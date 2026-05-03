Oud-coureur hard voor Russell: "Hij heeft mentaal al opgegeven"

Oud-coureur hard voor Russell: "Hij heeft mentaal al opgegeven"

Juan Pablo Montoya is van mening dat George Russell het heeft opgegeven tijdens de Grand Prix van Miami. De oud-coureur denkt dat Russell weet dat hij niet meer kan strijden tegen Antonelli. 

Russell start als vijfde in Miami en heeft niet zo'n hele goede trackgeschiedenis op het Miami International Autodrome. De coureur heeft nog maar een podium behaald op het circuit in Miami en dit seizoen start hij als vijfde. 

1 mei
Weinig vertrouwen voor Russell

Tegenover F1 TV vertelt Montoya dat hij zijn vertrouwen verliest in een goed resultaat voor Russell. "Ik verloor mijn vertrouwen, om eerlijk te zijn, net als iedereen," vertelde Montoya aan presentatoren James Hinchcliffe en Jolyon Palmer, waarna hij eraan toevoegde: "Maar hij heeft het gered", zo doelt Montoya op zijn startpositie.

Zo is de manier van rijden flink anders bij Russell. "En ik zeg je, als je kijkt hoeveel van het circuit hij gebruikt, is hij de enige die bij de ingangen de pitstraat raakt. Als hij een fout maakt, wordt het lelijk en een flinke crash. Maar hij gaat gewoon verder dan alle anderen."

Mercedes heeft een groot aandeel

Mercedes heeft een sterke auto en dat helpt Russell enorm, ook op een minder circuit. "Mercedes heeft fantastisch werk geleverd. We hadden gezegd dat Mercedes echt een tandje bij moest zetten, en hun inzet was beter, hun rijgedrag was beter, en de auto leek eindelijk op zijn plek te vallen. Als je de auto vanochtend en gisteren bekijkt, zie je dat hij elke keer dat ze gas gaven, dwars ging. Het leek alsof de coureurs zich niet op hun gemak voelden, maar de auto's zagen er vandaag wel comfortabel uit.”

Het is al gespeeld voor Russell, zo is Montoya van mening. "George vindt deze plek niet leuk", zei de zevenvoudig Grand Prix-winnaar. "En ik denk dat George mentaal de hoop voor dit weekend al heeft opgegeven. In zijn hoofd denkt hij: 'Kimi is hier veel beter. Ik hoef alleen maar rustig aan te doen, wat punten te pakken en mijn mond te houden.' Is hij aan het pushen? Ja, maar mentaal is hij al verslagen."

F1 Nieuws George Russell Juan Pablo Montoya Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Miami 2026

Reacties (6)

Login om te reageren
  • F1 bekijker

    Posts: 281

    De man heeft nog last van die camera tegen zijn kop.

    • + 2
    • 3 mei 2026 - 16:53
    • Hagueian

      Posts: 8.691

      Dat idee heb ik ook de laatste tijd.

      • + 2
      • 3 mei 2026 - 17:24
  • Skimi

    Posts: 1.114

    Wat een slecht geschreven artikel

    • + 4
    • 3 mei 2026 - 16:55
  • 919

    Posts: 4.333

    Deze was even twijfelachtig, er was immers al een JPM artikel vandaag met een 'Russell quote', dus nog één?

    Ja, kon niet anders en wéér goed, JPM does it again! GPVandaag neemt me niet in het ootje. 💪

    • + 0
    • 3 mei 2026 - 16:59
    • AUDI_F1

      Posts: 3.749

      Maar je weet ook hoe je commentaren van JPM moet lezen, met een bak zout.

      • + 1
      • 3 mei 2026 - 17:06
    • 919

      Posts: 4.333

      Zeker, anders was het natuurlijk niet te raden. 😄

      • + 0
      • 3 mei 2026 - 17:10

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
143
2
Ferrari
98
3
McLaren
61
4
Red Bull Racing
20
5
Haas F1
18
6
Alpine F1
17
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.100
  • Podiums 26
  • Grand Prix 155
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

