Bortoleto is Verstappen dankbaar: "Hij is mijn mentor"

Het is geen geheim dat Gabriel Bortoleto en Max Verstappen erg goede vrienden zijn. De Nederlander helpt de Braziliaan zijn weg te vinden in de Formule 1, en daar is hij enorm dankbaar voor. De hulp van Verstappen zal voorlopig nog niet verdwijnen. 

Sindsdien zijn de twee vaak bij elkaar en ook samen te zien in de paddock. Bortoleto groeit steeds meer binnen de sport en dat heeft hij, aldus zichzelf, deels te danken aan de begeleiding van de viervoudig wereldkampioen. 

Verstappen is meer dan een vriend

Voor Bortoleto is Verstappen veel meer dan alleen een vriend. Hij betekent enorm veel voor de jonge Braziliaan. Dat vertelt hij in de PitStop-podcast. "Ik zie Max als een soort mentor in mijn carrière, niet alleen in de Formule 1, maar ook al vóór de Formule 1, toen ik in de Formule 3 reed, hielp hij me al enorm", aldus Bortoleto. "Hij heeft niets veranderd sinds ik in de Formule 1 ben gekomen."

Ondanks dat Bortoleto nu al meer dan een jaar Formule 1-coureur is, blijft hij veel steun krijgen vanuit Max Verstappen. "Hij blijft me helpen, hij beantwoordt al mijn vragen en twijfels. Natuurlijk concurreren we nu met elkaar, maar die man heeft al zoveel bereikt in zijn carrière."

Bortoleto is geen bedreiging

Momenteel staat de Braziliaan veertiende in het wereldkampioenschap met twee punten. Hij is dus absoluut geen bedreiging voor Max Verstappen, die na drie races op de negende plek terug te vinden is. "Hij ziet mij niet als een bedreiging voor hem, weet je, we vechten niet om een ​​titel. We zijn allebei nog niet zover."

Toch denkt Bortoleto dat de Nederlander zich anders gaat gedragen als de twee wel strijden om de wereldtitel. "Ik weet zeker dat hij anders zal zijn op de dag dat we om de titel strijden, maar hij is de afgelopen jaren een goede vriend voor me geweest. Ook buiten de baan hebben we het gezellig samen, en dat is geweldig."

  • 5 mei 2026 - 17:44
F1 Nieuws Max Verstappen Gabriel Bortoleto Audi Red Bull Racing GP Miami 2026

Reacties (5)

  • Larry Perkins

    Posts: 64.793

    Gabriel Bortoleto on Pitstop!
    (28,50)

    https://youtu.be/M41L85vtEFc

    Gabriel Bortoleto in Pitstop LIVE vanuit Miami!
    We hebben onze vorige gast Gabriel Bortoleto te gast, met wie we spraken nadat hij de Formule 3 had gewonnen!
    De Braziliaanse coureur rijdt nu voor Audi in de Formule 1 en het is geweldig om hem weer te spreken, want een paar jaar geleden was dit nog maar een droom voor Gabi.

    In de aflevering praten we over de reglementen van 2026, hoe het is om in deze nieuwe auto's te rijden, welke aankopen Gabi heeft gedaan sinds hij in de Formule 1 zit en nog veel meer.
    Het is fantastisch om te horen hoeveel hij leert van Nico Hülkenberg en hoe goed de band met Max Verstappen is. (automatische vertaling uit het Engels)

    Leuke, enthousiaste gasten die twee interviewers.

    • + 2
    • 5 mei 2026 - 17:44
    • Pietje Bell

      Posts: 34.628

      Wou het net posten. Leuk interview om naar te kijken! Een aanrader.

      • + 0
      • 5 mei 2026 - 17:51
    • Larry Perkins

      Posts: 64.793

      Gabi kan goed kletsen...

      • + 0
      • 5 mei 2026 - 18:00
    • Pietje Bell

      Posts: 34.628

      Ja, die is niet op z'n mondje gevallen.

      • + 0
      • 5 mei 2026 - 18:29
  • Larry Perkins

    Posts: 64.793

    Off topic:
    Teamradio van Max Verstappen GP Miami 2026…

    "F* sake sorry guys" - Max Verstappen Full Team Radio Miami Grand Prix 2026
    (9,34 minuten)

    https://youtu.be/fCGDqWSDTRE

    • + 0
    • 5 mei 2026 - 23:54

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

