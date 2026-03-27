Het team van Audi nam precies een week geleden plotseling afscheid van teambaas Jonathan Wheatley. De reden van zijn vertrek blijft onduidelijk, en bij Audi willen ze er niet te lang bij stilstaan. CEO en vervangend teambaas Mattia Binotto stelt dat ze niet gaan zoeken naar een opvolger, en dat het soms zo gaat.

Wheatley werd losgeweekt bij Red Bull Racing, waar hij de sportief directeur was. De Brit begon vorig jaar bij het team dat toen nog Sauber heette. Samen met Binotto gaf hij leiding aan de renstal, en ze maakten de metamorfose naar Audi mee. Wheatley leek op zijn plek te zitten bij Audi, maar werd ook in verband gebracht met een overstap naar Aston Martin. Zijn vertrek volgde vlak na een geruchtenstroom, en het zorgde vanzelfsprekend voor nog meer geruchten.

Wat is de situatie?

Binotto stelt op de vrijdag in Japan dat het allemaal heel erg snel is gegaan. De Italiaan sprak zich uit voor de camera's van de Duitse tak van Sky Sports: "Soms gaat het gewoon zo. Afgelopen vrijdag heeft Jonathan ons gewoon laten weten dat hij om persoonlijke redenen, die we niet kunnen bespreken of beoordelen, niet voor de lange termijn bij ons kon vastliggen. Dat respecteren we."

Volgens Binotto is daarna het besluit genomen om uit elkaar te gaan: "Als gevolg van dat gesprek hebben Audi en wij als team besloten hem van zijn taken te ontheffen. En zo is het uiteindelijk ook gegaan. Zoals ik al heb gezegd, we kijken nu vooruit. Hij heeft het heel erg goed gedaan binnen het team. Hij heeft een belangrijke impact gehad en we moeten ons nu gaan herorganiseren."

Kwam het als een verrassing?

Binotto bleef zeer zakelijk, maar geeft uiteindelijk ook toe dat dit voor hem als een donderslag bij heldere hemel kwam: "Hij was zo enorm betrokken en gefocust op het team en op zijn taken dat ik het echt niet zag aankomen."

Wat gaat er nu gebeuren?

De Italiaan geeft verder aan dat ze zich nu kunnen herstructureren en dat ze niet direct op zoek gaan naar een opvolger. Volgens Binotto zullen ze snel met een aankondiging komen.