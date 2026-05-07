Mercedes krijgt advies: "Stop samenwerking met McLaren!"

Het team van Mercedes kreeg afgelopen weekend in Miami weer stevige concurrentie van McLaren. De Britse renstal daagde Mercedes uit, en dat zorgde ook voor vraagtekens. Volgens Günther Steiner kan Mercedes dit slimmer aanpakken, en moeten ze stoppen met het leveren van motoren aan McLaren.

Regerend constructeurskampioen McLaren rijdt al jaren met motoren van Mercedes, en is dus eigenlijk 'gewoon' een klantenteam. Toch weten ze sterk voor de dag te komen, en maakten ze Mercedes afgelopen weekend het leven zuur. Lando Norris wist de sprintrace te winnen, en de Brit en zijn teamgenoot Oscar Piastri flankeerden racewinnaar Andrea Kimi Antonelli op het podium. Mercedes-coureur Antonelli reed een sterke race, maar moest voor het eerst dit jaar echt vechten.

Wat is de mening van Steiner?

Voormalig Haas-teambaas Steiner plaatst vraagtekens bij de samenwerking tussen Mercedes en McLaren. In de Red Flags Podcast wordt gevraagd of hij die samenwerking stop zou zetten: "Als ik Toto was, zou ik dat doen. Het is een makkelijke oplossing voor als je verslagen wordt: 'Ik ga je geen motoren meer geven!'"

Volgens Steiner zou het een logische stap zijn als Mercedes stopt met het leveren van motoren aan McLaren: "Hij kan ermee stoppen. Volgens de regels moet je in staat zijn motoren te leveren, maar je hoeft niet met meer dan twee teams samen te werken. Ze werken nu ook samen met Alpine en Williams. Toto is een echte sportman. Hij geeft zijn beste stuk aan zijn grootste concurrent. Ik zou dat niet doen!"

Kan Mercedes nu nog ingrijpen?

Steiner begrijpt echter ook wel dat het Mercedes een groot imagoprobleem kan opleveren als ze de samenwerking om sportieve redenen stopleggen: "Nu ze die motoren al leveren, zou het er gênant uitzien als ze er weer mee stoppen. Het was sowieso al geen goed idee om deze deal te sluiten. Maar niemand had verwacht dat McLaren zo'n comeback zou maken en weer zo sterk zou worden."

 McLaren verlengde eind 2023 hun contract met Mercedes, waardoor ze nog zeker tot en met 2030 met krachtbronnen van het Duitse merk rijden.

Reacties (4)

  • Starscreamer

    Posts: 1.443

    Denk je aan Mercedes dan denk je aan McLaren.
    Vooral aan de jaren dat Mercedes nog geen eigen team had.
    Zou inderdaad een domme zet zijn om ermee te stoppen.

    • 7 mei 2026 - 11:39
  • 919

    Posts: 4.355

    Ik hoor Brown nog klagen ergens rond 2017, zolang wij een motor klanten team zijn van Mercedes zullen we nooit een kampioenschap binnenhalen.

    • 7 mei 2026 - 11:44
    • NicoS

      Posts: 20.697

      Zonder budgetcap zou dat ook lastig worden…..

      • 7 mei 2026 - 11:47
  • jd2000

    Posts: 7.697

    Onder dat aimabele masker van Steiner zit gewoon een hele onsportieve vent. Als je op het circuit niet kan winnen dan naai ik jou erbuiten. Sport is als je niet kan winnen moet je jezelf verbeteren. Wat een sneue kerel zeg.

    • 7 mei 2026 - 11:58

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
