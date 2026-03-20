Het heeft er alle schijn van dat het team van Aston Martin Jonathan Wheatley wil aanstellen als teambaas. Dat zou betekenen dat hij gaat vertrekken bij Audi, waar hij nog geen jaar in dienst is. Voor de buitenwacht komt dit als een verrassing, maar volgens het geruchtencircuit zou er frictie zijn ontstaan tussen Wheatley en CEO Mattia Binotto.

Wheatley was jarenlang een bekend gezicht aan de pitmuur van Red Bull. De ervaren Brit vervulde daar de rol van sportief directeur, maar hij wilde graag op eigen benen staan. Hij ging in op een aanbod van Audi, en ging vorig jaar aan de slag als teambaas bij het team dat toen nog Sauber heette.

Het kwam dan ook als een verrassing toen gisteren bekend werd dat Aston Martin jaagt op de handtekening van Wheatley. Bij de Britse renstal vallen de prestaties momenteel tegen, en technisch meesterbrein Adrian Newey is er nu ook de teambaas. Hij wil zich echter meer bezig gaan houden met de technische zaken, en Aston Martin zoekt een nieuwe teambaas. Newey kent Wheatley goed, aangezien ze jarenlang samenwerkten bij Red Bull.

Wat is er aan de hand?

Audi is goed aan het seizoen begonnen, en het is dan ook de vraag waarom Wheatley het Duitse team zou willen verlaten. Volgens het Duitse Bild zijn daar meerdere redenen voor. De krant stelt dat Wheatley's familie graag wil terugkeren naar hun thuisland Engeland, en dat ze niet goed kunnen aarden in Zwitserland, waar de Audi-fabriek staat.

Volgens Bild speelt er op de achtergrond nog iets: er zou frictie zijn ontstaan tussen Wheatley en CEO Mattia Binotto. De twee mannen geven samen leiding aan het team, maar ze zouden het niet eens zijn over alle zaken. Bild stelt dan ook dat ze meerdere keren botsten over bepaalde kwesties.

Hoe reageert Audi?

Bij de top van Audi zouden ze doorhebben dat er van alles speelt, en Bild stelt dan ook dat er binnenkort een topoverleg op de planning staat. Ze stellen dat er een meeting tussen Wheatley en Audi-CEO Gernot Döllner op de planning staat.