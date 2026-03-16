Franse pers kritisch op Alpine: 'Pakten alleen punten door Verstappen en McLaren'

Franse pers kritisch op Alpine: 'Pakten alleen punten door Verstappen en McLaren'

Alpine heeft in China een zeldzaam succesmoment beleefd. Volgens de Franse sportkrant L'Équipe kan het team opgelucht ademhalen nadat zowel Pierre Gasly als Franco Colapinto punten wist te scoren tijdens de Grand Prix in Shanghai.

Voor Alpine is het de eerste keer sinds de race in Brazilië in 2024 dat beide coureurs tegelijk in de punten eindigen. Dat is opvallend na een dramatisch 2025-seizoen, waarin het Franse team helemaal onderaan eindigde in het constructeurskampioenschap. Een opsteker dus voor Flavio Briatore, die de aspiratie heeft uitgesproken om in 2027 weer voor de podiumplekken mee te willen doen. 

Alpine krijgt broodnodige opsteker

Volgens L’Équipe is het resultaat voor Alpine een belangrijke mentale opsteker na een moeilijke periode. Met twee wagens in de top tien lijkt het team - dat een paar dramatische jaren achter de rug heeft - weer voorzichtig vooruit te kunnen kijken.

“Met twee coureurs in de punten in China kan Alpine eindelijk weer wat optimisme tonen”, klinkt het bij de Franse krant. “Na een rampzalig seizoen in 2025, waarin het team als laatste eindigde bij de constructeurs, geeft dit resultaat opnieuw wat ademruimte richting de rest van het jaar.”

Toch plaatst de krant ook meteen een kleine kanttekening bij het resultaat. “Het moet wel gezegd dat de afwezigheid van de twee McLarens en van Max Verstappen het resultaat van deze Grand Prix misschien een beetje minder glans geeft.”

Drama voor McLaren en Verstappen

Voor zowel Verstappen als de McLarens was het weekend in China een om heel snel weer te vergeten. Lando Norris en Oscar Piastri kwamen niet eens aan de start door problemen aan hun auto, terwijl de RB22 van Verstappen - tien ronden voor de finish in Shanghai - de geest gaf. Dit opende de weg voor Gasly en Colapinto om negen punten binnen te slepen voor Alpine dat nu zevende staat bij de constructeurs. 

Damon Hill

Posts: 19.755

Vergeleken met vorig jaar doet Alpine het niet slecht. Maar puur qua merknaam zouden ze minimaal 5e moeten zijn qua teams, alleen is dat nu 6e. Wat ook zou helpen, is Colapinto vervangen door een coureur die wél goed is. Gasly is namelijk best oké, maar ook niet per se bijzonder. Twee goede cou... [Lees verder]

  • 1
  • 16 maa 2026 - 14:10
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Pierre Gasly McLaren Alpine GP China 2026

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Damon Hill

    Posts: 19.755

    Vergeleken met vorig jaar doet Alpine het niet slecht. Maar puur qua merknaam zouden ze minimaal 5e moeten zijn qua teams, alleen is dat nu 6e. Wat ook zou helpen, is Colapinto vervangen door een coureur die wél goed is. Gasly is namelijk best oké, maar ook niet per se bijzonder. Twee goede coureurs zou ook al een groot verschil maken. Colapinto is ook gewoon te langzaam.

    • + 1
    • 16 maa 2026 - 14:10
  • da_bartman

    Posts: 6.484

    Ik kreeg toch echt de indruk dat de Alpine (met Gasly) het hele weekend sneller was dan de beide RedBulls.

    • + 1
    • 16 maa 2026 - 14:32
    • HarryLam

      Posts: 5.340

      Ja...maar met een Merc motor zijn er ook geen excuses meer he...

      • + 0
      • 16 maa 2026 - 16:07

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

