Andrea Kimi Antonelli is momenteel de meest besproken coureur in de Formule 1. De Italiaan schreef afgelopen weekend ook de Grand Prix van Miami op zijn naam, en mensen verwachten dat hij snel de degens mag gaan kruisen met Max Verstappen. Volgens Juan Pablo Montoya gaat dit een crash opleveren.

Verstappen heeft een tegenvallende start van het seizoen achter de rug, maar startte afgelopen weekend wel op de eerste startrij naast Antonelli. Bij de start leken ze samen met elkaar te kunnen vechten om de koppositie, maar Verstappen spinde en viel ver terug. De twee coureurs hebben dit jaar dan ook nog geen enkele keer een echt duel uitgevochten op de baan.

Gaat het mis?

Veel kenners denken dat het niet lang zal duren voordat ze elkaar gaan tegenkomen op het circuit. Dat geldt ook voor Juan Pablo Montoya, die in de Chequered Flag Podcast van de BBC een opvallende voorspelling doet: "Ik denk dat Kimi en Max dit jaar, vroeg of laat, een momentje gaan krijgen. Kijk, ik had de reputatie dat ik compleet gestoord was, maar ik zeg wel altijd tegen de mensen dat dat wel mee veel."

De ervaringen van Montoya

Montoya gaat ervan uit dat Verstappen en Antonelli gaan crashen, en gaat rustig verder over zijn eigen ervaringen: "Elke keer als ik eraan kwam, wisten mensen dat ik ze geen centimeter ruimte ging geven. Dus je ging of aan de kant, of we zouden crashen. Ik had er geen moeite mee dat we zouden crashen."

Hoe verliep de race in Miami?

Montoya denkt dus dat dit bij Verstappen en Antonelli precies hetzelfde zal zijn. Vooral viervoudig wereldkampioen Verstappen heeft een reputatie van hard vechten. Toen hij afgelopen weekend spinde in Miami, werkte hij zich met zijn ellebogen naar buiten door het achterveld heen. Het kwam hem op klachten van coureurs uit het middenveld te staan, waar hij zijn schouders over op haalde.

Verstappen kwam afgelopen weekend in Miami als vijfde over de streep, terwijl Antonelli de race op zijn naam wist te schrijven. Het was zijn derde zege op rij, nadat hij op zaterdag ook zijn derde pole position op rij wist te pakken. Verstappen en Antonelli kunnen het overigens prima met elkaar vinden.