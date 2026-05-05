user icon
icon

Red Bull beschermt Hadjar: "We hebben hem ook niet geholpen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Red Bull beschermt Hadjar: "We hebben hem ook niet geholpen"

Isack Hadjar beleefde een weekend om snel te vergeten in Miami, maar binnen Red Bull Racing blijft de rust bewaard. De jonge coureur eindigde puntloos na een vroege crash en liet na afloop zijn frustraties de vrije loop, al ziet teambaas Laurent Mekies geen reden tot paniek.

Hadjar zag zijn race al in de vierde ronde eindigen na een stuurfout, waarna beelden van zijn woede-uitbarsting de wereld rondgingen. Toch weigert Mekies om daar zware conclusies aan te verbinden.

Meer over Red Bull Racing Verstappen lijkt keuze te hebben gemaakt: "Hij vertrekt bij Red Bull"

Verstappen lijkt keuze te hebben gemaakt: "Hij vertrekt bij Red Bull"

24 apr
 Hamilton pal achter Verstappen: "Coureurs moeten meer inspraak krijgen"

Hamilton pal achter Verstappen: "Coureurs moeten meer inspraak krijgen"

4 mei

Mekies wijst naar gebrek aan ritme als oorzaak

Volgens de Fransman lag de kern van het probleem bij het ontbreken van ritme op het stratencircuit. “Hij zat er qua gevoel gewoon niet lekker in”, klinkt het. “Maar we hebben wel degelijk gezien dat hij de snelheid had om er iets van te maken. Dit is geen reden tot zorgen.”

Mekies benadrukt dat het om een geïsoleerd incident gaat. “Het was simpelweg een moeilijk weekend. Dat zegt niets over zijn kwaliteiten of zijn niveau op langere termijn.”

Teamfout en chaos maken situatie erger

Daarbij neemt de teambaas ook zijn eigen team in bescherming, maar spaart hij zichzelf niet. “We hebben hem niet bepaald geholpen”, geeft hij toe. “Door een fout aan onze kant moest hij achteraan starten, en dan maak je het jezelf natuurlijk bijzonder lastig.”

Het vertrouwen richting de komende races blijft dan ook overeind. “We maken ons geen zorgen”, besluit Mekies. “Dit was geen vlekkeloos weekend, maar we weten waar het misging. Het belangrijkste is dat we het beter uitvoeren en hem in de juiste positie brengen. Dan komt het vanzelf goed.”

Hadjar mag optimistisch zijn 

Toch lijkt Red Bull de goede richting in te zijn geslagen. Aangezien Max Verstappen zich als tweede kwalificeerde en het gevecht aan kon gaan met Mercedes, McLaren en Ferrari, wijzen de signalen erop dat er ook voor Hadjar licht is aan het einde van de tunnel. 

Op 24 mei wordt het Formule 1-circus hervat. Wederom strandt de koningsklasse van de autosport in Noord-Amerika, als dan de Grand Prix in Canada gereden wordt.

Larry Perkins

Posts: 64.788

Dat kan, maar Antonelli heeft van Verstappen geleerd...

  • 5
  • 5 mei 2026 - 16:24
F1 Nieuws Formule 1 F1 Isack Hadjar Laurent Mekies Red Bull Racing GP Miami 2026

Reacties (8)

Login om te reageren
  • jd2000

    Posts: 7.692

    Als ik zag hoe hij erbij liep omdat hij dit weekend om zn oren is gereden en als dieptepunt zijn kleutergedrag na zn crash, vrees ik het ergste. Het is te hopen dat hij zn bovenkamertje snel op orde krijgt anders gaat hij hetzelfde pad bewandelen als al zijn voorgangers.

    • + 2
    • 5 mei 2026 - 16:13
    • Joeppp

      Posts: 8.540

      Ach ja, had je hem vorige jaar na zijn crash in Australie moeten zien. Totaal van de kaart en iedereen had hem al afgeschreven door zijn gedrag. Maar hij had daarna een top seizoen. het hoort gewoon bij zijn persoonlijkheid om heel expressief te zijn en er daarna weer te staan.

      • + 1
      • 5 mei 2026 - 17:16
  • Dale U

    Posts: 1.908

    Ligt eraan of Isack met de huidige wagen kan omgaan, dat blijft toch een dingetje bij RB. De 2e rijder moet kunnen omgaan met de auto van Verstappen, daar komt het op neer.

    • + 1
    • 5 mei 2026 - 16:14
  • Regenrace

    Posts: 2.605

    Hij moet niet naar Verstappen kijken maar naar Antonelii, en daarvan leren.

    • + 0
    • 5 mei 2026 - 16:21
    • Larry Perkins

      Posts: 64.783

      Dat kan, maar Antonelli heeft van Verstappen geleerd...

      • + 5
      • 5 mei 2026 - 16:24
  • Larry Perkins

    Posts: 64.783

    Off-topic:

    Jimmy Talks About His Unbelievable 160mph F1 Hot Lap Experience | The Tonight Show
    (The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, 3,39 minuten)

    https://youtu.be/mz2KL0A6jbg

    (dat snoep je toch maar mooi ff mee!)

    • + 2
    • 5 mei 2026 - 16:22
    • Pietje Bell

      Posts: 34.618

      Leuk om te zien zeg! Wat een enthousiasme!

      Bedankt voor het delen @Larry.

      • + 1
      • 5 mei 2026 - 16:39
  • snailer

    Posts: 32.668

    Kom er maar in, SennaS. Je kan weer lekker los gaan op RBR!

    • + 1
    • 5 mei 2026 - 16:58

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 6
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 55
  • Podiums 1
  • Grand Prix 28
  • Land FR
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar