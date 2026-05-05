Schumacher droomt nog altijd van Formule 1: "Ik zeg dan geen nee"

Schumacher droomt nog altijd van Formule 1: "Ik zeg dan geen nee"

Mick Schumacher heeft toegegeven dat een terugkeer naar de Formule 1 nog altijd door zijn hoofd speelt. De Duitser, die momenteel actief is in de IndyCar, lijkt zijn droom niet te hebben opgegeven, ondanks zijn nieuwe avontuur in de Verenigde Staten. In gesprek met NTV legde hij duidelijk uit waarom de koningsklasse van de autosport nog altijd in zijn hoofd rondgaat. 

Schumacher reed in 2021 en 2022 in de Formule 1 nadat hij de titel in de Formule 2 had binnengesleept. Na zijn periode bij Haas en een rol als reservecoureur bij Mercedes koos Schumacher voor een andere route. Toch blijft de koningsklasse van de autosport lonken.

Schumacher blijft dromen van F1-terugkeer

De zoon van Michael Schumacher erkent dat de Formule 1 nog altijd een speciale plaats inneemt. “Het zou niet eerlijk zijn om te zeggen dat ik er nooit meer aan denk”, geeft hij toe. “Af en toe kijk ik terug op die periode en hoe het was om daar te racen.”

Mocht zich opnieuw een kans aandienen, hoeft Schumacher niet lang na te denken. “Als er weer een mogelijkheid komt, dan zeg ik daar geen nee tegen. Dat staat vast”, klinkt het duidelijk.

Nieuw hoofdstuk in IndyCar voor Schumacher

Ondertussen bouwt Schumacher verder aan zijn carrière in de IndyCar, waar hij uitkomt voor Rahal Letterman Lanigan Racing. Daar wacht hem met de Indianapolis 500 meteen een iconisch moment in zijn nog jonge Amerikaanse avontuur.

De Duitser merkt dat de overstap groot is, maar ziet ook de charme van zijn nieuwe omgeving. “Het is een compleet andere wereld dan ik gewend ben,” legt hij uit. “De manier van werken is anders, het is even aanpassen, maar het is vooral mooi om weer zelf in een auto te zitten en te racen. Ik ben nog volop mijn plek aan het vinden.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Mick Schumacher

Reacties (19)

Login om te reageren
  • Skoda F1

    Posts: 760

    Met Mick is het een beetje het zelfde als met Jordy Cruijff.. Beide behoorlijk ver gekomen met het talent van hun vader

    • + 6
    • 5 mei 2026 - 19:21
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.329

      Ik gok dat je bedoeld met de naam van hun vader, want hetzelfde talent hebben ze kennelijk niet ;). Dan nog, dat is niet genoeg. Je kunt Schumacher, Verstappen, Hamilton, Cruijff, Senna, Jordan of Ronaldo heten. Als je echt te zwak bent, schop je het niet enkel op de naam alleen tot een professionele sport.

      • + 0
      • 5 mei 2026 - 22:10
    • Larry Perkins

      Posts: 64.793

      Toch heeft Jordy een mooie voetbalcarrière gehad (ondanks blessureleed) en beslist niet alleen door zijn achternaam. Natuurlijk kon hij niet aan zijn vader tippen, maar dat zijn er zovelen.
      Mick mag Jordy's schoenveters nog niet dichtmaken...

      • + 0
      • 5 mei 2026 - 23:31
  • snailer

    Posts: 32.696

    Zet hem maar in de plek van Verstappen. Kan Verstappen lekker GT3 gaan racen.

    • + 2
    • 5 mei 2026 - 19:29
    • Babs

      Posts: 268

      Kansloze reactie.

      • + 0
      • 5 mei 2026 - 19:31
    • snailer

      Posts: 32.696

      ... en toch staat die er.

      • + 9
      • 5 mei 2026 - 19:39
  • Babs

    Posts: 268

    Kansloos. Heeft gewoon niet voldoende talent.

    • + 3
    • 5 mei 2026 - 19:31
    • meister

      Posts: 4.270

      Stroll ook niet maar die heeft de centen van zijn pa.

      • + 0
      • 5 mei 2026 - 20:38
  • jd2000

    Posts: 7.693

    Mag tegenwoordig weer Borsato.....meeste dromen zijn bedrog...

    • + 0
    • 5 mei 2026 - 19:43
  • koppie toe

    Posts: 5.277

    Ben nu al bang voor Indy 500.
    Is geen onschuldige race voor hemzelf en ook de overige coureurs op de baan.

    En wie zou hem ooit durven vragen in de f1?

    • + 0
    • 5 mei 2026 - 20:14
    • John6

      Posts: 11.594

      Gelukkig niemand, dat hebben we weer mee.

      • + 0
      • 5 mei 2026 - 22:08
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.329

      Dan volg je wellicht niet de IndyCar, als je bang bent voor de Indy500.

      Hoewel Mick in de F1 (in de geringe tijd die hij heeft gekregen) niet overtuigde een absoluut topcoureur te zijn, kan hij natuurlijk wel iets.

      In de IndyCar is het probleem wederom, kwalificatie. Maar, ironisch genoeg geldt dit enkel op de road courses en niet op de ovals. Op de tot nu enige oval die ze hebben gereden was Mick heel erg snel (in de kwalificatie) waarbij men in de paddock zegt dat zijn finnesse en precisie in de pedalen erg opvalt. Dat zou hem weleens een heel goede oval racer kunnen maken.

      • + 0
      • 5 mei 2026 - 22:08
    • koppie toe

      Posts: 5.277

      Volg de IndyCar zoveel het mogelijk is.
      Schumacher kan zeker snel zijn maar de 500 is geen gewone race op een oval.
      En ik denk dat hij dat niet aankan, er zijn meer factoren dan alleen gasgeven.

      (Dit is gewoon mijn mening)

      • + 0
      • 5 mei 2026 - 22:20
    • TylaHunter

      Posts: 10.658

      MS@ Eerste dagen op de 500 waren niet echt bepaald goed. En eigenlijk zijn alle races van hem tot op heden in de Dallara DW12 vreselijk. P24 van de 25 is gewoon geen excuus. Daarnaast... Hij rijdt in een Rahal. Die zijn al jaren slecht op de 500 met alleen crazy Sato hoog in de charts (Maar Sato krijgt ook iets meer Honda backing)... Ik verwacht er dus echt helemaal niks van en misschien zelfs wel uit frustratie van snelheid een klapper in de muur bocht 2 (meest listige bocht van de indy)

      • + 1
      • 5 mei 2026 - 22:43
    • snailer

      Posts: 32.696

      Geen idee of het nog geldt. Heb lang geleden wel een tijd naar indycar gekeken. Ook de 500. Wat mij opviel is dat er absoluut rijders zijn die juist bij de 500 begonnen te exeleren. Hoe dat toen ter tijd kwam heb ik echt geen idee van.
      Hoewel toen de tactiek vooral afwachten en en wachten was, kwamen toch meestal de zelfde rijders bovendrijven bij de 500.

      Zoals gezegd. Heb er geen verklaring voor. En zou ook niet weten of het nog steeds geldt. Recent heeft nog een rijder die matig was in F1 de 500 gewonnen dacht ik. Zie zijn gezicht zo voor me maar kom even niet op zijn naam. Was eerste teamgenoot van Leclerc in F1.

      Of Schumacher ook zo'n specialist is, waarom dan niet? Hij heeft in ieder geval zijn familie achter zich die voor de beste technische support kan zorgen.

      • + 0
      • 5 mei 2026 - 22:43
    • TylaHunter

      Posts: 10.658

      Snailer@ Dat was Ericsson. Maar er moet bijgezegd worden dat Ericsson die edities dat hij hard ging... ook echt de snellere auto had. Daarnaast is de 500 een raar spelletje... Het is eigenlijk meer peletonrijden zoals met wielrennen (zolang je in dezelfde ronde zit bij de laatste stint... doe je mee). Maar ook een hele hoge factor... het is een emotierace... en daarbij 3 uur je hoofd cool houden terwijl je elke ronde van P3 a P5 ineens terug kan vallen naar P15 door een brutale agressieve late move van bijvoorbeeld een Ferruci... Dat is aardig lastig. Als ik me niet vergis heeft Grosjean nog geen editie uitgereden.

      • + 0
      • 5 mei 2026 - 22:50
    • snailer

      Posts: 32.696

      Ah! Ja, Ericsson. En dat terwijl ik niet eens dronken ben (wat ik eigenlijk nooit ben trouwens. Hou dan weer wel van tripels.

      Ik geloof je direct. Ben absoluut vergeten dat de 500 een 3-uurs race is. Best endurance, wat een andere mentaliteit zou geven.

      Thanks voor de toevoeging. In dat geval kan juist wel Schumacher verrassen. Moet hij wel zoals je via de auto van Ericsson indirect aangaf, de auto sterk zijn.

      • + 0
      • 5 mei 2026 - 23:06
  • Need5Speed

    Posts: 3.773

    Nou ja, als hij ineens geweldig goed met een Formule 1 wagen overweg blijkt te kunnen is hij van harte welkom.

    Het zou me alleen enorm verbazen. Waar moet dat ineens vandaan komen. Maar toch, als hij het 'm flikt, waarom niet?

    • + 0
    • 5 mei 2026 - 23:44
  • Snorremans

    Posts: 255

    Zolang hij blijft dromen is er niks aan het handje.

    • + 0
    • 6 mei 2026 - 00:28

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

DE Mick Schumacher
  • Team Mercedes
  • Punten 12
  • Podiums 0
  • Grand Prix 43
  • Land DE
  • Geb. datum 22 maa 1999 (27)
  • Geb. plaats Vufflens-le-Château, Switzerland, DE
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,77 m
Bekijk volledig profiel
