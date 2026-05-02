Isack Hadjar heeft zich na de sprintkwalificatie in Miami opvallend kritisch uitgelaten over zijn eigen prestaties. De jonge Red Bull-coureur begrijpt weinig van zijn grote achterstand op teamgenoot Max Verstappen en spreekt openlijk van frustratie.

Waar Verstappen zich wist te mengen in de voorste regionen, moest Hadjar genoegen nemen met een flinke kloof. Dat verschil – dat richting een seconde ging – roept bij de Fransman vooral vraagtekens op.

Hadjar tast in het duister

Na afloop klonk Hadjar zichtbaar aangeslagen. “Sinds vanmorgen voelt het gewoon niet goed en ik snap eigenlijk niet waarom”, geeft hij toe. “Het is frustrerend, want ineens lig ik een seconde achter op mijn teamgenoot.”

Vooral het gebrek aan verklaring zit hem dwars. “In de eerste races wist ik altijd wel waar het verschil zat – soms was ik langzamer, soms juist sneller in bepaalde fases. Maar dit? Dit kan ik niet verklaren. We zullen echt moeten uitzoeken waar dit vandaan komt.”

‘Ik geniet niet van de auto’

De problemen lijken dieper te liggen dan alleen een mindere sessie. Hadjar geeft aan dat hij zich totaal niet comfortabel voelt in de auto. “Ik krijg er geen goed gevoel bij en dat maakt het lastig om vooruitgang te boeken. In deze omstandigheden is het ook moeilijk om ontwikkelingen goed te analyseren.”

De conclusie van de jonge coureur is dan ook hard. “Voor mij voelt dit totaal niet als een stap vooruit. Voor Max ziet het er natuurlijk heel anders uit, die zit veel dichter bij de top. Maar aan mijn kant klopt het gewoon niet. Dat moeten we zo snel mogelijk zien te begrijpen.”

Hadjar moet aan de bak

Hadjar zal snel de koe bij de hoorns moeten vatten. In het verleden is gebleken dat het geduld van Red Bull van korte duur kan zijn, mits de coureur naast Verstappen niet levert. Om 18:00 uur Nederlandse tijd zal de sprintrace in Miami plaatsvinden, waar Hadjar dichter bij Verstappen wil komen.