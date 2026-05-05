Crash tussen Verstappen en Antonelli lijkt 'onvermijdelijk'

Andrea Kimi Antonelli is momenteel de meest besproken coureur in de Formule 1. De Italiaan schreef afgelopen weekend ook de Grand Prix van Miami op zijn naam, en mensen verwachten dat hij snel de degens mag gaan kruisen met Max Verstappen. Volgens Juan Pablo Montoya gaat dit een crash opleveren.

Verstappen heeft een tegenvallende start van het seizoen achter de rug, maar startte afgelopen weekend wel op de eerste startrij naast Antonelli. Bij de start leken ze samen met elkaar te kunnen vechten om de koppositie, maar Verstappen spinde en viel ver terug. De twee coureurs hebben dit jaar dan ook nog geen enkele keer een echt duel uitgevochten op de baan.

Gaat het mis?

Veel kenners denken dat het niet lang zal duren voordat ze elkaar gaan tegenkomen op het circuit. Dat geldt ook voor Juan Pablo Montoya, die in de Chequered Flag Podcast van de BBC een opvallende voorspelling doet: "Ik denk dat Kimi en Max dit jaar, vroeg of laat, een momentje gaan krijgen. Kijk, ik had de reputatie dat ik compleet gestoord was, maar ik zeg wel altijd tegen de mensen dat dat wel mee veel."

De ervaringen van Montoya

Montoya gaat ervan uit dat Verstappen en Antonelli gaan crashen, en gaat rustig verder over zijn eigen ervaringen: "Elke keer als ik eraan kwam, wisten mensen dat ik ze geen centimeter ruimte ging geven. Dus je ging of aan de kant, of we zouden crashen. Ik had er geen moeite mee dat we zouden crashen."

Hoe verliep de race in Miami?

Montoya denkt dus dat dit bij Verstappen en Antonelli precies hetzelfde zal zijn. Vooral viervoudig wereldkampioen Verstappen heeft een reputatie van hard vechten. Toen hij afgelopen weekend spinde in Miami, werkte hij zich met zijn ellebogen naar buiten door het achterveld heen. Het kwam hem op klachten van coureurs uit het middenveld te staan, waar hij zijn schouders over op haalde.

Verstappen kwam afgelopen weekend in Miami als vijfde over de streep, terwijl Antonelli de race op zijn naam wist te schrijven. Het was zijn derde zege op rij, nadat hij op zaterdag ook zijn derde pole position op rij wist te pakken. Verstappen en Antonelli kunnen het overigens prima met elkaar vinden.

F1 Nieuws Max Verstappen Juan Pablo Montoya Andrea Kimi Antonelli Mercedes Red Bull Racing GP Miami 2026

Reacties (2)

Login om te reageren
  Larry Perkins

    Posts: 64.772

    Juan: "Kijk, ik had de reputatie dat ik compleet gestoord was, maar ik zeg wel altijd tegen de mensen dat dat wel mee viel."

    Klopt, nu is gebleken dat het nog vele malen erger zou worden met de snuifmafketel...

    • 5 mei 2026 - 15:28
  • d07

    Posts: 2.598

    Dat hebben ze vorig jaar in Oostenrijk al gehad...

    • 5 mei 2026 - 15:37

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

