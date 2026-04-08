Bom barst bij Aston Martin: 'Honda stopt ontwikkeling voor dit seizoen'

De rampzalige start van het Formule 1-seizoen schijnt voor Aston Martin nu echt zijn tol te eisen. Na drie races zonder een enkel punt te hebben gescoord in Australië, China en Japan, gaat motorleverancier Honda de stekker eruit trekken voor de ontwikkeling van dit seizoen. 

Het F1-seizoen 2026 had voor Aston Martin niet slechter kunnen beginnen. Daar waar teambaas Adrian Newey en aandeelhouder Lawrence Stroll al hun hoop hadden gegooid op de nieuwe reglementen, is de realiteit dat Fernando Alonso en Lance Stroll achteraan rijden en is het voorlopig al een wereldprestatie als een van de twee de finish weet te halen. 

Oorlog tussen Aston Martin en Honda

Het dramatische begin van het avontuur tussen Aston Martin en Honda heeft intern voor onrust gezorgd. Newey wees nadrukkelijk met de vinger richting het Japanse merk, dat op zijn beurt vol verbazing reageerde. Volgens CEO Koji Watanabe waren de aantijgingen van het team uit Silverstone een 'misverstand' en hebben beide kampen nog altijd een uitstekende relatie. 

Inmiddels is doorgeschemerd dat de problemen niet alleen liggen aan de Honda-motor. De vibraties in de AMR26 zouden naar verluidt ook veroorzaakt worden door een chassis dat totaal niet in balans is. 

'Honda gaat ontwikkelingen stoppen'

Het desastreuze begin van de samenwerking tussen Aston Martin en Honda, hebben de motorleverancier een cruciale beslissing laten nemen. The Race weet namelijk te melden dat alle ontwikkelingen voor dit seizoen gestopt zullen worden, om zodoende de focus volledig op 2027 te gooien. Een behoorlijke knoop die doorgehakt is, aangezien het seizoen slechts drie races onderweg is. 

Met name voor Alonso kan deze beslissing grote gevolgen hebben. De tweevoudig wereldkampioen loopt na dit seizoen uit zijn contract en aangezien hij dit jaar 45 wordt, is het nog maar de vraag of hij doorgaat in de Formule 1. Voor de Spanjaard kan zijn glansrijke carrière dus als een nachtkaars uitgaan.

  • Cyril Ratatouille

    Posts: 3.340

    "You can't force the creation of a winning team."

    + 2
    • 8 apr 2026 - 12:52
  • Golf-GTI

    Posts: 1.709

    Dan worden ze snel in 10 ronden gelapt: dan is er snel 1 team minder op de Grid

    + 0
    • 8 apr 2026 - 13:13
  • Larry Perkins

    Posts: 64.179

    [i] "Bom barst bij Aston Martin."

    Die Donald J. Trump weet werkelijk van gekheid niet meer wat hij doet...

    + 3
    • 8 apr 2026 - 13:17
  • SennaDaSilva

    Posts: 4.156

    Aparte keuze,... we focussen ons vanaf nu op 2027...

    Allereerst: wie zegt dat de regels gelijk blijven in 2027.
    Ten tweede: als de regels wel gelijk blijven zou ik juist door blijven ontwikkelen om geen achterstand op te lopen

    + 2
    • 8 apr 2026 - 13:17
    • Larry Perkins

      Posts: 64.179

      Of..., The Race ziet een winstgevend topic door de vingers glippen en wuift daarom de reactie van CEO Koji Watanabe weg...

      + 2
      • 8 apr 2026 - 13:21
  • misstappen

    Posts: 3.509

    Die Alonso weet zijn teams wel uit te zoeken.. Vette pech.
    Ik had hem graag ooit nog eens op het podium willen zien staan.

    + 7
    • 8 apr 2026 - 13:19
  • rwinn2893

    Posts: 173

    Wie waren het ook alweer die vonden dat Max naar Aston Martin moest gaan? Iedereen hier geloof ik

    + 7
    • 8 apr 2026 - 13:21
    • Elektropunkz

      Posts: 960

      Zo zie je maar … ik heb het ook wel eens geroepen als ik eerlijk ben, juist omdat het er op papier, minus stroll goed uit zag

      + 0
      • 8 apr 2026 - 13:43
    • DutchTifosi

      Posts: 2.840

      Ook Leclerc zou er definitief van afzien want "something smells fishy".

      + 0
      • 8 apr 2026 - 13:58
    • Klus

      Posts: 2.441

      Achteraf kijkt men een koe in de kont. Men riep ook op om naar Mercedes te gaan of om bij Red Bull te blijven. Tja, zo heeft er altijd wel iemand ongelijk.

      + 2
      • 8 apr 2026 - 14:08
    • NicoS

      Posts: 20.587

      Ik niet…..

      + 2
      • 8 apr 2026 - 15:08
    • Damon Hill

      Posts: 19.758

      Ik riep dat Max moest vertrekken bij Red Bull, en naar Mercedes óf Aston Martin moest gaan. Mercedes zou een schot in de roos zijn geweest, Aston Martin een drama.

      Maarja, we kunnen er eigenlijk ook weer eerlijk over zijn dat Red Bull ook een groot drama is, want de podiumplekken zijn heel, heel, heel ver buiten bereik en die gifbeker is bij Red Bull nog lang niet leeg.

      Dus als dit een poging is om mensen voor schut te zetten.... jammer, maar je slaagt niet in die poging, want bij Red Bull blijven is ook om te janken.

      + 2
      • 8 apr 2026 - 16:16
  • f(1)orum

    Posts: 9.943

    'Honda stopt ontwikkeling voor dit seizoen'
    Dan komen we dus dit seizoen er niet achter hoe goed Honda hun PU voor elkaar weet te krijgen en dan klopt hun slogan dus helemaal: "The power of dreams".

    + 0
    • 8 apr 2026 - 13:22
  • Bertrand Gachot

    Posts: 464

    Ik heb het gisteren al gezegd in een andere post. In Japan krijgt Honda steeds meer kritiek op de samenwerking (ze noemen het in de japan zelf een "technisch partnerschap") met het bloedgeld van Aramco. Vorige week was er nog een groot opiniërend artikel op de japanse versie van motorsportdotcom, waarin vraagtekens werden gezet of Honda niet medeplichtig was aan goedpraten van de misstanden in SA middels Sport-washing. Straks krijg je weer beelden van een onderdanige Honda Board die op een persconferentie neerbuigend en knikkend de excuses moet aanbieden.

    + 2
    • 8 apr 2026 - 13:41
  • Pietje Bell

    Posts: 34.192

    "'Honda gaat ontwikkelingen stoppen'

    Het desastreuze begin van de samenwerking tussen Aston Martin en Honda, hebben de motorleverancier een cruciale beslissing laten nemen.
    The Race weet namelijk te melden dat alle ontwikkelingen voor dit seizoen gestopt
    zullen worden, om zodoende de focus volledig op 2027 te gooien.     Een behoorlijke knoop die doorgehakt is, aangezien het seizoen slechts drie races onderweg is. "


    Ik heb het artikel gelezen, maar dat haal ik er absoluut niet uit!

    Hier het laatste stuk van het artikel:

    Voor de nieuwe 2026-regels is er het extra ontwikkel- en upgrademogelijkhedensysteem
    (ADUO) dat de motorprestaties bewaakt en slecht presterende ontwikkelingsmogelijkheden van fabrikanten toekent op basis van hoe ver ze zijn.

    Honda staat waarschijnlijk in de rij voor de maximale hulp, wat betekent dat dit jaar
    twee prestatie upgrades zijn toegestaan en dat de kostenplafonds en dyno-beperkingen kunnen worden verhoogd om dat te vergemakkelijken.

    Een ontmoeting tussen F1-belanghebbenden deze week zal echter bepalen wanneer
    de eerste ADUO-periode zal worden vastgesteld, aangezien de annulering van de
    Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië van invloed is op de initiële tijdlijn die is
    uitgestippeld in de regelgeving voor een 24-raceseizoen.

    Dit zal echter pas in mei gebeuren, en zelfs dan duurt het nog maanden om een
    gloednieuwe motorspecificatie te ontwerpen, te testen, te valideren en te vervaardigen.

    Tenzij Honda van plan is om een tussentijdse upgrade uit te rollen, zal er niets zijn aan deze kant van de zomerstop, en als die er is zal het een beperkt effect hebben.

    Welke vooruitgang eerder mogelijk is, zal waarschijnlijk beperkt blijven tot wat kan worden bereikt door energiebeheerstrategieën te verfijnen en de betrouwbaarheid te verbeteren.

    "We werken hard om de betrouwbaarheid van de batterij te verbeteren, maar aan de andere kant, ook in de Sakura-fabriek, werken we hard om de motorprestaties te verbeteren", aldus Honda's leidende F1-baaningenieur Shintaro Orihara.

    + 2
    • 8 apr 2026 - 14:39
  • Rick Nitros

    Posts: 512

    Alsono staat achter "Pech" in het woordenboek. Zonde

    + 1
    • 8 apr 2026 - 14:53
  • Babs

    Posts: 255

    GP3 engine?

    + 0
    • 8 apr 2026 - 15:01
  • Beri

    Posts: 6.862

    Dit is geen barstende bom, dit is een weloverwogen beslissing.

    De huidige motor biedt te weinig ontwikkelingsruimte waar het nodig is, dus beter een compleet nieuwe motor volgend jaar. Maar om budgetten daarvoor vrij te maken, moeten er keuzes dit jaar volgen. En als dat is dat er geen ontwikkeling meer gaat plaatsvinden aan de huidige motor, dan is dat dus een weloverwogen strategische beslissing en geen bom die barst.

    + 1
    • 8 apr 2026 - 15:02
    • Pietje Bell

      Posts: 34.192

      Heb je het artikel van The Race wel gelezen?
      Die schrijven helemaal niet dat Honda nu stopt met ontwikkelen.
      Zie mijn bovenstaande quotes.

      + 0
      • 8 apr 2026 - 15:24

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

