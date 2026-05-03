Juan Pablo Montoya denkt dat de Grand Prix van Miami allesbeslissend is voor de uitkomst van het wereldkampioenschap van 2026. De voormalig coureur denkt dat George Russell al verloren kan zijn, mocht Andrea Kimi Antonelli opnieuw winnen.

Momenteel staat Antonelli eerste in het wereldkampioenschap met 75 punten. Zeven punten daarachter staat George Russell en met nog maar drie gereden races kan er nog van alles gebeuren. Toch denkt Montoya, dat Miami beslissend kan zijn.

Cruciaal voor de toekomst

Een van de sterke punten van een Formule 1-coureur is zelfvertrouwen. Voor de derde keer verliezen van je teamgenoot, die ook om de titel strijdt, is een mentale klapper en dat is dan ook een van de redenen dat Antonelli de favoriet is van Montoya. Dat vertelt hij tegenover AS Colombia. "Ik denk dat dit weekend cruciaal is voor de toekomst van de wereldkampioenen."

Russell won de openingsrace, maar de twee races daarna waren in het voordeel van de jonge Italiaan. "Want als Antonelli George weer kan verslaan, zal dat een diepe indruk op George achterlaten, en ik weet niet of George daarvan zal herstellen. Mocht George wel herstellen, dan zal Antonelli zoiets hebben van: 'Nou, de laatste twee keer had ik geluk dat ik won, maar deze kerel heeft alles verpest en me vandaag verslagen'."

Wolff kan het team 'redden'

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft een grote inspraak binnen het team en moet volgens Montoya de rust bewaren tussen de twee rivaliserende coureurs. "Het zijn twee teams, en elk wil de ander verslaan. Hoe competitiever ze zijn, hoe groter het verschil tussen hen zal worden. Dat is waar Toto in beeld moet komen en de kern van het team bij elkaar moet houden."

De Grand Prix van Miami start om 19.00 uur Nederlandse tijd en Antonelli start vanaf pole position naast Max Verstappen, die op de tweede positie staat. George Russell moet het doen met een start vanaf de vijfde positie, waardoor hij minder kans maakt op de winst.