De rampzalige start van het Formule 1-seizoen schijnt voor Aston Martin nu echt zijn tol te eisen. Na drie races zonder een enkel punt te hebben gescoord in Australië, China en Japan, gaat motorleverancier Honda de stekker eruit trekken voor de ontwikkeling van dit seizoen.

Het F1-seizoen 2026 had voor Aston Martin niet slechter kunnen beginnen. Daar waar teambaas Adrian Newey en aandeelhouder Lawrence Stroll al hun hoop hadden gegooid op de nieuwe reglementen, is de realiteit dat Fernando Alonso en Lance Stroll achteraan rijden en is het voorlopig al een wereldprestatie als een van de twee de finish weet te halen.

Oorlog tussen Aston Martin en Honda

Het dramatische begin van het avontuur tussen Aston Martin en Honda heeft intern voor onrust gezorgd. Newey wees nadrukkelijk met de vinger richting het Japanse merk, dat op zijn beurt vol verbazing reageerde. Volgens CEO Koji Watanabe waren de aantijgingen van het team uit Silverstone een 'misverstand' en hebben beide kampen nog altijd een uitstekende relatie.

Inmiddels is doorgeschemerd dat de problemen niet alleen liggen aan de Honda-motor. De vibraties in de AMR26 zouden naar verluidt ook veroorzaakt worden door een chassis dat totaal niet in balans is.

'Honda gaat ontwikkelingen stoppen'

Het desastreuze begin van de samenwerking tussen Aston Martin en Honda, hebben de motorleverancier een cruciale beslissing laten nemen. The Race weet namelijk te melden dat alle ontwikkelingen voor dit seizoen gestopt zullen worden, om zodoende de focus volledig op 2027 te gooien. Een behoorlijke knoop die doorgehakt is, aangezien het seizoen slechts drie races onderweg is.

Met name voor Alonso kan deze beslissing grote gevolgen hebben. De tweevoudig wereldkampioen loopt na dit seizoen uit zijn contract en aangezien hij dit jaar 45 wordt, is het nog maar de vraag of hij doorgaat in de Formule 1. Voor de Spanjaard kan zijn glansrijke carrière dus als een nachtkaars uitgaan.