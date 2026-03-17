Het kan niet lang meer duren of de bom gaat definitief barsten bij Aston Martin. Het geplaagde team uit Silverstone staat er heel slecht voor in de Formule 1, waardoor Lawrence Stroll op korte termijn maatregelen kan gaan treffen. Mogelijk wordt teambaas Adrian Newey de kop van jut en kan dat zomaar een deur openen voor Christian Horner.

Het seizoen 2026 had voor Aston Martin niet slechter kunnen beginnen. Het team uit Silverstone had met de komst van Newey, de portemonnee van Stroll senior en de Honda-motor alle hoop gegooid in de nieuwe reglementen. Maar met ingang van dit seizoen, blijkt dat zij de plank compleet hebben misgeslagen.

Horrorstart voor Aston Martin

Al tijdens de shakedown in Barcelona en de wintertest in Bahrein is gebleken dat Aston Martin tegen een achterstand is aangelopen die dit jaar bijna niet meer te overbruggen is. Met name door de trillingen in krachtbron van Honda, hebben Fernando Alonso en Lance Stroll - behoudens de sprintrace in China - nog niet de finish weten te halen.

Daarnaast is het achter de schermen ook een zooitje. Newey en Stroll senior wezen publiekelijk met de vinger naar Honda. Volgens hen zou de krachtbron allemaal mankementen hebben, waardoor Mercedes, Ferrari, Red Bull Racing en ook Audi ruimschoots voorstaan.

'Stroll senior overweegt harde maatregel'

Inmiddels is doorgeschemerd dat Stroll senior aan het voorsorteren is op veel hardere maatregelen. 'Adrian Newey was niet aanwezig bij de Chinese GP. Nadat Newey Honda publiekelijk beschuldigde van niet "klaar" te zijn voor een F1-project, twijfelt Lawrence Stroll nu aan zijn beslissing om Newey aan te stellen als teambaas van Aston Martin', zo schrijft Cameron CC op X.

'Stroll staat mogelijk open voor een heroverweging van Christian Horner als optie, aangezien Toto Wolff en Mercedes als favorieten naar voren zijn gekomen om het 24%-aandeel van Otro Capital in Alpine over te nemen', voegde de content creator in de F1 daaraan toe.

🚨Adrian Newey did not attend the Chinese GP. After Newey publicly accused Honda of not being "ready" for an F1 project, Lawrence Stroll is now questioning his decision to make Newey, Aston Martin Team Principal. Stroll may be open to reconsidering Christian Horner as an option,… pic.twitter.com/SGJ1d62iUc — Cameron (@CxmeronCc) March 16, 2026

Krijgt Horner dan echt zijn zin?

Het is geen geheim dat Horner staat te springen om terug te keren in de Formule 1. Nadat hij was ontslagen bij Red Bull middenin 2025, schemerde hij al door met meerdere teams contact te hebben gehad en werd hij voornamelijk gelinkt aan Alpine. Horner zou dolgraag aandelen willen kopen, maar Mercedes-CEO Toto Wolff zou dat willen dwarsbomen.

De Formule 1 heeft een week rust na twee races achter elkaar te hebben gehad in Australië en China. Wellicht dat Aston Martin - bij aankomst in Japan volgende week - wat problemen opgelost heeft.