Het team van Mercedes kreeg afgelopen weekend in Miami weer stevige concurrentie van McLaren. De Britse renstal daagde Mercedes uit, en dat zorgde ook voor vraagtekens. Volgens Günther Steiner kan Mercedes dit slimmer aanpakken, en moeten ze stoppen met het leveren van motoren aan McLaren.

Regerend constructeurskampioen McLaren rijdt al jaren met motoren van Mercedes, en is dus eigenlijk 'gewoon' een klantenteam. Toch weten ze sterk voor de dag te komen, en maakten ze Mercedes afgelopen weekend het leven zuur. Lando Norris wist de sprintrace te winnen, en de Brit en zijn teamgenoot Oscar Piastri flankeerden racewinnaar Andrea Kimi Antonelli op het podium. Mercedes-coureur Antonelli reed een sterke race, maar moest voor het eerst dit jaar echt vechten.

Wat is de mening van Steiner?

Voormalig Haas-teambaas Steiner plaatst vraagtekens bij de samenwerking tussen Mercedes en McLaren. In de Red Flags Podcast wordt gevraagd of hij die samenwerking stop zou zetten: "Als ik Toto was, zou ik dat doen. Het is een makkelijke oplossing voor als je verslagen wordt: 'Ik ga je geen motoren meer geven!'"

Volgens Steiner zou het een logische stap zijn als Mercedes stopt met het leveren van motoren aan McLaren: "Hij kan ermee stoppen. Volgens de regels moet je in staat zijn motoren te leveren, maar je hoeft niet met meer dan twee teams samen te werken. Ze werken nu ook samen met Alpine en Williams. Toto is een echte sportman. Hij geeft zijn beste stuk aan zijn grootste concurrent. Ik zou dat niet doen!"

Kan Mercedes nu nog ingrijpen?

Steiner begrijpt echter ook wel dat het Mercedes een groot imagoprobleem kan opleveren als ze de samenwerking om sportieve redenen stopleggen: "Nu ze die motoren al leveren, zou het er gênant uitzien als ze er weer mee stoppen. Het was sowieso al geen goed idee om deze deal te sluiten. Maar niemand had verwacht dat McLaren zo'n comeback zou maken en weer zo sterk zou worden."

McLaren verlengde eind 2023 hun contract met Mercedes, waardoor ze nog zeker tot en met 2030 met krachtbronnen van het Duitse merk rijden.