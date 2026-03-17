Bizar: 'Aston Martin overweegt ontslag Newey, Horner mogelijke vervanger'

Bizar: 'Aston Martin overweegt ontslag Newey, Horner mogelijke vervanger'

Het kan niet lang meer duren of de bom gaat definitief barsten bij Aston Martin. Het geplaagde team uit Silverstone staat er heel slecht voor in de Formule 1, waardoor Lawrence Stroll op korte termijn maatregelen kan gaan treffen. Mogelijk wordt teambaas Adrian Newey de kop van jut en kan dat zomaar een deur openen voor Christian Horner

Het seizoen 2026 had voor Aston Martin niet slechter kunnen beginnen. Het team uit Silverstone had met de komst van Newey, de portemonnee van Stroll senior en de Honda-motor alle hoop gegooid in de nieuwe reglementen. Maar met ingang van dit seizoen, blijkt dat zij de plank compleet hebben misgeslagen. 

Meer over Aston Martin 'Aston Martin kan team verkopen aan Chinese autogigant BYD'

'Aston Martin kan team verkopen aan Chinese autogigant BYD'

12 maa
 Aston Martin en Honda lijnrecht tegenover elkaar: Ook Stroll senior deelt sneer uit

Aston Martin en Honda lijnrecht tegenover elkaar: Ook Stroll senior deelt sneer uit

11 maa

Horrorstart voor Aston Martin 

Al tijdens de shakedown in Barcelona en de wintertest in Bahrein is gebleken dat Aston Martin tegen een achterstand is aangelopen die dit jaar bijna niet meer te overbruggen is. Met name door de trillingen in krachtbron van Honda, hebben Fernando Alonso en Lance Stroll - behoudens de sprintrace in China - nog niet de finish weten te halen. 

Daarnaast is het achter de schermen ook een zooitje. Newey en Stroll senior wezen publiekelijk met de vinger naar Honda. Volgens hen zou de krachtbron allemaal mankementen hebben, waardoor Mercedes, Ferrari, Red Bull Racing en ook Audi ruimschoots voorstaan. 

'Stroll senior overweegt harde maatregel'

Inmiddels is doorgeschemerd dat Stroll senior aan het voorsorteren is op veel hardere maatregelen. 'Adrian Newey was niet aanwezig bij de Chinese GP. Nadat Newey Honda publiekelijk beschuldigde van niet "klaar" te zijn voor een F1-project, twijfelt Lawrence Stroll nu aan zijn beslissing om Newey aan te stellen als teambaas van Aston Martin', zo schrijft Cameron CC op X. 

'Stroll staat mogelijk open voor een heroverweging van Christian Horner als optie, aangezien Toto Wolff en Mercedes als favorieten naar voren zijn gekomen om het 24%-aandeel van Otro Capital in Alpine over te nemen', voegde de content creator in de F1 daaraan toe. 

 

Krijgt Horner dan echt zijn zin?

Het is geen geheim dat Horner staat te springen om terug te keren in de Formule 1. Nadat hij was ontslagen bij Red Bull middenin 2025, schemerde hij al door met meerdere teams contact te hebben gehad en werd hij voornamelijk gelinkt aan Alpine. Horner zou dolgraag aandelen willen kopen, maar Mercedes-CEO Toto Wolff zou dat willen dwarsbomen. 

De Formule 1 heeft een week rust na twee races achter elkaar te hebben gehad in Australië en China. Wellicht dat Aston Martin - bij aankomst in Japan volgende week - wat problemen opgelost heeft.  

The Wolf

Posts: 348

Bizar! Ik heb bv Kim Holland altijd meer gezien als porno actrice dan F1 ontwerper, zo zie je maar

  • 9
  • 17 maa 2026 - 13:38
F1 Nieuws Formule 1 F1 Christian Horner Adrian Newey Aston Martin

Reacties (25)

  • hupholland

    Posts: 9.741

    Ik heb in Newey altijd al meer een ontwerper gezien dan een teambaas.

    • + 6
    • 17 maa 2026 - 12:55
    • Beamer

      Posts: 1.865

      Hij is niet voor niks altijd ontwerper geweest (tot aan dit jaar dan).

      • + 2
      • 17 maa 2026 - 13:27
    • Regenrace

      Posts: 2.437

      Tjonge! Zo iets heb ik ook zeg. Ik bv Horner altijd meer gezien als een teambaas dan als een ontwerper.

      • + 4
      • 17 maa 2026 - 13:35
    • The Wolf

      Posts: 348

      Bizar! Ik heb bv Kim Holland altijd meer gezien als porno actrice dan F1 ontwerper, zo zie je maar

      • + 9
      • 17 maa 2026 - 13:38
    • Larry Perkins

      Posts: 63.560

      Ik heb Newey vaak gezien.

      • + 1
      • 17 maa 2026 - 13:49
    • Edgar

      Posts: 1.725

      Ik heb gezien, het komt allemaal wel erg dichtbij...

      • + 3
      • 17 maa 2026 - 13:54
    • Regenrace

      Posts: 2.437

      En Lawrence Stroll heb ik altijd meer gezien als een ontwerper dan als een teameigenaar. Dus als iedereen nou gewoon doet waar ie goed in is, komt het vast goed.

      • + 1
      • 17 maa 2026 - 13:57
    • hupholland

      Posts: 9.741

      De meesten begrepen toch wel dat het een grapje was? Zou mooi zijn als de beste ontwerper ooit en 1 vd beste teambazen ooit weer herenigd zouden worden. Ze waren toch ook al weer samen naar Oasis geweest? Als de gebroeders Gallagher weer samen kunnen optreden, dan kunnen Newey en Horner dat op zeker ook. Sowieso zullen Stroll en Honda er op gebrand zijn dit fiasco zsm recht te zetten.

      • + 1
      • 17 maa 2026 - 15:05
    • Need5Speed

      Posts: 3.587

      Ik heb Lance Stroll altijd meer gezien als F1 ontwerper dan als coureur, of telt dat niet?

      • + 2
      • 17 maa 2026 - 15:30
    • Larry Perkins

      Posts: 63.560

      ik zag als eerste dat het een grapje was @hupholland!
      Nog voordat jij het bedacht en geplaatst had...

      • + 0
      • 17 maa 2026 - 15:48
  • The Wolf

    Posts: 348

    gezien de dramatische start van 2026 gaan er een hoop indianenverhalen, maar een technische man als Newey vervangen door een managers type als Horner.. ze hebben de plank mis geslagen maar alleen een technisch zwaargewicht ken hen uit de problemen helpen m.i.

    • + 1
    • 17 maa 2026 - 13:13
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.761

      Jos "technische zwaargewicht" Verstappen heeft zich al aangeboden.
      Hij wil samen met Stroll, Horner en Honda de boel op orde hebben voor het geval Max overstapt volgend jaar.

      • + 3
      • 17 maa 2026 - 13:18
    • The Wolf

      Posts: 348

      Ja maar Jos is niet écht technisch onderlegd, ja bepaalde knuppel-zwaai-technieken, iemands ogen dicht knotsen, boven- en ondertanden eruit timmeren, ja dat wel, Jos heeft ook een samenwerkingsverband met Plooij btw, nadat Jos wat ruimte in de monden heeft gemaakt kunnen mensen bij Plooij weer terecht voor implantaten..

      • + 1
      • 17 maa 2026 - 13:26
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.761

      Nou, ik heb toch altijd gedacht dat Jos dat wel aankon hoor.

      Maar als ik zo zijn palmares eens bekijk klopt het wel wat je schrijft.
      Waar 'n ander met 'n belerend vingertje wijst knotst Jos er gelijk op los ja.

      • + 1
      • 17 maa 2026 - 13:34
    • MustFeed

      Posts: 10.509

      Tenzij het probleem volledig bij Honda zit. Dan heb je misschien wel een managers type nodig om dat te sturen. Ik denk ook dat Newey in zijn huidige rol enorm veel ervaring mist. Horner heeft wat dat betreft meer relevante ervaring.

      Daarnaast denk ik dat Newey zwaar overschat wordt. Tuurlijk heeft hij enorm bijgedragen aan eerdere successen, maar dat velen er van uit gingen dat Aston Martin dit seizoen een geweldige auto zou hebben omdat Newey daar nu zit is een beetje te optimistisch. In de beginjaren van Newey bij Red Bull was het ook geen succes. Dat heeft allemaal tijd nodig. Bovendien is Newey behoorlijk op leeftijd en zijn bijdrage bij Red Bull werd al ieder jaar minder.

      • + 2
      • 17 maa 2026 - 13:34
    • SennaS

      Posts: 11.801

      Over Jos gesproken, waar is Josje als RBR hem als nooit te voren hard nodig heeft?

      • + 1
      • 17 maa 2026 - 13:51
    • The Wolf

      Posts: 348

      @MustFeed
      Volgens mij is Newey nog steeds iemand die veel impact kan hebben, echter verleden wees uit dat samenwerkingsverbanden veel aanloop nodig hebben. Zo ook met honda. De drama jaren met McLaren die uitzichtloos leken, pas na een uitgebreid traject met RBR icm het RB privé testteam Racing Bulls vonden ze eindelijk de weg naar boven. En dan zouden ze nu met deze compleet nieuwe regelementen en bij een compleet nieuw team gelijk spot-on zitten? Nee had ik ook niet verwacht. Maar zo erg de plank mis geslagen? Dat ook weer niet

      • + 3
      • 17 maa 2026 - 13:54
  • Pietje Bell

    Posts: 33.713

    Ik las gisteren dat Stroll zijn oog heeft laten vallen op een dame als teambaas.
    De dochter van een vriend van hem die in de Epstein files voorkomt.
    Weet zijn naam zo niet meer. Horner werd niet genoemd.

    • + 0
    • 17 maa 2026 - 13:19
  • Larry Perkins

    Posts: 63.560

    Why Was Newey Not In China? | Peter Windsor Reacts
    (Cameron Cc met Peter Windsor, 10,03 minuten)

    https://youtu.be/7lr2-7Ju8zY

    (you’re welcome!)

    • + 2
    • 17 maa 2026 - 13:38
  • HarryLam

    Posts: 5.342

    Cameron CC op X..., die wat bazelt in de ruimte.

    • + 1
    • 17 maa 2026 - 14:30
    • Pietje Bell

      Posts: 33.713

      Enig idee hoeveel Camerons er op Twitter zitten?!

      De enige Cameron CC heeft nog nooit iets gepost.

      Cameron CC
      @CameronCC9


      Een link zou wel zo handig zijn @Harry.

      • + 0
      • 17 maa 2026 - 15:15
  • jd2000

    Posts: 7.624

    Het is lullig, maar als er een kop zou moeten rollen in de F1 is het wel die van Newey. Volledig de plank misgeslagen. Newey moet gewoon leuke dingen gaan doen en de F1 achter zich laten. Kan niet geloven dat deze 67 jarige man nog up to date is in de techniek.

    • + 0
    • 17 maa 2026 - 15:24

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

