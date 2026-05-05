Kritische Verstappen aangevallen "Geef hem strafpunten!"

De harde kritiek van Max Verstappen op de nieuwe F1-regels heeft voor frustratie gezorgd bij Juan Pablo Montoya. De Colombiaan is van mening dat Verstappen moet ophouden met het in diskrediet brengen van de sport, en pleit voor strafpunten voor de Nederlandse Red Bull-coureur.

Verstappen liet zich begin dit jaar al bijzonder fel uit over de nieuwe motorregels. Hij kreeg steeds meer medestanders, en tijdens de aprilbreak besloten de FIA en de Formule 1 te handelen. De regels werden op een aantal punten aangepast, en in Miami zagen de kwalificatie en de race er wat beter uit. Verstappen was blij met de veranderingen, maar bleef kritisch. Hij zag het slechts als een beginnetje.

Waarom is Montoya boos?

Het feit dat Verstappen nog steeds kritisch is, zorgt voor frustratie bij oud-coureur Montoya. Na de race in Miami reageerde hij bijzonder fel in de Chequered Flag Podcast van de BBC: "Je moet de sport respecteren. Ik vind het prima dat je de regels niet leuk vindt, maar de manier waarop je praat over de sport waar je van leeft... Dan moeten er ook consequenties volgen."

Montoya vindt dat de FIA en de F1-top keihard moeten ingrijpen. De Colombiaan pleit voor een zware straf voor de altijd kritische Verstappen: "Zet hem aan de kant. Geef hem iets van zeven of acht strafpunten op zijn licentie. Wat je daarna ook gaat doen, je krijgt een straf."

Waarom is dit nodig?

Volgens Montoya zal zo'n zware ingreep zeker helpen: "Ik garandeer je dat alle reacties dan anders zullen zijn. Ik zeg niet: 'Je mag niet zeggen dat je de regels niet leuk vindt.' Want als je het er niet mee eens bent, dan heb je het recht om je mening te uiten."

Montoya vindt simpelweg dat de uitingen de sport niet mogen schaden: "Het is prima om uitgesproken te zijn. Ik zeg ook niet dat je niet uitgesproken mag zijn. Maar ik vind gewoon dat je je Formule 1-auto niet mag vergelijken met Mario Kart."

Wat hield de kritiek van Verstappen in?

Verstappen maakte de Mario Kart-vergelijking voorafgaand aan de Grand Prix van China. Het was een verwijzing naar de kracht van de batterij, die hij vergeleek met een paddenstoel uit de populaire Mario Kart-games. Hij was overigens niet de enige coureur die deze vergelijking maakte. Meerdere coureurs spraken over de boordradio over een soort Mario Kart-boost. Verstappen noemde de regels verder anti-racen en omschreef het als een soort Formule E op steroïden.

F1 Nieuws Max Verstappen Juan Pablo Montoya Red Bull Racing GP Miami 2026

Reacties (39)

Login om te reageren
  • StevenQ

    Posts: 10.442

    JPM is een gefrustreerd jaloers mannetje

    • + 14
    • 5 mei 2026 - 09:28
    • AUDI_F1

      Posts: 3.766

      En het wordt steeds erger.
      Ik vraag me zelfs af hoelang ze hier nog berichten, meningen van hem gaan delen. Veel berichten is leuk, maar deze slaan nergens op. Misschien voor een tijdje een punten systeem invoeren om te kijken welke berichten goed scoren, en welke niet.

      • + 3
      • 5 mei 2026 - 09:44
    • Larry Perkins

      Posts: 64.770

      Helaas scoren dit soort berichten juist veel clicks (en reacties) @AUDI_F1, mensen laten graag hun irritatie of afschuw weten, dus zullen de Montoya, Hill en Schumacher-stukjes blijven verschijnen...

      • + 4
      • 5 mei 2026 - 10:12
    • gridiron

      Posts: 3.400

      @Audi_F1
      Dat kan hen niks schelen, of het nu goed of slecht is scoren doen ze toch

      • + 1
      • 5 mei 2026 - 12:04
  • beerkuh

    Posts: 3.814

    die vent is echt knettergek! mijn hemel hij heeft een dagtaak aan kritiek leveren op Max , ik snap niet dat hij telkens weer een podium krijgt om te blazen!

    • + 13
    • 5 mei 2026 - 09:30
    • Cicero

      Posts: 1.642

      Dat was ie al als F1 coureur. Prutser eerste klas. Niveautje maldonado.

      • + 0
      • 5 mei 2026 - 13:46
  • 919

    Posts: 4.344

    MV living rent free in JPM's head.

    • + 7
    • 5 mei 2026 - 09:31
  • NicoS

    Posts: 20.686

    Ik dacht dat Hill en Herbert erg waren, maar wat is dit een rare kwast zeg.
    Als coureur kon ik hem erg waarderen, maar wat hij bij SKY allemaal raaskalt begint zielige vormen aan te nemen….., geloofwaardig is het allemaal niet, dat is een feit.
    Denk dat ze snel klaar zijn met hem daar.

    • + 21
    • 5 mei 2026 - 09:37
    • Aajd Flupke

      Posts: 154

      JPM kan het niet verkroppen dat Max wel succesvol is bij Red Bull, terwijl zijn zoon uit het opleidingsprogramma werd verwijderd wegens gebrek aan resultaten

      • + 5
      • 5 mei 2026 - 11:44
    • NicoS

      Posts: 20.686

      Als je als professioneel analist, want daarvoor wordt hij ingehuurd bij F1TV, zou je dit soort rancune opzij moeten kunnen zetten.
      Dus wat de reden ook is dat Verstappen bij hem weinig goeds kan doen weet ik niet, maar professioneel komt het niet over.

      • + 1
      • 5 mei 2026 - 12:09
    • Aajd Flupke

      Posts: 154

      Ik denk dat JPM niet betaald wordt voor zijn commentaar, maar dat hij betaalt om commentaar te mogen geven. Dus het gaat te ver om hem professioneel analist te noemen 😉

      • + 2
      • 5 mei 2026 - 13:37
  • Patentprutser

    Posts: 397

    Tijdens de uitzending zondag was JPM ook erg vervelend richting Verstappen. Max krijgt weinig krediet van hem terwijl Hinch en Palmer vol lof zijn.
    Kritiek is niet erg maar het moet wel redelijk blijven.

    • + 14
    • 5 mei 2026 - 09:43
  • Flexwing

    Posts: 359

    Kunnen ze die man niet ontslaan wat een blaas kaak.

    • + 6
    • 5 mei 2026 - 09:45
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.175

    Ik vermoed dat Juan Pablo Montoya binnenkort bezoek gaat krijgen van 'n gedrongen kerel met 'n groot rood hoofd.
    Die zijn er zat, maar deze meneer schijnt nogal goed overweg te kunnen met wat slagwerk....en dan bedoel ik niet 'n drummer.

    • + 1
    • 5 mei 2026 - 09:47
  • The Wolf

    Posts: 766

    Wat een baas die Juan Pablo!

    • + 2
    • 5 mei 2026 - 09:52
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.175

      Oei!
      Jij durft.
      Ik hoop niet dat je adres bekend is hier.

      • + 1
      • 5 mei 2026 - 10:05
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.288

      Is wel bekend ouw. Vuilnisbak 12 op de hoek.

      • + 1
      • 5 mei 2026 - 11:31
  • da_bartman

    Posts: 6.584

    Ook Sainz en Norris hebben dit weekend nog geroepen dat deze wijzigingen nog lang niet genoeg waren. Die ook meteen maar 8 strafpunten geven, JP ? Of wil je dat ze alleen die verrekte Verstappen aanpakken?

    • + 6
    • 5 mei 2026 - 10:10
  • snailer

    Posts: 32.666

    Laat ik er dan wat in gooien. Montoya zal verder wel.

    Heb toch maar wat in de data gedoken. Dit omdat er veel grote updates waren en er reuring was over de pikorde.

    Eerste is dat ik niet goed de race kon vergelijken door a) Verstappen die op een compleet niet werkende strategie werd gezet. EN Hamilton reed er met een gemankeerde auto door de botsing met Colapinto. Althans. Dat laatste begreep ik vanuit opmerkingen hie rop het forum.

    Daarom maar besloten de sprint er bij te pakken. Hier waren de rijders beter te vergelijken.

    Qua gemiddelde racesnelheid was McLaren nummer 1. Gevolgd door Ferrari, Mercedes en RBR.
    Er zijn wel kanttekeningen.
    Eerste is Ferrari: Zou ik de gemiddelde neme, dan zou Ferrari achter Mercedes staan omdat Hamilton overduidelijk ver van de pace stond. Dit geldt nog veel meer voor Hadjar. Daarom besloten de volgorde af te hangen van de snelste rijders van de 4 teams. Je moet wat om te vergelijken.
    2de is dat het lijkt alsof Verstappen aan het knokken was. Plots werden de tijden relatief gezien een stuk sneller.
    Bovenstaande vond ik niet interessant. Wel de deg.
    Dan zie je plots een totaal andere volgorde. Pak hier voor RBR maar Verstappen, want zijn deg was zo veel beter dan die van Hadjar. Het was bijna belachelijk. Het was trouwens helemaal belachelijk, want hij overklaste op gebied van banden goed houden zelfs McLaren! En dat terwijl hij met 3 rondes oude banden de sprint deed.

    Hier de volgorde:
    Verstappen
    McLaren
    Mercedes (niet ver achter McLaren)
    Ferrari

    Maar goed. Wat heb je aan lage deg als de gemiddelde snelheid gewoon minder is. Zoals gezegd was Verstappen gemiddeld een halve seconde langzamer. Aan de rondetijden is hier wel te zien dat Verstappen lange tijd aan het knokken was. Laatste 3 rondes waren de tijden zo goed dat Verstappen sneller was dan de McLarens

    Als je individueel kijkt dan is het:
    Verstappen
    Norris
    Piastri
    Russell, Antonelli, Leclerc
    Hamilton (had vel degelijk flinke deg.
    Hadjar verreweg de hoogste deg van de rijders in de top 4 teams.

    Over het slagen van de updates... Ik durf het wel aan...
    - McLaren heeft duidelijk het gat gedicht
    - Mercedes had overduidelijk de plank misgeslagen in de sprint. (Heb ook naar de race data gekeken)
    - Ferrari zal vast vooruit zijn gegaan door de updates. Maar ze zijn nu wel 3de team.
    - RBR heeft qua basissnelheid een enorme sprong gemaakt, maar zit gebaseerd op de sprint nog een halve seconde per ronde van de snelste. Verstappen dan toch.
    - RBR's grootste winst zit hem in de deg. Die van Verstappen was echt indrukwekkend. Maar Hadjar zit gewoon op een matig niveau wat dat betreft.

    Vind ook, mede met wat ik in de race zag, dat er een paar rijders ver bovenuit steken ten opzichte van de teamgenoot. Antonelli, Leclerc en Verstappen hebben de teamgenoot vernederd wat mij betreft. Ook Norris was toch wel een stuk sneller dan Piastri

    • + 2
    • 5 mei 2026 - 10:15
    • snailer

      Posts: 32.666

      Heb trouwens ook aparte dingen gezien in de data. Mercedes was nergens in het bochtige gedeelte. In wezen wonnen ze alle tijd bij het uit accelereren. Zelfs dusdanig dat het grote happen snel thuis was. De andere 3 teams wonnen dan altijd veel tijd in de bochten. Buiten dat er weinig verschil is in deg tussen McLaen, Mercedes en Ferrari, Verstappen had wel een betere deg, lijkt de Mercedes na de updates echt een mindere auto dan de 3 andere. Het is puur een powerhouse, die Mercedes. En dat vind ik vooral verdacht ten opzichte van McLaren. Die hadden gewoon vergelijkbare snelheidstabellen als Ferrari en RBR.

      Zou het vermoeden van een aantal hier waar zijn? Dat Mercedes iets achterhoudt richting klantenteams? Het zou niet mogen. Maar ik zou zeggen. Bekijk de data.
      Het verschil dat ze pakken bij het uit de bocht rijden is telkens indrukwekkend.

      • + 2
      • 5 mei 2026 - 10:51
  • Larry Perkins

    Posts: 64.770

    De genoemde podcast…

    Miami GP Recap: Hill and Montoya react to chaotic race | BBC Sport
    (Chequered Flag Podcast, 33,33 minuten)

    https://youtu.be/5-xW5ro7AVQ

    Chapter points:
    0:00 - Intro
    2:22 - Antonelli’s victory
    3:00 - How key is Bono to Kimi’s success?
    4:33 - Has Antonelli been lucky?
    7:23 - Will Antonelli launch title charge?
    10:07 - How does Russell bounce back?
    15:30 - Hill & Montoya on the new rules
    18:04 - Montoya on Verstappen’s feelings
    23:53 - Did McLaren let the race get away from them?
    25:04 - Ferrari performance assessed
    26:31 - Leclerc’s frustrating final lap
    30:00 - Bad day for Verstappen
    32:40 - Hero of the race
    33:00 – Outro

    (herhaalde plaatsing)

    • + 1
    • 5 mei 2026 - 10:29
  • jd2000

    Posts: 7.688

    Is die vent bij Trump op bezoek geweest of zo? Wat laat die zich kennen. Hopelijk trekt die dit rare gedrag niet door naar zijn privé situatie. Wat een kneus zeg.

    • + 1
    • 5 mei 2026 - 10:31
  • karel00

    Posts: 109

    Montoya zal dit jaar wel meer jammeren, zoon rijd F2 en raad eens, die wil ook in de F1

    • + 1
    • 5 mei 2026 - 11:00
    • StevenQ

      Posts: 10.442

      Sebastian reed verleden jaar al F2 en werd 12e, hij kwam ook niet verder dan 1 podium en 17e in zijn seizoen F3

      Dus die gaat echt de F1 niet halen

      • + 6
      • 5 mei 2026 - 11:14
  • skibeest

    Posts: 2.059

    Montoya is waarschijnlijk nog steeds boos op Verstappen omdat deze hem een keer vanachter heeft aangereden (na een break-test in de regen). Sukkel weet alleen nog niet dat dit een andere Verstappen is

    • + 3
    • 5 mei 2026 - 11:02
  • RamboRussell

    Posts: 154

    Ik vind dat iedereen die in een auto zit en kritiek levert op het justitieel incasso bureau, zijn of haar rijbewijs moet worden afgenomen!

    Zo! Dat is mijn mening!

    • + 1
    • 5 mei 2026 - 11:42
  • OrangeArrows

    Posts: 3.387

    Wat is de reden waarom hij de pik heeft op Max? Iets uit het verleden met Jos?

    • + 1
    • 5 mei 2026 - 11:56
  • Ernie5335

    Posts: 5.828

    Heb dit "verhaal" alweer een paar keer gelezen... Is het nu weer 🥒🥒 tijd? 😒

    • + 1
    • 5 mei 2026 - 12:22
  • Need5Speed

    Posts: 3.772

    8 strafpunten alleen maar omdat Max de F1 met Mario Kart heeft vergeleken, dat gaat veel te ver.
    Volgende race een paar bananen voor zijn auto, dat moet afdoende zijn.

    • + 1
    • 5 mei 2026 - 12:27
    • snailer

      Posts: 32.666

      Eerder bananen voor de auto's van de voorstanders. Zie je ze alleen liggen voor de auto van Antonelli en Russell. Voor de auto van Russell liggen dan wel bootladingen aan bananen. Die is de grootste voorstander van de huidige regels.

      • + 1
      • 5 mei 2026 - 12:48
    • Larry Perkins

      Posts: 64.770

      Antonelli heeft ook kritiek @Snailer, zie de post-race persconferentie...

      • + 1
      • 5 mei 2026 - 14:43
  • Kampsie

    Posts: 1.649

    Lijkt wel of Verstappen hem een keer van de baan heeft gerost...

    • + 1
    • 5 mei 2026 - 13:05
  • mdfc33

    Posts: 366

    Hahaha, dit is weer de Juan Pablo zoals we hem kennen. Ik vond hem al mild worden het afgelopen seizoen over Max. Maar nu heeft hij weer iets gevonden waar hij zich druk over kan maken en waarmee hij de boel kan opstoken. Dit is niet de eerste keer dat hij dit roept. Wat hij bedoelt is dat je niet in de hand moet bijten die je voedt en geeft af op de Mario Kart vergelijking van onder andere Max. Dit is nou typisch zo'n cultuurdingetje waar de Montoya's, de Hills, de Herberts en de rest van de buitenwereld niets van begrijpen. Wij hebben geleerd om altijd eerlijk te zijn en te zeggen wat we denken maar dat weet ik uit ervaring wordt buiten Nederland niet altijd begrepen. Als iets ruk is is dan is het ruk en als het regent is het kutweer. Wen er maar aan, Juan Pablo.

    • + 1
    • 5 mei 2026 - 13:13
    • John6

      Posts: 11.593

      Kutweer dat past wel bij Nederland dus, die malloot die zoekt het maar ff lekker uit.

      • + 1
      • 5 mei 2026 - 14:14
  • MoonlandMenace

    Posts: 245

    De beweringen van JPM gaan nogal ver, maar als je wat fatsoen hebt weet je dat je niet in de hand moet bijten die je voedt. Als je als werknemer ergens werkt zal het ook niet op prijs worden gesteld als je dermate kritisch bent. En als het je niet zint, wees dan een voor één keer een echte man en geen klagen klein kind, en ga iets anders doen.

    • + 1
    • 5 mei 2026 - 14:15
  • Pleen

    Posts: 912

    Dat zegt deze idioot die zelf geen respect voor de sport en zijn tegenstanders toonde. Donder maar lekker op Pablootje!

    • + 1
    • 5 mei 2026 - 14:28
  • rwinn2893

    Posts: 179

    JPM had ook veel commentaar over de spin van Verstappen dat er nul talent in zat, terwijl Palmer aangaf dat Max zo vaak de schade weet te beperken dat het wel zo moet zijn. Voor de liefhebbers JPM in Australië 2003 en 2006, twee prachtige spins waarbij vooral 2006 erg knullig was.

    • + 1
    • 5 mei 2026 - 14:35
  • mordor

    Posts: 2.151

    Juan past perfect bij de anti maxers op deze site.

    • + 0
    • 5 mei 2026 - 15:15

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

