Alpine heeft in China een zeldzaam succesmoment beleefd. Volgens de Franse sportkrant L'Équipe kan het team opgelucht ademhalen nadat zowel Pierre Gasly als Franco Colapinto punten wist te scoren tijdens de Grand Prix in Shanghai.

Voor Alpine is het de eerste keer sinds de race in Brazilië in 2024 dat beide coureurs tegelijk in de punten eindigen. Dat is opvallend na een dramatisch 2025-seizoen, waarin het Franse team helemaal onderaan eindigde in het constructeurskampioenschap. Een opsteker dus voor Flavio Briatore, die de aspiratie heeft uitgesproken om in 2027 weer voor de podiumplekken mee te willen doen.

Alpine krijgt broodnodige opsteker

Volgens L’Équipe is het resultaat voor Alpine een belangrijke mentale opsteker na een moeilijke periode. Met twee wagens in de top tien lijkt het team - dat een paar dramatische jaren achter de rug heeft - weer voorzichtig vooruit te kunnen kijken.

“Met twee coureurs in de punten in China kan Alpine eindelijk weer wat optimisme tonen”, klinkt het bij de Franse krant. “Na een rampzalig seizoen in 2025, waarin het team als laatste eindigde bij de constructeurs, geeft dit resultaat opnieuw wat ademruimte richting de rest van het jaar.”

Toch plaatst de krant ook meteen een kleine kanttekening bij het resultaat. “Het moet wel gezegd dat de afwezigheid van de twee McLarens en van Max Verstappen het resultaat van deze Grand Prix misschien een beetje minder glans geeft.”

Drama voor McLaren en Verstappen

Voor zowel Verstappen als de McLarens was het weekend in China een om heel snel weer te vergeten. Lando Norris en Oscar Piastri kwamen niet eens aan de start door problemen aan hun auto, terwijl de RB22 van Verstappen - tien ronden voor de finish in Shanghai - de geest gaf. Dit opende de weg voor Gasly en Colapinto om negen punten binnen te slepen voor Alpine dat nu zevende staat bij de constructeurs.