posts: 1.618

      Stiekem vond ik the loooove boat, best leuk

      • + 0
      • 22 maa 2026 - 13:44
    • Larry Perkins

      Posts: 63.695

      Ik ook maar je moest er niet in de kroeg over beginnen...

      • + 0
      • 22 maa 2026 - 14:04
  • MatsVerstsappen

    Posts: 220

    Gewicht kost heel veel tijd. Het zal niet eenvoudig zijn de auto lichter te maken, maar het is wel een duidelijk aanwijsbaar probleem, wat in ieder geval een stip op de horizon voor progressie oplevert.

    • + 0
    • 22 maa 2026 - 13:44
    • Need5Speed

      Posts: 3.604

      Het maken van superlichte aerodynamische onderdelen is duur en kost relatief veel tijd.
      Daarom maken de teams in eerste instantie die onderdelen van minder sterk maar goedkoper en sneller te verwerken materialen, om pas als de vorm definitief is ze te vervangen door de superlichte variant.
      Alleen is het gewichtsverschil niet heel groot. Dit alleen gaat wel iets helpen maar geen 20 kilo verschil maken.

      • + 0
      • 22 maa 2026 - 14:19
  • schwantz34

    Posts: 41.878

    Hoppa, Collin Veijer (uut Staphorst) start de Moto2 race straks om 17.00 van een keurige p6.

    • + 0
    • 22 maa 2026 - 14:23

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

