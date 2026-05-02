Hadjar met de handen in het haar: "Weet niet waarom Verstappen zoveel sneller is"

Hadjar met de handen in het haar: "Weet niet waarom Verstappen zoveel sneller is"

Isack Hadjar heeft zich na de sprintkwalificatie in Miami opvallend kritisch uitgelaten over zijn eigen prestaties. De jonge Red Bull-coureur begrijpt weinig van zijn grote achterstand op teamgenoot Max Verstappen en spreekt openlijk van frustratie.

Waar Verstappen zich wist te mengen in de voorste regionen, moest Hadjar genoegen nemen met een flinke kloof. Dat verschil – dat richting een seconde ging – roept bij de Fransman vooral vraagtekens op.

Hadjar tast in het duister

Na afloop klonk Hadjar zichtbaar aangeslagen. “Sinds vanmorgen voelt het gewoon niet goed en ik snap eigenlijk niet waarom”, geeft hij toe. “Het is frustrerend, want ineens lig ik een seconde achter op mijn teamgenoot.”

Vooral het gebrek aan verklaring zit hem dwars. “In de eerste races wist ik altijd wel waar het verschil zat – soms was ik langzamer, soms juist sneller in bepaalde fases. Maar dit? Dit kan ik niet verklaren. We zullen echt moeten uitzoeken waar dit vandaan komt.”

‘Ik geniet niet van de auto’

De problemen lijken dieper te liggen dan alleen een mindere sessie. Hadjar geeft aan dat hij zich totaal niet comfortabel voelt in de auto. “Ik krijg er geen goed gevoel bij en dat maakt het lastig om vooruitgang te boeken. In deze omstandigheden is het ook moeilijk om ontwikkelingen goed te analyseren.”

De conclusie van de jonge coureur is dan ook hard. “Voor mij voelt dit totaal niet als een stap vooruit. Voor Max ziet het er natuurlijk heel anders uit, die zit veel dichter bij de top. Maar aan mijn kant klopt het gewoon niet. Dat moeten we zo snel mogelijk zien te begrijpen.”

Hadjar moet aan de bak

Hadjar zal snel de koe bij de hoorns moeten vatten. In het verleden is gebleken dat het geduld van Red Bull van korte duur kan zijn, mits de coureur naast Verstappen niet levert. Om 18:00 uur Nederlandse tijd zal de sprintrace in Miami plaatsvinden, waar Hadjar dichter bij Verstappen wil komen. 

Snork

Posts: 22.448

Knak….

  • 10
  • 2 mei 2026 - 16:09
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Isack Hadjar Red Bull Racing GP Miami 2026

Reacties (15)

Login om te reageren
  • Snork

    Posts: 22.448

    Knak….

    • + 10
    • 2 mei 2026 - 16:09
    • Skoda F1

      Posts: 745

      😂 toch drie races..

      • + 3
      • 2 mei 2026 - 16:16
    • Larry Perkins

      Posts: 64.702

      Het zal me werkelijk knakworst wezen...

      • + 2
      • 2 mei 2026 - 16:25
    • Larry Perkins

      Posts: 64.702

      Knik, Knek en Knak.

      • + 2
      • 2 mei 2026 - 16:28
    • Golf-GTI

      Posts: 1.748

      Tja nu Max weer een auto heeft waar hij meer vertrouwen in heeft en het verschil kan maken, knakt de coureur in de tweede auto....

      • + 2
      • 2 mei 2026 - 16:50
  • F1 bekijker

    Posts: 267

    Hij dacht het even te doen...

    • + 1
    • 2 mei 2026 - 16:23
  • Larry Perkins

    Posts: 64.702

    Hadjar met de handen in het haar."

    Krijg nou tieten!

    Russell ook al.
    Wat volgt is een r e c l a m e voor Head & Shoulders...

    • + 5
    • 2 mei 2026 - 16:24
  • Pietje Bell

    Posts: 34.572

    Twee kleine stukjes uit een interview met Hadjar:

    www.tiktok.com/@nalachible/video/7634975326262693127

    www.tiktok.com/@nalachible/video/7635279098759154952

    • + 0
    • 2 mei 2026 - 16:31
  • Dale U

    Posts: 1.899

    Zullen ze in die 4/5 weken geluisterd hebben naar Verstappen, dat die updates Max "passen" en niet Hadjar. Perez was ook even sneller dan Verstappen, daar hebben ze snel wat aan gedaan.

    • + 1
    • 2 mei 2026 - 16:36
    • Golf-GTI

      Posts: 1.748

      Nee het verschil is er zodra Max vertrouwen in zijn auto krijgt/heeft...

      • + 1
      • 2 mei 2026 - 16:50
    • Schumi86

      Posts: 608

      Ben je familie van Perez, jenhebt talent of je hebt het niet.

      • + 1
      • 2 mei 2026 - 17:45
    • da_bartman

      Posts: 6.574

      @Dale U, Och, krijgen we dat weer? Sneu.

      • + 0
      • 2 mei 2026 - 18:18
  • shakedown

    Posts: 1.780

    Verklaring: talent....

    • + 3
    • 2 mei 2026 - 16:42
  • John6

    Posts: 11.590

    Ze bleven allemaal een aantal races dicht bij Max, zijn vorige Teammates, dat dit ging gebeuren was al bekend, de vraag was alleen wanneer, nu weten we het.

    • + 2
    • 2 mei 2026 - 16:55
  • Pleen

    Posts: 909

    Nee he!!! Nu al!!

    • + 2
    • 2 mei 2026 - 17:18

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

