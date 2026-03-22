Juan Pablo Montoya verwacht dat Red Bull enorm veel snelheid wint nadat het team gewicht verliest. De oud-coureur denkt dat de RB22 niet per se updates nodig heeft om veel sneller te gaan, maar dat gewichtsverlies alleen al een wereld van verschil is.

Red Bull lijkt momenteel het vierde team op de grid te zijn. Na twee gereden races staat Red Bull vijfde in het wereldkampioenschap onder Haas, maar beide Red Bull-coureurs hebben een race niet uit kunnen rijden. Isack Hadjar viel uit tijdens de openingsrace in Australië en Max Verstappen in China.

Montoya voorspelt veel goeds voor Red Bull

In een YouTube-video van AS Colombia vertelt de zevenvoudig racewinnaar. "Als de Red Bull 20 kg zwaarder is, is het een goede auto, want ze zijn altijd al competitief geweest, ook al waren ze zwaar", zegt de voormalig coureur. Het probleem is dat... je de auto niet verder hoeft te ontwikkelen, maar hem juist op dieet moet zetten."

Montoya denkt dat Red Bull maar liefst zeven tienden kan winnen ten opzichte van de huidige snelheid. "Ze zaten er maar een seconde vanaf. Dat betekent dat ze er ongeveer drie tienden vanaf zouden zitten, wat waanzinnig is. Ze zouden net als Ferrari zijn", zo is Montoya duidelijk.

Is er nog een team te zwaar?

Het voormalige team van Montoya, Williams, is ook te zwaar, zo ziet de Colombiaan. "Niet door mensen te bedreigen, maar mensen moeten wel verantwoordelijkheid nemen voor hun werk, snap je wat ik bedoel? Als je de kapitein bent van een cruiseschip en je laat het schip zinken, dan word je ontslagen, snap je wat ik bedoel? Het is net als bij elke andere baan. Als je een taak hebt en je verprutst die, dan lig je eruit. En dus denk ik dat dat belangrijk is. Ik weet niet wat er bij Williams is gebeurd, en het is niet mijn probleem."