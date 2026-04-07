Aston Martin is een van de grote tegenvallers van dit Formule 1-seizoen tot nu toe. Daar waar het team van Adrian Newey heel veel geld en effort erin heeft gestoken, is de realiteit dat Fernando Alonso en Lance Stroll ergens achteraan het veld rijden. Aston Martin wijst zelf met de vinger naar motorleverancier Honda, maar de realiteit lijkt echter anders.

Na de eerste drie races in Australië, China en Japan lijken de vooruitzichten van Aston Martin hopeloos. Zowel Alonso als Stroll scoorde geen enkel punt en voor hun zelf was het al een wereldprestatie als een van hen de finish haalde. Met een laatste plaats bij de constructeurs, kennen zij een dramatische start van het seizoen waarop eigenaar Lawrence Stroll al zijn hoop had gegooid.

'Het komt niet alleen door Honda'

Stroll senior en Newey spraken wezen publiekelijk met de vinger richting Honda, maar volgens BBC-journalist Andrew Benson is het niet alleen de Japanse krachtbron achterin de auto die voor problemen zorgt. Volgens hem vinden de problemen ook onderin de auto plaats, aangezien het chassis niet zou kloppen.

'Het rapport na Suzuka liet er geen misverstand over bestaan: ruim de helft van het probleem aan de voorkant bij Aston Martin blijkt simpelweg in het chassis te zitten', zo schrijft Benson op de website van het Britse medium. 'Die info kwam tijdens het Japanse GP-weekend van een bijzonder hooggeplaatste en goed ingevoerde bron. Maar het is onmogelijk om dat met zekerheid te weten', voegde hij daaraan toe.

Newey op de schopstoel

De problemen van Aston Martin, die met de week bijna groter lijken te worden, schijnen gevolgen te hebben voor Newey. De topingenieur die sinds dit seizoen werd aangesteld als teambaas, zou aan de kant geschoven kunnen worden na deze rampzalige seizoensstart.

Sindsdien is er al gespeculeerd over meerdere potentiële opvolgers genoemd. Mogelijke kandidaten zijn Christian Horner en Jonathan Wheatley om de Engelsman op te volgen als teambaas.