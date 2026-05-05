Het is geen geheim dat Gabriel Bortoleto en Max Verstappen erg goede vrienden zijn. De Nederlander helpt de Braziliaan zijn weg te vinden in de Formule 1, en daar is hij enorm dankbaar voor. De hulp van Verstappen zal voorlopig nog niet verdwijnen.

Sindsdien zijn de twee vaak bij elkaar en ook samen te zien in de paddock. Bortoleto groeit steeds meer binnen de sport en dat heeft hij, aldus zichzelf, deels te danken aan de begeleiding van de viervoudig wereldkampioen.

Verstappen is meer dan een vriend

Voor Bortoleto is Verstappen veel meer dan alleen een vriend. Hij betekent enorm veel voor de jonge Braziliaan. Dat vertelt hij in de PitStop-podcast. "Ik zie Max als een soort mentor in mijn carrière, niet alleen in de Formule 1, maar ook al vóór de Formule 1, toen ik in de Formule 3 reed, hielp hij me al enorm", aldus Bortoleto. "Hij heeft niets veranderd sinds ik in de Formule 1 ben gekomen."

Ondanks dat Bortoleto nu al meer dan een jaar Formule 1-coureur is, blijft hij veel steun krijgen vanuit Max Verstappen. "Hij blijft me helpen, hij beantwoordt al mijn vragen en twijfels. Natuurlijk concurreren we nu met elkaar, maar die man heeft al zoveel bereikt in zijn carrière."

Bortoleto is geen bedreiging

Momenteel staat de Braziliaan veertiende in het wereldkampioenschap met twee punten. Hij is dus absoluut geen bedreiging voor Max Verstappen, die na drie races op de negende plek terug te vinden is. "Hij ziet mij niet als een bedreiging voor hem, weet je, we vechten niet om een ​​titel. We zijn allebei nog niet zover."

Toch denkt Bortoleto dat de Nederlander zich anders gaat gedragen als de twee wel strijden om de wereldtitel. "Ik weet zeker dat hij anders zal zijn op de dag dat we om de titel strijden, maar hij is de afgelopen jaren een goede vriend voor me geweest. Ook buiten de baan hebben we het gezellig samen, en dat is geweldig."