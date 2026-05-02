De sprintrace op het circuit van Miami krijgt een staartje voor het team van Audi. De Duitse renstal zag Nico Hülkenberg al uitvallen voor de start van de race, en nu moet Gabriel Bortoleto zich ook melden bij de stewards. De FIA heeft een probleem ontdekt, en een diskwalificatie dreigt.

Bortoleto en Audi kenden een uitdagende sprintrace op het circuit rondom het Hard Rock Stadium. Hij wist zich op te werken naar de elfde plaats, wat hem geen WK-punten opleverde. Hij liet echter wel zien dat er snelheid in de Audi zat, en dat geeft de burger moed voor de rest van het weekend. De kans is echter groot dat er een streep wordt gezet door dit resultaat, want de FIA heeft een probleem ontdekt.

Wat is er aan de hand?

Tijdens de inspectie van de auto na afloop van de sprintrace, merkte FIA technical delegate Jo Bauer op dat er iets niet in orde was met de Audi. De engine intake air pressure voldeed namelijk niet aan de eisen. Bauer laat weten dat de limiet werd overschreden, en dat betekent dat de stewards een onderzoek gaan openen.

De uitkomst van het onderzoek is eigenlijk al bekend: een diskwalificatie. Vrijwel altijd volgt er na zo'n onderzoek een diskwalificatie, en moeten de stewards alleen bevestigen wat er aan de hand is. Voor Audi is dit een extra domper, maar het verlies zal niet groot zijn. Ze wisten immers geen punten te scoren, en hebben de nodige data te kunnen verzamelen.

Extra werk voor Audi

Het zorgt er wel voor dat men bij Audi hard moet gaan doorwerken om er voor te zorgen dat de auto wel aan de regels voldoet voor de kwalificatie van vandaag en de Grand Prix van morgen. Ook aan de andere kant van de garage zal er hard moeten worden doorgewerkt, want Hülkenbergs motor plofte voorafgaand aan de sprintrace. Het leek om grote schade te gaan, want er kwamen vlammen uit de achterzijde van de Audi.