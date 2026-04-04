user icon
icon

Binotto praat zijn mond voorbij: "Audi zoekt geen vervanger voor Wheatley"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Het vertrek van Jonathan Wheatley bij Audi heeft de nodige wenkbrauwen doen fronsen in de Formule 1-paddock. Nog geen jaar na zijn aanstelling als teambaas trok de Brit de deur alweer achter zich dicht — officieel om ‘persoonlijke redenen’.

Maar uitspraken van Mattia Binotto lijken nu een ander licht te werpen op die beslissing en suggereren dat er intern meer speelde dan naar buiten werd gebracht.

‘We zoeken geen nieuwe teambaas’

Binotto liet zich in Suzuka opvallend eerlijk uit over de toekomst van het team — en daarmee indirect ook over de rol die Wheatley had binnen Audi.

“Ik zie het niet gebeuren dat we een nieuwe teambaas aanstellen”, klonk het duidelijk. “Die verantwoordelijkheid blijft bij mij, maar ik heb wel iemand nodig die me tijdens raceweekends ondersteunt, omdat ik er niet altijd zelf kan zijn.”

Met die woorden lijkt Binotto te bevestigen dat de echte macht binnen Audi niet bij de teambaas lag, maar bij hemzelf. De focus ligt volgens hem vooral op de fabriek en de transformatie van het project. “Daar moet de grootste verandering plaatsvinden. Op het circuit heb je dan iemand nodig die het operationele werk opvangt.”

Rol Wheatley mogelijk minder groot dan verwacht

Die structuur kan een belangrijke reden zijn geweest voor het snelle vertrek van Wheatley. De Brit kwam over van Red Bull met de ambitie om als eindverantwoordelijke te fungeren, maar leek bij Audi eerder een uitvoerende rol te krijgen.

Voor iemand met zijn profiel — en reputatie als uitgesproken en competitieve figuur — kan dat moeilijk te accepteren zijn geweest. Zeker gezien zijn verleden bij Red Bull, waar hij jarenlang een sleutelrol speelde in het succes van het team.

Binotto benadrukt ondertussen dat het team ook zonder Wheatley prima functioneert. “De focus binnen het team is uitstekend gebleven en operationeel hebben we sterk gepresteerd”, stelt hij. “Dat toont aan dat het uiteindelijk niet om één persoon draait, maar om het collectief.”

Die uitspraak zal bij sommigen de wenkbrauwen doen fronsen, zeker gezien de timing. Het lijkt er sterk op dat Wheatley en Audi simpelweg niet op één lijn zaten — en dat de rol van teambaas minder machtig bleek dan hij vooraf had ingeschat.

Larry Perkins

Posts: 64.098

"Met die woorden lijkt Binotto te bevestigen dat de echte macht binnen Audi niet bij de teambaas lag, maar bij hemzelf."

Inderdaad "lijkt" want het is slechts een aanname, de privésituatie kan nog steeds de echte reden zijn maar dat is natuurlijk minder sensationeel nieuws.

Bovendie... [Lees verder]

  • 3
  • 4 apr 2026 - 19:52
F1 Nieuws Formule 1 F1 Mattia Binotto Audi

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 64.101

    Da's jammer want anders had Binotto eindelijk eens tijd gehad om naar de kapper te gaan...

    • + 1
    • 4 apr 2026 - 19:44
  • Larry Perkins

    Posts: 64.101

    "Met die woorden lijkt Binotto te bevestigen dat de echte macht binnen Audi niet bij de teambaas lag, maar bij hemzelf."

    Inderdaad "lijkt" want het is slechts een aanname, de privésituatie kan nog steeds de echte reden zijn maar dat is natuurlijk minder sensationeel nieuws.

    Bovendien vermoed ik dat de echte macht niet bij Binotto ligt maar bij de CEO's van Audi en dat als de krullenbol niet functioneert hij ook een functie elders kan zoeken... (da's ook een aanname)

    • + 3
    • 4 apr 2026 - 19:52
    • Patrace

      Posts: 6.627

      Die aanname durf ik ook wel aan. In de F1 geldt in het algemeen dat als je niet functioneert, je heel snel je biezen kunt pakken.

      • + 1
      • 4 apr 2026 - 19:58
    • AUDI_F1

      Posts: 3.651

      Het was bekend dat Wheatley en Binotto niet samen door een deur konden. Maar ben benieuwd of Mekkies dat wel kan. Is voor heel veel teams een aanwinst.

      • + 0
      • 4 apr 2026 - 21:44

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Mattia Binotto -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land IT
  • Geb. datum 3 nov 1969 (56)
  • Geb. plaats , IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Audi
Bekijk volledig profiel
show sidebar