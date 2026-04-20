De nieuwe motorregels hebben voor de nodige controverse gezorgd in de Formule 1-wereld. Veel coureurs vinden dat er iets moet veranderen, waaronder Max Verstappen, en vandaag zitten de teams om tafel met de FOM en de FIA. Bij Audi nemen ze een opvallend standpunt in.

In de Formule 1 geldt er dit jaar een eerlijke verdeling qua vermogen uit de elektrische componenten en de verbrandingsmotor. De vernieuwende formule zorgde ervoor dat onder meer Audi de koningsklasse in is gestapt. Op de baan zorgt het vooral voor frustratie, want er ontstaan veel kunstmatige inhaalacties, er kan niet langer vol worden gepusht en de coureurs moeten hun energiemanagement beter in de gaten houden. Verstappen was er zelfs zo klaar mee, dat hij dreigde uit de sport te stappen.

Wat is het standpunt van Audi?

Voorafgaand aan de belangrijke vergadering kwam Audi-teambaas Mattia Binotto met een opvallende uitspraak naar buiten. Bij The Race wees hij naar de 50/50-verdeling: "Ik denk dat Audi geen deel heeft uitgemaakt van de beslissing voor de 50/50-verdeling. Dat was daarvoor. Toen Audi besloot de sport in te stappen, ging het juist om krachtbronnen met een hoog rendement, duurzame brandstof, een belangrijk aandeel elektrificatie en het schrappen van de MGU-H."

Binotto gaat verder met zijn opmerkelijke verhaal: "Audi geloofde dat die kennis een concurrentievoordeel zou geven aan de fabrikanten met meer ervaring. Maar Audi heeft geen deel uitgemaakt van de discussie over de 50/50-verdeling."

Wat is het belangrijkste?

Volgens Binotto moet men veranderingen niet tegenhouden. Audi vindt het belang van de sport het belangrijkst: "Ik denk dat het slecht zou zijn als het politiek wordt, want volgens mij heeft iedereen er belang bij om deze sport zo goed mogelijk te maken. In sommige situaties moeten we begrijpen dat we deel uitmaken van een grotere business en dat we die ook groot moeten houden."

"Als het politiek wordt, dan denk ik dat degene die het politiek maakt het verkeerd doet. We moeten allemaal samenwerken om de sport zoveel mogelijk te verbeteren. Ja, er zullen oplossingen komen die het ene team meer raken dan het andere. Maar dat hoort bij de uitdaging waar we voor staan."