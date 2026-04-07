user icon
icon

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Aston Martin nog dieper in de problemen: "Het ligt niet alleen aan Honda"

Aston Martin is een van de grote tegenvallers van dit Formule 1-seizoen tot nu toe. Daar waar het team van Adrian Newey heel veel geld en effort erin heeft gestoken, is de realiteit dat Fernando Alonso en Lance Stroll ergens achteraan het veld rijden. Aston Martin wijst zelf met de vinger naar motorleverancier Honda, maar de realiteit lijkt echter anders.

Na de eerste drie races in Australië, China en Japan lijken de vooruitzichten van Aston Martin hopeloos. Zowel Alonso als Stroll scoorde geen enkel punt en voor hun zelf was het al een wereldprestatie als een van hen de finish haalde. Met een laatste plaats bij de constructeurs, kennen zij een dramatische start van het seizoen waarop eigenaar Lawrence Stroll al zijn hoop had gegooid. 

'Het komt niet alleen door Honda' 

Stroll senior en Newey spraken wezen publiekelijk met de vinger richting Honda, maar volgens BBC-journalist Andrew Benson is het niet alleen de Japanse krachtbron achterin de auto die voor problemen zorgt. Volgens hem vinden de problemen ook onderin de auto plaats, aangezien het chassis niet zou kloppen. 

'Het rapport na Suzuka liet er geen misverstand over bestaan: ruim de helft van het probleem aan de voorkant bij Aston Martin blijkt simpelweg in het chassis te zitten', zo schrijft Benson op de website van het Britse medium. 'Die info kwam tijdens het Japanse GP-weekend van een bijzonder hooggeplaatste en goed ingevoerde bron. Maar het is onmogelijk om dat met zekerheid te weten', voegde hij daaraan toe. 

Newey op de schopstoel 

De problemen van Aston Martin, die met de week bijna groter lijken te worden, schijnen gevolgen te hebben voor Newey. De topingenieur die sinds dit seizoen werd aangesteld als teambaas, zou aan de kant geschoven kunnen worden na deze rampzalige seizoensstart. 

Sindsdien is er al gespeculeerd over meerdere potentiële opvolgers genoemd. Mogelijke kandidaten zijn Christian Horner en Jonathan Wheatley om de Engelsman op te volgen als teambaas.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Adrian Newey Aston Martin

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 64.152

    "Aston Martin nog dieper in de problemen: "Het ligt niet alleen aan Honda."

    Misschien ook aan Lance Strulovitch...

    • + 1
    • 7 apr 2026 - 18:56
  • Golf-GTI

    Posts: 1.699

    Waché naar AM en Newey weer terug naar het oude nest…

    • + 1
    • 7 apr 2026 - 19:22
  • Bertrand Gachot

    Posts: 458

    Het hele bloedgeld van Aramco, zou het daar niet aan liggen? Ik heb een Japanse collega, en die zegt dat er in Japan heel veel kritiek is op Honda. Hij wees me dat oa op de site van Motorsport (japan) wordt veel in colums geschreven over het "misbruik" maken van Honda om een verwerpelijk regime te Sport-washen. Volgens mij is Honda wel gevoelig voor dit soort kritiek.

    • + 0
    • 7 apr 2026 - 20:02

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Adrian Newey -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 26 dec 1958 (67)
  • Geb. plaats Stratford-upon-Avon, Warwickshire, England, Groot Brittannië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Aston Martin
Bekijk volledig profiel
show sidebar