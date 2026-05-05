George Russell weigert te twijfelen aan zichzelf, ondanks een tik in de titelstrijd met Andrea Kimi Antonelli. De Mercedes-coureur moest in Miami duidelijk zijn meerdere erkennen in zijn jonge teamgenoot, maar blijft overtuigd dat hij zich kan herpakken in de komende races, te beginnen in Canada.

Russell kende nochtans een sterke start van het seizoen, met winst in Australië en de eerste Sprint in China. Sindsdien heeft Antonelli echter de controle overgenomen, met drie opeenvolgende zeges en een groeiende voorsprong in het klassement.

Russell blijft strijdvaardig

Na afloop van de race in Miami, waar hij als vierde eindigde op ruime afstand van winnaar Antonelli, hield Russell het hoofd koel. “Hij is een geweldige coureur en vanaf dag één enorm snel”, klinkt het eerlijk in gesprek met Sky Sports. “Maar ik heb zelf ook bewezen wat ik kan. Ik ben echt niet vergeten hoe ik moet rijden.”

De Brit weigert zich nu al gewonnen te geven in de titelstrijd. “Het is gewoon een lastige periode. We zitten pas vier races ver en er komt nog heel veel aan. In de komende weken gaan we alles opnieuw evalueren en sterker terugkomen.”

‘Miami ligt me gewoon niet’

Opvallend genoeg viel de schade voor Russell nog mee, gezien zijn moeizame weekend. Het Miami International Autodrome ligt hem duidelijk niet, gaf hij zelf toe. “Dit circuit is gewoon lastig voor mij. Het lage gripniveau past niet bij mijn rijstijl.”

Ook tijdens de race liep het niet zoals gehoopt. “De start was nog oké en in het begin zat ik er goed bij, maar op de harde band had ik totaal geen tempo”, analyseert hij. “Pas in de slotfase, na wat aanpassingen aan de auto, kwam ik dichter in de buurt. Dat geeft wel aanknopingspunten, maar dit was gewoon geen goed weekend. De echte test komt er nu aan.”