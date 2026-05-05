Ben Sulayem wil Horner terug in Formule 1: "We missen hem"

Christian Horner lijkt zich op te maken voor een terugkeer in de Formule 1, en dat nieuws wordt binnen de sport met enthousiasme ontvangen. FIA-president Mohammed Ben Sulayem laat duidelijk verstaan dat de voormalige Red Bull-teambaas gemist wordt en zijn rentree als een vanzelfsprekend moment zal aanvoelen.

Horner zit momenteel nog in de afrondende fase van zijn ‘gardening leave’, nadat hij vorig jaar zomer vertrok bij Red Bull Racing. Intussen gonst het van de geruchten over een nieuwe rol in de paddock.

FIA-president duidelijk: ‘We missen iemand als Horner’

Volgens Ben Sulayem is de impact van Horner nog altijd voelbaar in de Formule 1. “Als hij terugkeert, zal het aanvoelen alsof hij er gewoon even tussenuit is geweest”, klinkt het in gesprek met Soy Motor. “Zo iemand stapt zo weer binnen alsof er niets veranderd is.”

De FIA-voorzitter benadrukt dat figuren als Horner van grote waarde zijn voor de sport. “We missen hem in de paddock. Mensen met zijn profiel vinden altijd wel opnieuw hun weg naar de top”, stelt hij overtuigd.

Alpine lonkt, Horner lijkt klaar voor volgende stap

Achter de schermen lijkt die volgende stap al vorm te krijgen. Horner zou inmiddels vrij zijn om opnieuw aan de slag te gaan en wordt nadrukkelijk gelinkt aan een mogelijke rol bij Alpine, waar hij betrokken zou zijn bij een investeringsgroep.

Ondanks het roerige verleden spreekt Ben Sulayem met een knipoog over de Brit. “Ik zeg hem vaak dat hij te veel praat”, lacht de FIA-president. “Maar hij bedoelt het nooit verkeerd. Dat typeert hem ook.”

Afgelopen week was Horner aanwezig bij de MotoGP. Sindsdien werd er eveneens voorzichtig gesproken over een mogelijke overstap richting de tweewielers om daar een functie te vervullen. 

 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Christian Horner Mohammed Ben Sulayem

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 64.788

    "Denk dat Mohammed Ben Sulayem mij ook wel zal bellen", aldus oud-teambaas Christijan Albers.

    • + 2
    • 5 mei 2026 - 17:28
  • Rimmer

    Posts: 13.275

    Hoe zo’n buitengewoon zelfingenomen en arrogante man, behept met een stevige sociaal/emotionele handicap, het helemaal tot FIA president schopt en daarna de regels zo aanpast dat hij voor onbepaalde tijd de absolute alleenheerser is geworden, blijft mij mateloos intrigeren.

    • + 2
    • 5 mei 2026 - 20:11
  • Snorremans

    Posts: 254

    "We missen hem"

    Vast geen quote van Toto.

    • + 1
    • 5 mei 2026 - 21:01
  • Bertrand Gachot

    Posts: 563

    Twee schandvlekken van de sport komen elkaar tegen op de Kalverstraat, zegt de ene tegen de andere.......

    • + 0
    • 5 mei 2026 - 21:31

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

