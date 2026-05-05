Isack Hadjar beleefde een weekend om snel te vergeten in Miami, maar binnen Red Bull Racing blijft de rust bewaard. De jonge coureur eindigde puntloos na een vroege crash en liet na afloop zijn frustraties de vrije loop, al ziet teambaas Laurent Mekies geen reden tot paniek.

Hadjar zag zijn race al in de vierde ronde eindigen na een stuurfout, waarna beelden van zijn woede-uitbarsting de wereld rondgingen. Toch weigert Mekies om daar zware conclusies aan te verbinden.

Mekies wijst naar gebrek aan ritme als oorzaak

Volgens de Fransman lag de kern van het probleem bij het ontbreken van ritme op het stratencircuit. “Hij zat er qua gevoel gewoon niet lekker in”, klinkt het. “Maar we hebben wel degelijk gezien dat hij de snelheid had om er iets van te maken. Dit is geen reden tot zorgen.”

Mekies benadrukt dat het om een geïsoleerd incident gaat. “Het was simpelweg een moeilijk weekend. Dat zegt niets over zijn kwaliteiten of zijn niveau op langere termijn.”

Teamfout en chaos maken situatie erger

Daarbij neemt de teambaas ook zijn eigen team in bescherming, maar spaart hij zichzelf niet. “We hebben hem niet bepaald geholpen”, geeft hij toe. “Door een fout aan onze kant moest hij achteraan starten, en dan maak je het jezelf natuurlijk bijzonder lastig.”

Het vertrouwen richting de komende races blijft dan ook overeind. “We maken ons geen zorgen”, besluit Mekies. “Dit was geen vlekkeloos weekend, maar we weten waar het misging. Het belangrijkste is dat we het beter uitvoeren en hem in de juiste positie brengen. Dan komt het vanzelf goed.”

Hadjar mag optimistisch zijn

Toch lijkt Red Bull de goede richting in te zijn geslagen. Aangezien Max Verstappen zich als tweede kwalificeerde en het gevecht aan kon gaan met Mercedes, McLaren en Ferrari, wijzen de signalen erop dat er ook voor Hadjar licht is aan het einde van de tunnel.

Op 24 mei wordt het Formule 1-circus hervat. Wederom strandt de koningsklasse van de autosport in Noord-Amerika, als dan de Grand Prix in Canada gereden wordt.