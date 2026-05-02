Gabriel Bortoleto is zoals verwacht gediskwalificeerd na afloop van de sprintrace op het circuit van Miami. Zijn Audi voldeed niet aan de regels, en de techical delegate had het team al naar de stewards gestuurd. De diskwalificatie komt dan ook niet als een verrassing.

Bortoleto kwam in de sprintrace van vanmiddag als elfde over de streep. Het leverde hem dan ook geen punten op, maar toch kreeg het een naar nasmaakje voor Audi. Volgens de FIA was de engine intake air pressure hoger dan toegestaan, en dat leverde hem vanzelfsprekend een diskwalificatie op. Het was een flinke tik voor Audi, dat al voor de sprintrace Nico Hülkenberg zag uitvallen met motorproblemen.

De stewards verklaarden dat er met twee verschillende devices is gecontroleerd, en dat uit die testen bleek dat de auto van Bortoleto niet aan de eisen voldeed. Audi gaf toe dat ze een fout hadden gemaakt, maar ze verklaarden ook dat het slechts om een probleem tijdens een rondje van de sprintrace ging.

Wat was er volgens Audi aan de hand?

Audi gas bij de stewards verklaard dat ze zodra ze doorhadden dat er iets niet aan de haak was en dat ze hebben ingegrepen om de druk weer omlaag te brengen. Dat mocht echter niet meer baten, want de auto voldeed niet de hele tijd aan de regels. Dat is echter wel de manier waarop het omschreven staat in de regels, en dus is Bortoleto uit de uitslag van de sprintrace geschrapt.

Wat is het gevolg voor Bortoleto?

Voor de Braziliaan is het vooral een vervelende tegenslag, maar verder heeft het voor hem weinig impact. Hij scoorde immers geen punten en zijn aandacht zal na de sprintrace al snel zijn verschoven naar de kwalificatie die over ongeveer een halfuurtje wordt verreden.

Audi kende hiermee een valse start van het weekend, en ze zullen alles op alles gaan zetten om morgen wel punten te kunnen scoren.