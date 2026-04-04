Het vertrek van Jonathan Wheatley bij Audi heeft de nodige wenkbrauwen doen fronsen in de Formule 1-paddock. Nog geen jaar na zijn aanstelling als teambaas trok de Brit de deur alweer achter zich dicht — officieel om ‘persoonlijke redenen’.

Maar uitspraken van Mattia Binotto lijken nu een ander licht te werpen op die beslissing en suggereren dat er intern meer speelde dan naar buiten werd gebracht.

‘We zoeken geen nieuwe teambaas’

Binotto liet zich in Suzuka opvallend eerlijk uit over de toekomst van het team — en daarmee indirect ook over de rol die Wheatley had binnen Audi.

“Ik zie het niet gebeuren dat we een nieuwe teambaas aanstellen”, klonk het duidelijk. “Die verantwoordelijkheid blijft bij mij, maar ik heb wel iemand nodig die me tijdens raceweekends ondersteunt, omdat ik er niet altijd zelf kan zijn.”

Met die woorden lijkt Binotto te bevestigen dat de echte macht binnen Audi niet bij de teambaas lag, maar bij hemzelf. De focus ligt volgens hem vooral op de fabriek en de transformatie van het project. “Daar moet de grootste verandering plaatsvinden. Op het circuit heb je dan iemand nodig die het operationele werk opvangt.”

Rol Wheatley mogelijk minder groot dan verwacht

Die structuur kan een belangrijke reden zijn geweest voor het snelle vertrek van Wheatley. De Brit kwam over van Red Bull met de ambitie om als eindverantwoordelijke te fungeren, maar leek bij Audi eerder een uitvoerende rol te krijgen.

Voor iemand met zijn profiel — en reputatie als uitgesproken en competitieve figuur — kan dat moeilijk te accepteren zijn geweest. Zeker gezien zijn verleden bij Red Bull, waar hij jarenlang een sleutelrol speelde in het succes van het team.

Binotto benadrukt ondertussen dat het team ook zonder Wheatley prima functioneert. “De focus binnen het team is uitstekend gebleven en operationeel hebben we sterk gepresteerd”, stelt hij. “Dat toont aan dat het uiteindelijk niet om één persoon draait, maar om het collectief.”

Die uitspraak zal bij sommigen de wenkbrauwen doen fronsen, zeker gezien de timing. Het lijkt er sterk op dat Wheatley en Audi simpelweg niet op één lijn zaten — en dat de rol van teambaas minder machtig bleek dan hij vooraf had ingeschat.