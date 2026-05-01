Lance Stroll is in de voetsporen van Max Verstappen gekropen. De viervoudig wereldkampioen heeft al meerdere malen zijn kritiek geuit op de nieuwe auto's en stelde dat dit niet bij het DNA van de Formule 1 hoort. Maar de Aston Martin-rijder ging in zijn uitlatingen nog een paar stappen verder.

Hoewel de Canadees erkent dat de recente aanpassingen aan het energiemanagement – die ingaan vanaf de Grand Prix van Miami – een kleine stap vooruit zijn, ziet hij dat allerminst als de oplossing voor het grotere probleem.

Stroll kraakt huidige F1-auto’s: ‘We zijn compleet doorgeslagen’

Stroll hoopt dat de ingrepen het racen iets natuurlijker maken, maar blijft kritisch op het totaalplaatje. “Hopelijk zorgen die veranderingen ervoor dat het rijden weer wat normaler aanvoelt en we minder bezig zijn met dingen die het racen kapotmaken,” klinkt het in gesprek met meerdere media in Miami. “Maar eerlijk gezegd zitten we nog altijd heel ver van hoe Formule 1-auto’s horen te zijn: voluit kunnen gaan, zonder constant aan energie te moeten denken.”

De Aston Martin-rijder noemt de aanpassingen van de FIA niet meer dan een tijdelijke oplapbeurt. “Het voelt als een pleister op een veel groter probleem,” legt hij uit. Tijdens de lentestop keek hij oude races terug en dat maakte het contrast alleen maar duidelijker. “Als je die Ferrari’s van begin jaren 2000 ziet en hoort, dat geluid, die wendbaarheid… dat is een totaal andere wereld dan wat we nu hebben.”

‘Iedereen ziet het probleem, maar niet iedereen spreekt zich uit’

Dat de huidige regels nog jaren blijven gelden, stemt Stroll weinig hoopvol. “Er gaan verhalen rond dat het met nieuwe reglementen beter wordt, maar voorlopig zitten we hier nog wel even aan vast,” verzucht hij. Volgens de Canadees waren de problemen bovendien al lang voorzien. “Dit zag iedereen anderhalf jaar geleden al aankomen. Minder downforce en deze batterijen zouden problemen geven – en dat is precies wat er nu gebeurt.”

Op de vraag of er nog iets te redden valt, blijft Stroll sceptisch. “Volgens mij zit het probleem dieper dan kleine aanpassingen. Ik ben geen engineer, maar ik hoor dat zaken zoals brandstoftoevoer lastig zijn met deze motoren. Het is gewoon zonde dat we in deze situatie zitten.” Hij benadrukt dat veel coureurs er zo over denken. “Iedereen wil auto’s die weer leuk zijn om te rijden. Alleen kan niet iedereen dat hardop zeggen.”

Toch blijft Stroll vertrouwen houden in Aston Martin. “Ik geloof echt in dit project. We hebben nog lang niet ons maximale niveau bereikt,” stelt hij. “Met mensen als Adrian Newey en alle nieuwe faciliteiten wil ik erbij zijn als het lukt. Het zou pijn doen als ik straks thuis zit en zie dat twee groene auto’s vooraan rijden zonder mij.”