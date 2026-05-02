Ferrari heeft de hoge verwachtingen in Miami voorlopig niet kunnen waarmaken. Ondanks een veelbelovende start van het weekend bleef de Scuderia achter in de sprintkwalificatie, tot teleurstelling van Lewis Hamilton.

De Brit eindigde slechts als zevende, terwijl teamgenoot Charles Leclerc nog tot een vijfde plaats kwam. Dat terwijl Ferrari eerder op de dag nog indruk maakte, met Leclerc die bovenaan de tijdenlijst stond in de enige vrije training en ook in SQ2 het tempo bepaalde.

Hamilton ziet Ferrari terugvallen

In de beslissende fase van de sprintkwalificatie ging het echter mis voor Ferrari. Concurrenten als McLaren schakelden een versnelling hoger, waardoor beide Ferrari’s terrein verloren. “We wisten eigenlijk niet goed wat we konden verwachten, maar ik had wel gehoopt dat we sterker zouden zijn”, aldus Hamilton. “De auto voelde gewoon niet echt goed aan.”

De zevenvoudig wereldkampioen gaf toe dat het gevoel ontbrak op het moment dat het moest gebeuren. “Ik kwam hier met het idee dat we verder naar voren zouden staan. Dat is niet gelukt en dat is natuurlijk teleurstellend.”

Twijfels over updatepakket

Ferrari bracht dit weekend een uitgebreid updatepakket mee naar Miami, maar het effect daarvan is nog onzeker. Hamilton tast nog in het duister over de impact. “Ik heb eerlijk gezegd geen idee of dit pakket op andere circuits beter zal werken.”

Voor nu ligt de focus op het vinden van antwoorden. “We moeten vanavond goed analyseren waarom we snelheid tekortkomen. Ik had verwacht dat we veel hoger zouden eindigen, dus er is werk aan de winkel om dat recht te zetten.”

McLaren deelt statement uit

Waar de updates wel tot uiting kwamen, was het ongetwijfeld het team van McLaren. De regerend wereldkampioen bij de constructeurs zette een enorme stap en greep met Lando Norris de sprintpole in Miami. Ferrari zal ongetwijfeld met gefronste wenkbrauwen naar hun concurrent uit Woking hebben gekeken.

Om 18:00 uur Nederlandse tijd zal de sprintrace plaatsvinden in Miami. Dan zal er meer duidelijk worden over de daadwerkelijke rangorde in het Formule 1-veld.