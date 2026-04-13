Het team van Aston Martin is op een rampzalige wijze aan het nieuwe Formule 1-seizoen begonnen. Ze zijn het langzaamste team van de grid en ze zijn amper in staat om races uit te rijden. Topontwerper Adrian Newey heeft de leiding over het project, en Ralf Schumacher is opvallend kritisch op hem.

De verwachtingen waren voorafgaand aan het seizoen hooggespannen. Met Newey heeft Aston Martin een kampioenenmaker in huis gehaald, en met Honda hebben ze een grote naam als motorleverancier aangetrokken. Vooralsnog werkt dat nog niet zoals gehoopt, en heeft Honda geen topmotor geleverd. Daarnaast lijkt de auto ook veel te zwaar te zijn.

Is het geduld op?

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher is kritisch op de gang van zaken bij Aston Martin. In de podcast Backstage Boxengasse haalt hij uit: "Mike Krack sloeg een nieuwe toon aan, terwijl hij toch veel geduld heeft. Ik denk dat hij ook zijn limiet heeft bereikt. Of misschien heeft hij gewoon minder geduld dan eerst, omdat de verwachtingen van iedereen zo hoog waren."

"Met iemand zoals Adrian Newey, mag je verwachten dat hij gewoon normaal zijn werk kan doen. Het lijkt erop dat daar het probleem ligt, met de windtunnel. Dat heeft Newey ook gezegd voorafgaand aan de start van het seizoen."

Wat is de rol van Newey?

Schumacher kan deze frustratie nog wel begrijpen, maar stelt dat er verder geen smoesjes moeten worden gebruikt: "Er zijn daar problemen, en dat heeft ze op achterstand gezet. Maar, dat is geen excuus voor het feit dat de auto zo zwaar is."

De Duitser wijst hierbij specifiek naar Newey: "Een aantal teams is hiermee aan het worstelen, en ze hebben bijna allemaal structureel overgewicht, en Aston Martin lijkt er zeker één van te zijn. Adrian Newey is natuurlijk geen chassisdesigner. Hij gaat over de aerodynamica, maar dit is ook niet iets wat zou moeten gebeuren onder zijn leiding."

Fernando Alonso en Lance Stroll hebben in de eerste drie races van het seizoen nog geen WK-puntje gescoord. Alonso kreeg het in Japan voor het eerst voor elkaar om te finishen.