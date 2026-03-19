De soap rondom het team van Aston Martin heeft een nieuw hoofdstuk gekregen. Het was geen geheim dat Adrian Newey's rol als teambaas slechts tijdelijk zou zijn, maar nu lijken ze een zeer opvallende opvolger te hebben gevonden: Jonathan Wheatley.

Het team van Aston Martin heeft een dramatische start van het seizoen achter de rug. Door problemen met de krachtbron van Honda ontstaan er trillingen, waardoor de coureurs niet in staat zijn om de races uit te rijden. Op de achtergrond speelt er nog iets: de rol van teambaas.

Wat gaat er gebeuren?

Technisch meesterbrein Newey vervult namelijk sinds dit jaar die rol, maar in de afgelopen dagen werd duidelijk dat dat geen lang leven beschoren is. Meerdere namen vielen als mogelijke opvolger: Andreas Seidl, Christian Horner én Jonathan Wheatley.

Wheatley verliet eind 2024 Red Bull Racing, en is nu de teambaas van het ambitieuze Audi. Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com staat hij op pole position om de rol van teambaas bij Aston Martin op zich te nemen. Na tien maanden zou hij dan weer vertrekken bij Audi, wat tot en met vorig jaar Sauber was.

Had Wheatley heimwee?

Volgens Motorsport.com keert hij terug naar Engeland, maar het is nog niet bekend wanneer hij dan aan de slag kan bij het team uit Silverstone. Dat zal afhangen van de afspraken in zijn contract bij Audi, en hij zal ook nog met gardening leave moeten gaan.

Vanochtend gingen er al veel geruchten rond over de functie van teambaas bij Aston Martin, en werd er gesteld dat Wheatley graag weer terug wilde keren naar zijn thuisland Engeland.

Oude bekenden

Hij is een oude bekende van Newey, want de twee werkten jarenlang samen bij Red Bull Racing. Bij Red Bull was Wheatley in de laatste jaren sportief directeur, en zat hij naast Newey aan de pitmuur. Bij Aston Martin moet hij nu het team in nood gaan helpen. Newey kan zich dan weer louter bezighouden met de technische taken.