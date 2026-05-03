Juan Pablo Montoya is van mening dat George Russell het heeft opgegeven tijdens de Grand Prix van Miami. De oud-coureur denkt dat Russell weet dat hij niet meer kan strijden tegen Antonelli.

Russell start als vijfde in Miami en heeft niet zo'n hele goede trackgeschiedenis op het Miami International Autodrome. De coureur heeft nog maar een podium behaald op het circuit in Miami en dit seizoen start hij als vijfde.

Weinig vertrouwen voor Russell

Tegenover F1 TV vertelt Montoya dat hij zijn vertrouwen verliest in een goed resultaat voor Russell. "Ik verloor mijn vertrouwen, om eerlijk te zijn, net als iedereen," vertelde Montoya aan presentatoren James Hinchcliffe en Jolyon Palmer, waarna hij eraan toevoegde: "Maar hij heeft het gered", zo doelt Montoya op zijn startpositie.

Zo is de manier van rijden flink anders bij Russell. "En ik zeg je, als je kijkt hoeveel van het circuit hij gebruikt, is hij de enige die bij de ingangen de pitstraat raakt. Als hij een fout maakt, wordt het lelijk en een flinke crash. Maar hij gaat gewoon verder dan alle anderen."

Mercedes heeft een groot aandeel

Mercedes heeft een sterke auto en dat helpt Russell enorm, ook op een minder circuit. "Mercedes heeft fantastisch werk geleverd. We hadden gezegd dat Mercedes echt een tandje bij moest zetten, en hun inzet was beter, hun rijgedrag was beter, en de auto leek eindelijk op zijn plek te vallen. Als je de auto vanochtend en gisteren bekijkt, zie je dat hij elke keer dat ze gas gaven, dwars ging. Het leek alsof de coureurs zich niet op hun gemak voelden, maar de auto's zagen er vandaag wel comfortabel uit.”

Het is al gespeeld voor Russell, zo is Montoya van mening. "George vindt deze plek niet leuk", zei de zevenvoudig Grand Prix-winnaar. "En ik denk dat George mentaal de hoop voor dit weekend al heeft opgegeven. In zijn hoofd denkt hij: 'Kimi is hier veel beter. Ik hoef alleen maar rustig aan te doen, wat punten te pakken en mijn mond te houden.' Is hij aan het pushen? Ja, maar mentaal is hij al verslagen."