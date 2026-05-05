De harde kritiek van Max Verstappen op de nieuwe F1-regels heeft voor frustratie gezorgd bij Juan Pablo Montoya. De Colombiaan is van mening dat Verstappen moet ophouden met het in diskrediet brengen van de sport, en pleit voor strafpunten voor de Nederlandse Red Bull-coureur.

Verstappen liet zich begin dit jaar al bijzonder fel uit over de nieuwe motorregels. Hij kreeg steeds meer medestanders, en tijdens de aprilbreak besloten de FIA en de Formule 1 te handelen. De regels werden op een aantal punten aangepast, en in Miami zagen de kwalificatie en de race er wat beter uit. Verstappen was blij met de veranderingen, maar bleef kritisch. Hij zag het slechts als een beginnetje.

Waarom is Montoya boos?

Het feit dat Verstappen nog steeds kritisch is, zorgt voor frustratie bij oud-coureur Montoya. Na de race in Miami reageerde hij bijzonder fel in de Chequered Flag Podcast van de BBC: "Je moet de sport respecteren. Ik vind het prima dat je de regels niet leuk vindt, maar de manier waarop je praat over de sport waar je van leeft... Dan moeten er ook consequenties volgen."

Montoya vindt dat de FIA en de F1-top keihard moeten ingrijpen. De Colombiaan pleit voor een zware straf voor de altijd kritische Verstappen: "Zet hem aan de kant. Geef hem iets van zeven of acht strafpunten op zijn licentie. Wat je daarna ook gaat doen, je krijgt een straf."

Waarom is dit nodig?

Volgens Montoya zal zo'n zware ingreep zeker helpen: "Ik garandeer je dat alle reacties dan anders zullen zijn. Ik zeg niet: 'Je mag niet zeggen dat je de regels niet leuk vindt.' Want als je het er niet mee eens bent, dan heb je het recht om je mening te uiten."

Montoya vindt simpelweg dat de uitingen de sport niet mogen schaden: "Het is prima om uitgesproken te zijn. Ik zeg ook niet dat je niet uitgesproken mag zijn. Maar ik vind gewoon dat je je Formule 1-auto niet mag vergelijken met Mario Kart."

Wat hield de kritiek van Verstappen in?

Verstappen maakte de Mario Kart-vergelijking voorafgaand aan de Grand Prix van China. Het was een verwijzing naar de kracht van de batterij, die hij vergeleek met een paddenstoel uit de populaire Mario Kart-games. Hij was overigens niet de enige coureur die deze vergelijking maakte. Meerdere coureurs spraken over de boordradio over een soort Mario Kart-boost. Verstappen noemde de regels verder anti-racen en omschreef het als een soort Formule E op steroïden.