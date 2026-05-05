Christian Horner lijkt zich op te maken voor een terugkeer in de Formule 1, en dat nieuws wordt binnen de sport met enthousiasme ontvangen. FIA-president Mohammed Ben Sulayem laat duidelijk verstaan dat de voormalige Red Bull-teambaas gemist wordt en zijn rentree als een vanzelfsprekend moment zal aanvoelen.

Horner zit momenteel nog in de afrondende fase van zijn ‘gardening leave’, nadat hij vorig jaar zomer vertrok bij Red Bull Racing. Intussen gonst het van de geruchten over een nieuwe rol in de paddock.

Volgens Ben Sulayem is de impact van Horner nog altijd voelbaar in de Formule 1. “Als hij terugkeert, zal het aanvoelen alsof hij er gewoon even tussenuit is geweest”, klinkt het in gesprek met Soy Motor. “Zo iemand stapt zo weer binnen alsof er niets veranderd is.”

De FIA-voorzitter benadrukt dat figuren als Horner van grote waarde zijn voor de sport. “We missen hem in de paddock. Mensen met zijn profiel vinden altijd wel opnieuw hun weg naar de top”, stelt hij overtuigd.

Alpine lonkt, Horner lijkt klaar voor volgende stap

Achter de schermen lijkt die volgende stap al vorm te krijgen. Horner zou inmiddels vrij zijn om opnieuw aan de slag te gaan en wordt nadrukkelijk gelinkt aan een mogelijke rol bij Alpine, waar hij betrokken zou zijn bij een investeringsgroep.

Ondanks het roerige verleden spreekt Ben Sulayem met een knipoog over de Brit. “Ik zeg hem vaak dat hij te veel praat”, lacht de FIA-president. “Maar hij bedoelt het nooit verkeerd. Dat typeert hem ook.”

Afgelopen week was Horner aanwezig bij de MotoGP. Sindsdien werd er eveneens voorzichtig gesproken over een mogelijke overstap richting de tweewielers om daar een functie te vervullen.