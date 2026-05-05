Mick Schumacher heeft toegegeven dat een terugkeer naar de Formule 1 nog altijd door zijn hoofd speelt. De Duitser, die momenteel actief is in de IndyCar, lijkt zijn droom niet te hebben opgegeven, ondanks zijn nieuwe avontuur in de Verenigde Staten. In gesprek met NTV legde hij duidelijk uit waarom de koningsklasse van de autosport nog altijd in zijn hoofd rondgaat.

Schumacher reed in 2021 en 2022 in de Formule 1 nadat hij de titel in de Formule 2 had binnengesleept. Na zijn periode bij Haas en een rol als reservecoureur bij Mercedes koos Schumacher voor een andere route. Toch blijft de koningsklasse van de autosport lonken.

Schumacher blijft dromen van F1-terugkeer

De zoon van Michael Schumacher erkent dat de Formule 1 nog altijd een speciale plaats inneemt. “Het zou niet eerlijk zijn om te zeggen dat ik er nooit meer aan denk”, geeft hij toe. “Af en toe kijk ik terug op die periode en hoe het was om daar te racen.”

Mocht zich opnieuw een kans aandienen, hoeft Schumacher niet lang na te denken. “Als er weer een mogelijkheid komt, dan zeg ik daar geen nee tegen. Dat staat vast”, klinkt het duidelijk.

Nieuw hoofdstuk in IndyCar voor Schumacher

Ondertussen bouwt Schumacher verder aan zijn carrière in de IndyCar, waar hij uitkomt voor Rahal Letterman Lanigan Racing. Daar wacht hem met de Indianapolis 500 meteen een iconisch moment in zijn nog jonge Amerikaanse avontuur.

De Duitser merkt dat de overstap groot is, maar ziet ook de charme van zijn nieuwe omgeving. “Het is een compleet andere wereld dan ik gewend ben,” legt hij uit. “De manier van werken is anders, het is even aanpassen, maar het is vooral mooi om weer zelf in een auto te zitten en te racen. Ik ben nog volop mijn plek aan het vinden.”