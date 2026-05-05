Russell klaar voor gevecht met Antonelli: "Niet vergeten hoe ik moet racen"

George Russell weigert te twijfelen aan zichzelf, ondanks een tik in de titelstrijd met Andrea Kimi Antonelli. De Mercedes-coureur moest in Miami duidelijk zijn meerdere erkennen in zijn jonge teamgenoot, maar blijft overtuigd dat hij zich kan herpakken in de komende races, te beginnen in Canada.

Russell kende nochtans een sterke start van het seizoen, met winst in Australië en de eerste Sprint in China. Sindsdien heeft Antonelli echter de controle overgenomen, met drie opeenvolgende zeges en een groeiende voorsprong in het klassement.

Russell blijft strijdvaardig

Na afloop van de race in Miami, waar hij als vierde eindigde op ruime afstand van winnaar Antonelli, hield Russell het hoofd koel. “Hij is een geweldige coureur en vanaf dag één enorm snel”, klinkt het eerlijk in gesprek met Sky Sports. “Maar ik heb zelf ook bewezen wat ik kan. Ik ben echt niet vergeten hoe ik moet rijden.”

De Brit weigert zich nu al gewonnen te geven in de titelstrijd. “Het is gewoon een lastige periode. We zitten pas vier races ver en er komt nog heel veel aan. In de komende weken gaan we alles opnieuw evalueren en sterker terugkomen.”

‘Miami ligt me gewoon niet’

Opvallend genoeg viel de schade voor Russell nog mee, gezien zijn moeizame weekend. Het Miami International Autodrome ligt hem duidelijk niet, gaf hij zelf toe. “Dit circuit is gewoon lastig voor mij. Het lage gripniveau past niet bij mijn rijstijl.”

Ook tijdens de race liep het niet zoals gehoopt. “De start was nog oké en in het begin zat ik er goed bij, maar op de harde band had ik totaal geen tempo”, analyseert hij. “Pas in de slotfase, na wat aanpassingen aan de auto, kwam ik dichter in de buurt. Dat geeft wel aanknopingspunten, maar dit was gewoon geen goed weekend. De echte test komt er nu aan.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Mercedes

Reacties (26)

Login om te reageren
  • Maximo

    Posts: 9.873

    Russel staat mentaal al 2 - 0 achter op Antonelli en hij heeft nooit laten zien goed met druk om te presteren om te kunnen gaan.

    De strijd is al gestreden binnen Mercedes, de enige die Antonelli van een titel af kan houden lijkt Norris te zijn.

    • + 4
    • 5 mei 2026 - 18:22
    • hupholland

      Posts: 9.881

      Norris was dit weekend ook pas voor het eerst dit jaar beter dan Piastri. En Piastri stond vorig jaar misschien mentaal wel 3-0 om vervolgens 5x in eigen doel te schieten. In F1 kan het alle kanten opschieten. Het seizoen moet eigenlijk nog beginnen (en we liggen weer 3 weken stil), de McLaren boys gaan ook zeker meedoen, Verstappen en Ferrari misschien ook nog wel. Maar Russell toch ook zeker. Maar leuk dat Antonelli ook laat zien wel degelijk wat te kunnen, dat zal zeker ff wennen zijn voor Russell

      • + 7
      • 5 mei 2026 - 18:58
    • Snelrondje

      Posts: 9.036

      @Max, je bedoelt die Norris die op 50 punten staat?

      • + 1
      • 5 mei 2026 - 19:38
    • nr 76

      Posts: 7.433

      George staat 2-0 en 1 L achter....

      • + 1
      • 5 mei 2026 - 20:52
  • Dale U

    Posts: 1.909

    De Boekhouder is het niet verleerd, die komt wel terug hij heeft wat pech gehad, Miami lag hem niet, zoals hij zelf aangaf.

    • + 4
    • 5 mei 2026 - 18:23
    • Patrace

      Posts: 6.690

      Dat Miami hem niet ligt is natuurlijk gewoon een onzin excuus. Hoe ligt een circuit je niet? Hij kan gewoon kijken wat Kimi doet en daar van leren, maar als je al accepteert dat het niet je circuit is, hoef je dus ook niets te veranderen. Lekker makkelijk. Dat lijkt me niet de mentaliteit van een winnaar.

      • + 5
      • 5 mei 2026 - 20:52
    • Larry Perkins

      Posts: 64.794

      "De baan ligt me niet" is natuurlijk een argument van likmevestje.
      Zelfs Lewis had de afgelopen jaren minder doorzichtige smoezen, Second Choice George kan beter uit dat rijke arsenaal plukken...

      • + 0
      • 5 mei 2026 - 23:06
    • Snork

      Posts: 22.471

      Ik laa het ergens deze week, dat Russell na de sprintrace de settings van Antonelli had overgenomen en daarna meer balans had. Dat die Kimi met zijn net geen rookie status betere settings weet te vinden dan Sjors met jaren ervaring.

      • + 0
      • 6 mei 2026 - 00:26
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.180

    Vriend klaar voor gevecht met Antonelli: "Niet vergeten hoe ik moet racen".

    Niet vergeten hoe hij moet racen....maar vergeten om te winnen!

    • + 4
    • 5 mei 2026 - 18:36
    • Snork

      Posts: 22.471

      Ben je hem nou aan het ontvrienden?

      • + 0
      • 6 mei 2026 - 00:27
  • Larry Perkins

    Posts: 64.794

    "Abu Dhabi is nog ver!"

    - Joop Zoetemelk

    • + 3
    • 5 mei 2026 - 18:37
    • snailer

      Posts: 32.696

      Wie weet komt er een nieuwe AD 2021 aan. Russell ligt vooraan en net op kampioenskoers. Antonelli er achter.
      Verstappen ziet het en zet zijn elektrische trapauto met hulpmotor in de muur.
      3 rondes voor het einde. Russel raakt in paniek. En vliegt naar binnen.
      Russell brult:
      GEEF ME NIEUWE BANDEN! IK HAAL ANTONELLI DAN WEL IN
      Russell droomt duidelijk van een AD2026 ala 2021.
      Antonelli blijft buiten op oude banden met scheuren er in. een zeer trage leegloper er tussen.
      Er gaat een ronde voorbij.
      Wolff: "ZIZZZZ IZZZZ ZOOOWWW NOT FAIRRRR"
      Ook de volgende ronde wordt afgetikt en de finale ronde is begonnen.
      Russell denkt nog steeds dat er wordt geherstart.

      Antonelli wordt kampioen 2026.

      En Russell? Die rijdt nog rondes lang door. Wachtend op de herstart.

      • + 5
      • 5 mei 2026 - 19:27
    • Larry Perkins

      Posts: 64.794

      Toffe Toto over wat GP's: "George, het lijkt me beter om jou voorlopig niet bij de auto van volgend seizoen te betrekken..."

      • + 0
      • 5 mei 2026 - 22:59
  • Babs

    Posts: 268

    Zou Russell überhaupt doorhebben dat duizenden F1-fans wereldwijd genieten van hoe Kimi hem de oren wast?

    • + 9
    • 5 mei 2026 - 19:34
    • Larry Perkins

      Posts: 64.794

      En duizenden Nederlanders die hem niet eens de moeite waard vinden om zijn naam goed te schrijven. Zoals @Maximo hierboven zijn er nog veel meer...

      • + 0
      • 5 mei 2026 - 22:53
    • Snork

      Posts: 22.471

      We hebben het hier toch over Sjors?

      • + 0
      • 6 mei 2026 - 00:28
    • Larry Perkins

      Posts: 64.794

      Ja, morgen hebben we het pas over Sjimmie...

      • + 0
      • 6 mei 2026 - 00:44
    • F1 bekijker

      Posts: 301

      Nee dat zijn succes Max fans.

      • + 0
      • 6 mei 2026 - 01:17
  • Kubica

    Posts: 5.705

    Zoals ik eerder al schreef, Russell zit nog in de ontkenningsfase

    • + 3
    • 5 mei 2026 - 20:02
    • nr 76

      Posts: 7.433

      Russell: "welnee, ik zit helemaal niet in een ontkenningsfase"

      • + 1
      • 5 mei 2026 - 20:54
    • Snork

      Posts: 22.471

      “I deny in ackowledging my denial”

      • + 0
      • 6 mei 2026 - 00:29
  • koppie toe

    Posts: 5.277

    Russell wordt hier weer behoorlijk gedownsized.
    Pas 4 races onderweg.
    Ik zeg niet dat Russell kampioen wordt, maar iedereen kan nog aan beide Mercedessen voorbij.

    • + 1
    • 5 mei 2026 - 20:20
    • NicoS

      Posts: 20.691

      Russell downsized zichzelf wel…..
      Het is gewoon zwak om te zeggen dat het circuit je niet ligt….. Een echte topper zal dat nooit van zichzelf zeggen, hiermee toon je twijfel en zwakte.
      Reken maar dat George hier niet blij van wordt, hij vindt zichzelf de man bij Mercedes, dit doet echt wel pijn bij hem.

      • + 2
      • 5 mei 2026 - 21:48
    • koppie toe

      Posts: 5.277

      Dat klopt ook wel dat zijn woorden niet helemaal kloppen met de waarheid het is ook excuses zoeken en recht praten wat krom is.
      Ik vind het vooral zo dat (voor) nu Kimi zo gehyped wordt en dat het zo weer om kan slaan.
      Voor mij is hij nog steeds die rookie die zich mag gaan bewijzen net als Max dat moest bij zijn debuut.
      Ik zelf denk dat Mercedes helemaal niet zo'n grote voorsprong heeft en dat ze bijgehaald gaan worden door de slimme koppen van sws McLaren, Red Bull laat ik echt nog buiten beschouwing door hun motor.
      Ik denk ook dat Mercedes niet zo goed is met de auto snel te houden gezien de afgelopen jaren waarbij ze ook maar aanhoudende problemen hielden.

      • + 1
      • 5 mei 2026 - 22:13
    • NicoS

      Posts: 20.691

      Het is zeker nog geen gelopen zaak, dat ben ik helemaal met je eens.
      Maar op Russell terug te komen, het toont een bepaalde zwakte dat je overal excuses voor moet verzinnen.
      We gaan het wel zien hoe het gaat lopen, Kimi zal ongetwijfeld ook wel z’n momenten krijgen waar het niet loopt zoals gehoopt. Een paar slechte momenten kan het tij ook zomaar keren, dat zagen we vorig seizoen met Piastri.

      • + 0
      • 5 mei 2026 - 23:31
  • elflitso

    Posts: 1.875

    Een huidige coureur die zegt "Niet vergeten hoe ik moet racen"!? Huh... Zo'n uitspraak zou je eerder verwachten van een gepensioneerd coureur

    • + 0
    • 5 mei 2026 - 22:37

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

