Spinnende Verstappen krijgt kritiek: "Noem je dat talent?"

Max Verstappen kende afgelopen weekend een lastige start in Miami. Hij begon op de tweede plaats, en spinde in de tweede bocht. Verstappen kreeg zijn auto snel de juiste kant op, en kreeg veel complimenten voor de manier waarop hij de wagen weer onder controle kreeg. Juan Pablo Montoya zag dat echter anders.

Verstappen maakte in de tweede bocht een kleine fout waardoor hij de macht over het stuur verloor. Hij was echter helder genoeg om de controle terug te krijgen, en maakte bewust een 360. Hij stond hierdoor al snel met de neus de juiste kant op, en kon zich al snel weer in het gevecht mengen. Uiteindelijk kwam hij nog als vijfde over de streep.

'Noem je dat talent?'

De spin van Verstappen was na afloop het onderwerp van gesprek. Bij F1 TV klonk analist Jolyon Palmer enthousiast over de actie van Verstappen: "Hij heeft zo'n talent voor het spinnen van auto's om vervolgens op precies het juiste moment weer verder te rijden."

Naast Palmer stond ook Juan Pablo Montoya met een microfoon in zijn hand bij F1 TV, en hij wist niet wat hij hoorde: "Noem je dat talent? Ik noem het eerder geluk!" Palmer vindt dat dan weer nergens op slaan: "Als je het zo vaak doet als Max, dan is het ook talent." Montoya haalde als reactie alleen zijn schouders op.

Palmer doet ondertussen zijn best om zijn Colombiaanse mede-analist te overtuigen: "De auto spint, je zichtveld beweegt dan ontzettend snel..." Dat gaat er alleen niet in bij Montoya: "Maar ja, als je een auto spint, dan vertraag je vervolgens altijd."

Palmer wel complimenteus 

De discussie blijft maar doorgaan, en Palmer doet zijn best de rest te overtuigen: "Maar het is wel zeldzaam dat je de auto dan precies in de juiste richting tot stilstand krijgt. De kans dat dat lukt, is echt heel erg klein. Je hebt de rem, het stuur en het gaspedaal. Je kan die drie dingen allemaal op hetzelfde moment loslaten, en Max doet het elke keer goed."

"Vorig jaar deed hij hetzelfde in Stowe op Silverstone. Die race die hij ooit in Hockenheim won, daar deed hij toen een mooie pirouette. Hij raakte daar iets van anderhalve seconde mee kwijt, maar de geschiedenis die Max heeft met spinnen om vervolgens weer door te kunnen rijden..."

MustFeed

Posts: 10.512

Ik neem Montoya echt niet serieus meer. Constant aan het zagen, niks wat Verstappen doet kan hem bekoren en alles moet wanhopig naar het negatieve worden getrokken.

Ja Verstappen ging in de fout, maar op die manier je fout herstellen is echt wel indrukwekkend. Als je niet eens dat kan erkennen d...

  • 3
  • 4 mei 2026 - 16:59
F1 Nieuws Max Verstappen Jolyon Palmer Juan Pablo Montoya Red Bull Racing GP Miami 2026

Reacties (9)

Login om te reageren
  • 919

    Posts: 4.341

    Ik noem het vooral 'ongeduld', en verder niet heel handig.

    • + 0
    • 4 mei 2026 - 16:53
    • 919

      Posts: 4.341

      En zonder er al teveel bij na te denken heeft GPVandaag me dus toch te pakken. Het had me moeten opvallen dat de 'quote' er één is uit de koker van onze geliefde dwaas JPM.

      • + 0
      • 4 mei 2026 - 16:54
    • ThumbsUp

      Posts: 1.343

      Maar moet je het talent noemen als Romain Grosjean het ook kan?

      • + 0
      • 4 mei 2026 - 16:57
    • snailer

      Posts: 32.640

      Is gewoon een fout die iedereen wel eens maakt. Talent of niet. Heb de spin gezien. Zoals altijd een fantastische safe. 3 jaar geleden zou hij er nog een spin and win van hebben gemaakt. Overigens heeft hij dat ook wel eens in een mindere auto gedaan. Bijvoorbeeld Duitsland 2019.
      En in wezen was ook Hongarije's spin and win niet in de beste auto. Niet in Hongarije in ieder geval dat jaar. Was Ferrari en eigenlijk was Mercedes ook minstens even goed die race.

      Zonder gekeken te hebben wie het zei.... Was zeker een boze Colombiaan?

      • + 1
      • 4 mei 2026 - 17:01
    • 919

      Posts: 4.341

      'Maar moet je het talent noemen als Romain Grosjean het ook kan?’

      Er wordt weleens gezegd dat 'de kok' met deze autos kan rijden, dus ja, dan kan ook Grosjean er mee rijden.

      • + 0
      • 4 mei 2026 - 17:04
  • MustFeed

    Posts: 10.512

    Ik neem Montoya echt niet serieus meer. Constant aan het zagen, niks wat Verstappen doet kan hem bekoren en alles moet wanhopig naar het negatieve worden getrokken.

    Ja Verstappen ging in de fout, maar op die manier je fout herstellen is echt wel indrukwekkend. Als je niet eens dat kan erkennen dan ben je niet oprecht. Zelfs Palmer kan dat en die legt de lat heel erg laag.

    Ik vind Montoya sowieso weinig toevoegen eigenlijk. Was als coureur een stuk interessanter dan als commentator.

    • + 3
    • 4 mei 2026 - 16:59
    • snailer

      Posts: 32.640

      Hij is pas negatief gaan doen over RBR en Verstappen sinds zijn matig getalenteerde zoon uit het juniorteam is gezet.
      Daarvoor heb ik van hem zeer positieve commentaren van hem gehoord over Verstappen en co.

      De man is gewoon niet goed in zijn hoofd.

      • + 3
      • 4 mei 2026 - 17:05
    • Mrduplex

      Posts: 1.737

      Als je de omboard van LeClerc ziet is het niet eens zo vreemd dat ie een fout maakte.

      • + 1
      • 4 mei 2026 - 17:08
  • Pleen

    Posts: 911

    Ik keek van de week toevallig nog naar een korte documentaire van Montoya op Youtube. Die heeft zijn eigen carrière verknald met domme acties! Kon hij een partijtje sturen. Dat betwijfel ik niet, maar hij kon z'n emoties niet in bedwang houden. Ik heb een F1TV-abonnement en zodra hij aan het woord komt, neem ik zijn commentaar met een korreltje zout.

    • + 0
    • 4 mei 2026 - 17:13

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

