Miami kantelpunt voor Russell: "Nieuwe dreun kan hem fataal worden"

Juan Pablo Montoya denkt dat de Grand Prix van Miami allesbeslissend is voor de uitkomst van het wereldkampioenschap van 2026. De voormalig coureur denkt dat George Russell al verloren kan zijn, mocht Andrea Kimi Antonelli opnieuw winnen.

Momenteel staat Antonelli eerste in het wereldkampioenschap met 75 punten. Zeven punten daarachter staat George Russell en met nog maar drie gereden races kan er nog van alles gebeuren. Toch denkt Montoya, dat Miami beslissend kan zijn.

Cruciaal voor de toekomst

Een van de sterke punten van een Formule 1-coureur is zelfvertrouwen. Voor de derde keer verliezen van je teamgenoot, die ook om de titel strijdt, is een mentale klapper en dat is dan ook een van de redenen dat Antonelli de favoriet is van Montoya. Dat vertelt hij tegenover AS Colombia. "Ik denk dat dit weekend cruciaal is voor de toekomst van de wereldkampioenen."

Russell won de openingsrace, maar de twee races daarna waren in het voordeel van de jonge Italiaan. "Want als Antonelli George weer kan verslaan, zal dat een diepe indruk op George achterlaten, en ik weet niet of George daarvan zal herstellen. Mocht George wel herstellen, dan zal Antonelli zoiets hebben van: 'Nou, de laatste twee keer had ik geluk dat ik won, maar deze kerel heeft alles verpest en me vandaag verslagen'."

Wolff kan het team 'redden'

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft een grote inspraak binnen het team en moet volgens Montoya de rust bewaren tussen de twee rivaliserende coureurs. "Het zijn twee teams, en elk wil de ander verslaan. Hoe competitiever ze zijn, hoe groter het verschil tussen hen zal worden. Dat is waar Toto in beeld moet komen en de kern van het team bij elkaar moet houden."

De Grand Prix van Miami start om 19.00 uur Nederlandse tijd en Antonelli start vanaf pole position naast Max Verstappen, die op de tweede positie staat. George Russell moet het doen met een start vanaf de vijfde positie, waardoor hij minder kans maakt op de winst.

F1 Nieuws George Russell Juan Pablo Montoya Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Miami 2026

Reacties (10)

Login om te reageren
  • De Vogel is Geland

    Posts: 837

    Fataal nog wel. Dat gun je zelfs russell niet

    • + 3
    • 3 mei 2026 - 15:36
    • snailer

      Posts: 32.625

      Inderdaad. Altijd grappig om dingen letterlijk te nemen.

      Maar ik zit me wel al een tijdje af te vragen of mogelijk Russell onder de druk aan het bezwijken is. Hij was wat mij betreft vorig seizoen top 3 van het veld. Wat er nu gebeurt vind ik verder niet logisch. Hij zou Antonelli op moeten vreten.

      Hij heeft het altijd maar over zijn kans om meervoudig kampioen te worden en dat zijn leeftijd geen rol speelt. Hij verwijst dan Hamilton die in de beste F1 auto's over een lange periode juist op een relatief latere leeftijd de meeste WDC's minnensleept. Lijkt er op dat hij zichzelf die druk van nu moet het gaan gebeuren heeft aangepraat.

      • + 1
      • 3 mei 2026 - 15:54
    • hupholland

      Posts: 9.865

      hij is het momentum ook een beetje buiten zijn schuld om verloren door problemen in China en later ook in de kwalificatie in Japan. Miami was vorig jaar juist 1 vd circuits waar Antonelli wel de betere van de 2 was. Het seizoen moet eigenlijk nog beginnen, het verschil is 7 punten. Het gaat zometeen ook heus nog wel weer de kant van Russell opvallen, vraag is alleen of Mercedes nog lang en ver buiten bereik blijft. Russell heeft eindelijk zn kans om zn slag te slaan maar kan het voorlopig nog niet verzilveren. Kan idd ook met de druk van het favoriet zijn te maken hebben, Norris had dat vorig jaar ook en misschien ook met een auto waar ie iets minder mee uit de voeten kan. Kortom, het is allemaal niet vanzelfsprekend, maar ook geen reden om te gaan wanhopen. Vooralsnog zijn er zeker geen enorme dreunen uitgedeeld, hooguit wat eerste schermutselingen.

      • + 2
      • 3 mei 2026 - 16:10
    • skibeest

      Posts: 2.056

      Ik wel

      • + 0
      • 3 mei 2026 - 17:03
  • Snork

    Posts: 22.452

    Ik hoop voor Antonelli dat hij dit kan voortzetten. Ik vind het een leuke gast, nog bescheiden en open en hij ontwikkelt zich snel. Laat hem maar shinen bij Mercedes.
    En hoewel ik geen fan ben van Toto, heb ik wel veel respect voor hem en hoe hij zijn team al vele jaren runt. Hij heeft een gok genomen door de zeer jongen Antonelli in de Mercedes te zetten, en het lijkt tot op heden goed uit te pakken. Zijn lef voor deze keuze levert resultaat, mag gezegd worden.

    De rol van Russell heeft hier overigens niks mee te maken, maar het maakt het wel nog leuker als Antonelli de snelste van de twee is :-)

    • + 5
    • 3 mei 2026 - 16:08
    • Larry Perkins

      Posts: 64.715

      En de oma van Kimi is bezig met de oprichting van de Italiaanse KantKlos Bond...

      • + 0
      • 3 mei 2026 - 16:28
  • 919

    Posts: 4.332

    Weer goed gegokt waar de quote vandaan kwam. 🙌

    JPM never disappoints

    • + 1
    • 3 mei 2026 - 16:10
  • Larry Perkins

    Posts: 64.715

    Van een dreun kan zijn kop juist alleen maar van opknappen...

    * hoofd

    • + 1
    • 3 mei 2026 - 16:30
  • Dikkedop

    Posts: 777

    Wie zei dat 2026 saai zo worden… als Russel er af wordt gereden door Antonelli wordt het een fantastisch seizoen

    • + 2
    • 3 mei 2026 - 16:37
  • Snorremans

    Posts: 247

    Ik gun iedere coureur zijn succes...echt. maar die Russell zit echt onderhuids. Wat een misselijk jong is en blijft dat zeg. Wat dat betreft was het een prima opvolger van Hamilton beide uit het zelfde waaibomenhout gesneden.

    • + 4
    • 3 mei 2026 - 16:59

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
143
2
Ferrari
98
3
McLaren
61
4
Red Bull Racing
20
5
Haas F1
18
6
Alpine F1
17
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

