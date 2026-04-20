Audi kiest kant van Verstappen in motordiscussie

De nieuwe motorregels hebben voor de nodige controverse gezorgd in de Formule 1-wereld. Veel coureurs vinden dat er iets moet veranderen, waaronder Max Verstappen, en vandaag zitten de teams om tafel met de FOM en de FIA. Bij Audi nemen ze een opvallend standpunt in.

In de Formule 1 geldt er dit jaar een eerlijke verdeling qua vermogen uit de elektrische componenten en de verbrandingsmotor. De vernieuwende formule zorgde ervoor dat onder meer Audi de koningsklasse in is gestapt. Op de baan zorgt het vooral voor frustratie, want er ontstaan veel kunstmatige inhaalacties, er kan niet langer vol worden gepusht en de coureurs moeten hun energiemanagement beter in de gaten houden. Verstappen was er zelfs zo klaar mee, dat hij dreigde uit de sport te stappen.

Wat is het standpunt van Audi?

Voorafgaand aan de belangrijke vergadering kwam Audi-teambaas Mattia Binotto met een opvallende uitspraak naar buiten. Bij The Race wees hij naar de 50/50-verdeling: "Ik denk dat Audi geen deel heeft uitgemaakt van de beslissing voor de 50/50-verdeling. Dat was daarvoor. Toen Audi besloot de sport in te stappen, ging het juist om krachtbronnen met een hoog rendement, duurzame brandstof, een belangrijk aandeel elektrificatie en het schrappen van de MGU-H."

Binotto gaat verder met zijn opmerkelijke verhaal: "Audi geloofde dat die kennis een concurrentievoordeel zou geven aan de fabrikanten met meer ervaring. Maar Audi heeft geen deel uitgemaakt van de discussie over de 50/50-verdeling."

Wat is het belangrijkste?

Volgens Binotto moet men veranderingen niet tegenhouden. Audi vindt het belang van de sport het belangrijkst: "Ik denk dat het slecht zou zijn als het politiek wordt, want volgens mij heeft iedereen er belang bij om deze sport zo goed mogelijk te maken. In sommige situaties moeten we begrijpen dat we deel uitmaken van een grotere business en dat we die ook groot moeten houden."

"Als het politiek wordt, dan denk ik dat degene die het politiek maakt het verkeerd doet. We moeten allemaal samenwerken om de sport zoveel mogelijk te verbeteren. Ja, er zullen oplossingen komen die het ene team meer raken dan het andere. Maar dat hoort bij de uitdaging waar we voor staan."

f(1)orum

Posts: 10.004

F1 Nieuws Max Verstappen Mattia Binotto Red Bull Racing Audi

Reacties (5)

Login om te reageren
  • schwantz34

    Posts: 41.920

    Sodeknetters dat is een opvallend sportief standp.nt van Audi, die mogen wmb een dikke 👍 in al hun 4 rondjes steken!

    • + 1
    • 20 apr 2026 - 15:35
    • f(1)orum

      Posts: 10.002

      Nou ja, als je als fabrikant "een belangrijk aandeel elektrificatie en het schrappen van de MGU-H eist" dan schuift de verhouding al snel op richting de 50/50. Voorheen was de verhouding 20/80, meen ik.

      • + 2
      • 20 apr 2026 - 15:51
  • AUDI_F1

    Posts: 3.702

    Men gaat meer inzien dat deze electrificatie niet werkt. Enkele jaren geleden moest alles op stroom lopen, en is deze regel bedacht. 3 jaar na dato blijkt dat het in de automobiel industrie niet werkt, miljarden verlies en de F1 zit met deze regels.

    • + 2
    • 20 apr 2026 - 16:23
  • The Wolf

    Posts: 645

    zo lees ik het niet, Binotto waarschuwt dat het allemaal niet politiek moet worden en hangt er vervolgens een saai politiek verhaal aan op, waarin hij helemaal geen stelling neemt

    • + 0
    • 20 apr 2026 - 17:06
  • Pietje Bell

    Posts: 34.385

    Het is een en al Verstappen hier vandaag. Geen artikel over bv Ferrari, dus maar hier.

    Lewis en Kim zijn vanuit Coachella vorig weekend naar haar huis in LA gegaan waar ze
    een gezellige week hebben gehad aan de foto's te zien.
    Ze zijn gisteravond lokale tijd in LA bij Nobu gezien en na een Japanse maaltijd vertrokken
    naar Londen waar het stel zojuist is geland op Luton, dicht bij de woning van Lewis.

    Leuk om te zien dat ze zoveel plezier hebben samen. Eens kijken hoe lang het duurt.

    Vertrek Nobu gisteren LA tijd: ibb.co/DDFsjJzF

    Geland op Luton, tijd is UTC: ibb.co/Lz2BcD69

    • + 0
    • 20 apr 2026 - 17:13

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

