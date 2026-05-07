Max Verstappen was begin dit jaar opvallend kritisch op de nieuwe Formule 1-regels. Hij was niet de enige coureur met kritiek, en de F1-top en de FIA besloten de regels aan te passen. In Miami zag de race er al wat beter uit, en kwam Verstappen beter voor de dag. Hij blijft echter bijzonder kritisch.

Verstappen haalde begin dit jaar opvallend hard uit naar de nieuwe motorregels in de Formule 1. Hij stelde dat het anti-racen was en trok de vergelijking met Mario Kart. Verstappen ging nadenken over zijn toekomst in de sport, omdat hij er op deze manier weinig plezier aan beleefde. In Miami leken de aangepaste regels te werken, maar dat betekent niet dat de kritiek is verdwenen.

Hoe is het gevoel bij Verstappen?

Verstappen werd na afloop van de Grand Prix gevraagd naar zijn mening over de aanpassingen. Tegenover de internationale media was hij daar heel erg duidelijk over: "Mijn auto stuurt nu wat beter, maar wat ik eerder heb gezegd over de reglementen geldt nog altijd."

Verstappen is namelijk van mening dat het gevoel bij het energiebeheer nauwelijks is veranderd. Het blijft een punt waar hij zeer kritisch op is: "Je moet nog altijd in sommige bochten snelheid verminderen om sneller te kunnen gaan op de rechte stukken. Het is dus nog altijd niet zoals ik het had gehoopt. Je wordt nog steeds bestraft als je te snel door de bochten gaat. Dat is gewoon niet waar het om moet draaien tijdens het racen."

Is er een lichtpuntje?

Verstappen lijkt verder toch wat minder kritisch te zijn. Red Bull heeft de nodige updates doorgevoerd, en dat zorgt ervoor dat Verstappen een betere raceauto tot zijn beschikking heeft: "Mijn auto werkt in ieder geval weer wat beter, dus het is veel minder stressvol om mee te rijden. We zullen zien hoe het zal gaan in Canada. Dat is echt een totaal ander circuit, dus laten we eerst maar afwachten hoe competitief we daar zullen zijn."

Hoe verliep de race van Verstappen?

Verstappen startte de Grand Prix van Miami afgelopen weekend op de tweede plaats, wat een gevolg was van een sterke kwalificatie. Bij de start vocht hij om de koppositie, maar een spin in de tweede bocht zorgde ervoor dat hij een flinke inhaalrace moest rijden. Hij wist zich op te werken naar de vijfde plaats, en een tijdstraf van vijf seconden voor het overschrijden van de witte lijn bij de pit exit had geen gevolgen.