Audi werd verrast door plotseling vertrek van teambaas Wheatley

Het team van Audi nam precies een week geleden plotseling afscheid van teambaas Jonathan Wheatley. De reden van zijn vertrek blijft onduidelijk, en bij Audi willen ze er niet te lang bij stilstaan. CEO en vervangend teambaas Mattia Binotto stelt dat ze niet gaan zoeken naar een opvolger, en dat het soms zo gaat.

Wheatley werd losgeweekt bij Red Bull Racing, waar hij de sportief directeur was. De Brit begon vorig jaar bij het team dat toen nog Sauber heette. Samen met Binotto gaf hij leiding aan de renstal, en ze maakten de metamorfose naar Audi mee. Wheatley leek op zijn plek te zitten bij Audi, maar werd ook in verband gebracht met een overstap naar Aston Martin. Zijn vertrek volgde vlak na een geruchtenstroom, en het zorgde vanzelfsprekend voor nog meer geruchten.

Wat is de situatie?

Binotto stelt op de vrijdag in Japan dat het allemaal heel erg snel is gegaan. De Italiaan sprak zich uit voor de camera's van de Duitse tak van Sky Sports: "Soms gaat het gewoon zo. Afgelopen vrijdag heeft Jonathan ons gewoon laten weten dat hij om persoonlijke redenen, die we niet kunnen bespreken of beoordelen, niet voor de lange termijn bij ons kon vastliggen. Dat respecteren we."

Volgens Binotto is daarna het besluit genomen om uit elkaar te gaan: "Als gevolg van dat gesprek hebben Audi en wij als team besloten hem van zijn taken te ontheffen. En zo is het uiteindelijk ook gegaan. Zoals ik al heb gezegd, we kijken nu vooruit. Hij heeft het heel erg goed gedaan binnen het team. Hij heeft een belangrijke impact gehad en we moeten ons nu gaan herorganiseren."

Kwam het als een verrassing?

Binotto bleef zeer zakelijk, maar geeft uiteindelijk ook toe dat dit voor hem als een donderslag bij heldere hemel kwam: "Hij was zo enorm betrokken en gefocust op het team en op zijn taken dat ik het echt niet zag aankomen."

Wat gaat er nu gebeuren?

De Italiaan geeft verder aan dat ze zich nu kunnen herstructureren en dat ze niet direct op zoek gaan naar een opvolger. Volgens Binotto zullen ze snel met een aankondiging komen.

Pietje Bell

Posts: 33.938

Het gerucht gaat dat zijn gezin niet kon aarden in Zwitserland en dan houdt het op. Ook al is hij goed, als hij terug wil naar Engeland dan moet Audi toekijken dat hij vertrekt.

  • 1
  • 27 maa 2026 - 18:59
F1 Nieuws Mattia Binotto Audi GP Japan 2026

Reacties (3)

Login om te reageren
  • f(1)orum

    Posts: 9.833

    Is wel bijzonder dat hij niet wordt opgevolgd. Ik weet dat je functies e.d. anders kunt indelen en organiseren, maar volgens mij was hij juist gehaald vanwege zijn unieke kennis en ervaring.

    • + 0
    • 27 maa 2026 - 18:31
    • Pietje Bell

      Posts: 33.930

      Het gerucht gaat dat zijn gezin niet kon aarden in Zwitserland en dan houdt het op. Ook al is hij goed, als hij terug wil naar Engeland dan moet Audi toekijken dat hij vertrekt.

      • + 1
      • 27 maa 2026 - 18:59
    • f(1)orum

      Posts: 9.833

      Dat heb ik ook gelezen.

      • + 0
      • 27 maa 2026 - 19:03

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

