Max Verstappen kende afgelopen weekend een lastige start in Miami. Hij begon op de tweede plaats, en spinde in de tweede bocht. Verstappen kreeg zijn auto snel de juiste kant op, en kreeg veel complimenten voor de manier waarop hij de wagen weer onder controle kreeg. Juan Pablo Montoya zag dat echter anders.

Verstappen maakte in de tweede bocht een kleine fout waardoor hij de macht over het stuur verloor. Hij was echter helder genoeg om de controle terug te krijgen, en maakte bewust een 360. Hij stond hierdoor al snel met de neus de juiste kant op, en kon zich al snel weer in het gevecht mengen. Uiteindelijk kwam hij nog als vijfde over de streep.

'Noem je dat talent?'

De spin van Verstappen was na afloop het onderwerp van gesprek. Bij F1 TV klonk analist Jolyon Palmer enthousiast over de actie van Verstappen: "Hij heeft zo'n talent voor het spinnen van auto's om vervolgens op precies het juiste moment weer verder te rijden."

Naast Palmer stond ook Juan Pablo Montoya met een microfoon in zijn hand bij F1 TV, en hij wist niet wat hij hoorde: "Noem je dat talent? Ik noem het eerder geluk!" Palmer vindt dat dan weer nergens op slaan: "Als je het zo vaak doet als Max, dan is het ook talent." Montoya haalde als reactie alleen zijn schouders op.

Palmer doet ondertussen zijn best om zijn Colombiaanse mede-analist te overtuigen: "De auto spint, je zichtveld beweegt dan ontzettend snel..." Dat gaat er alleen niet in bij Montoya: "Maar ja, als je een auto spint, dan vertraag je vervolgens altijd."

Palmer wel complimenteus

De discussie blijft maar doorgaan, en Palmer doet zijn best de rest te overtuigen: "Maar het is wel zeldzaam dat je de auto dan precies in de juiste richting tot stilstand krijgt. De kans dat dat lukt, is echt heel erg klein. Je hebt de rem, het stuur en het gaspedaal. Je kan die drie dingen allemaal op hetzelfde moment loslaten, en Max doet het elke keer goed."

"Vorig jaar deed hij hetzelfde in Stowe op Silverstone. Die race die hij ooit in Hockenheim won, daar deed hij toen een mooie pirouette. Hij raakte daar iets van anderhalve seconde mee kwijt, maar de geschiedenis die Max heeft met spinnen om vervolgens weer door te kunnen rijden..."