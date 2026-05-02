user icon
icon

Hamilton baalt na sprintkwalificatie: "Dacht dat Ferrari sterker was"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Hamilton baalt na sprintkwalificatie: "Dacht dat Ferrari sterker was"

Ferrari heeft de hoge verwachtingen in Miami voorlopig niet kunnen waarmaken. Ondanks een veelbelovende start van het weekend bleef de Scuderia achter in de sprintkwalificatie, tot teleurstelling van Lewis Hamilton.

De Brit eindigde slechts als zevende, terwijl teamgenoot Charles Leclerc nog tot een vijfde plaats kwam. Dat terwijl Ferrari eerder op de dag nog indruk maakte, met Leclerc die bovenaan de tijdenlijst stond in de enige vrije training en ook in SQ2 het tempo bepaalde.

Hamilton ziet Ferrari terugvallen

In de beslissende fase van de sprintkwalificatie ging het echter mis voor Ferrari. Concurrenten als McLaren schakelden een versnelling hoger, waardoor beide Ferrari’s terrein verloren. “We wisten eigenlijk niet goed wat we konden verwachten, maar ik had wel gehoopt dat we sterker zouden zijn”, aldus Hamilton. “De auto voelde gewoon niet echt goed aan.”

De zevenvoudig wereldkampioen gaf toe dat het gevoel ontbrak op het moment dat het moest gebeuren. “Ik kwam hier met het idee dat we verder naar voren zouden staan. Dat is niet gelukt en dat is natuurlijk teleurstellend.”

Twijfels over updatepakket

Ferrari bracht dit weekend een uitgebreid updatepakket mee naar Miami, maar het effect daarvan is nog onzeker. Hamilton tast nog in het duister over de impact. “Ik heb eerlijk gezegd geen idee of dit pakket op andere circuits beter zal werken.”

Voor nu ligt de focus op het vinden van antwoorden. “We moeten vanavond goed analyseren waarom we snelheid tekortkomen. Ik had verwacht dat we veel hoger zouden eindigen, dus er is werk aan de winkel om dat recht te zetten.”

McLaren deelt statement uit

Waar de updates wel tot uiting kwamen, was het ongetwijfeld het team van McLaren. De regerend wereldkampioen bij de constructeurs zette een enorme stap en greep met Lando Norris de sprintpole in Miami. Ferrari zal ongetwijfeld met gefronste wenkbrauwen naar hun concurrent uit Woking hebben gekeken. 

Om 18:00 uur Nederlandse tijd zal de sprintrace plaatsvinden in Miami. Dan zal er meer duidelijk worden over de daadwerkelijke rangorde in het Formule 1-veld.

Skoda F1

Posts: 745

Ja dat is het Amerika syndroom, Niets is wat het lijkt! zo dacht hij ook dat Kim een Ferrari was Maar blijkt achteraf ook maar een tweedehands opeltje met wat spoilers en een verlagingsset..

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari GP Miami 2026

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Skoda F1

    Posts: 744

    Ja dat is het Amerika syndroom, Niets is wat het lijkt! zo dacht hij ook dat Kim een Ferrari was Maar blijkt achteraf ook maar een tweedehands opeltje met wat spoilers en een verlagingsset..

    • + 2
    • 2 mei 2026 - 16:04
  • Dale U

    Posts: 1.899

    Mss ligt Canada beter bij Ferrari, de verschillen zijn klein. Guus moet het toch afleggen tegen Charles, daar ontkomt hij niet aan, ondanks zijn salaris. Mss kan hij bij de start wat doen.....

    • + 1
    • 2 mei 2026 - 16:11
    • snailer

      Posts: 32.598

      Weet je zeker dat de verschillen klein zijn?
      4 tiende achter Leclerc die 4de werd. Dat vind ik bepaald geen klein verschil.

      • + 1
      • 2 mei 2026 - 16:43
  • Larry Perkins

    Posts: 64.699

    Lewis: "Martin Brundle had me beloofd dat ik het nog kon..."

    • + 2
    • 2 mei 2026 - 16:32
    • snailer

      Posts: 32.598

      Je doelt er ook dat sinds de eerste race van 2022 de Britten Hamton consequent aanwezen als kanshebber voor een overwinning?

      Ze hadden natuurlijk een keer gelijk.

      • + 1
      • 2 mei 2026 - 16:45
  • shakedown

    Posts: 1.780

    Leclerc staat er prima bij en is 4 tienden sneller dan Hamilton . Ergo, Ferrari staat er prima bij, Hamilton niet...

    • + 1
    • 2 mei 2026 - 16:43

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.574
  • Podiums 133
  • Grand Prix 235
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar