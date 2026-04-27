Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder met de Grand Prix van Miami. Het wordt een belangrijk weekend, ook omdat hier mogelijk meer duidelijk wordt over de toekomst van Max Verstappen. In Japan hintte hij op een mogelijk vertrek, maar het lijkt erop dat er veel twijfel over zijn uitspraken bestaat.

Verstappen maakte er geen geheim van: hij is geen fan van de nieuwe F1-regels. Hij was er zo klaar mee, dat hij na afloop van de Japanse Grand Prix stelde dat hij gaat nadenken over zijn toekomst. Het zorgde voor een vrachtlading aan speculatie, en de hoofdpersoon kwam in actie op de Nürburgring Nordschleife waar hij zich wél vermaakte. Er lijkt dan ook twijfel te bestaan over de boodschap achter de woorden van Verstappen.

Wat zit er achter de uitspraken van Verstappen?

Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com is de paddock verdeeld over de uitspraken van Verstappen. Sommigen zouden het zien als een soort strategische zet om druk uit te oefenen op de F1-top, terwijl anderen vinden dat de dreigementen van Verstappen niet moeten worden onderschat. Verstappens toekomst blijft dan ook zeer twijfelachtig, en hij zal in Miami weer in het middelpunt van de aandacht staan.

Welke opties liggen op tafel?

De Italiaanse tak van Motorsport.com stelt dat er momenteel drie scenario's zijn voor Verstappens toekomst. Wie naar de feiten kijkt, ziet dat Verstappen nog tot en met 2028 onder contract staat bij Red Bull Racing. Kijkend naar het contract, kan er worden geconcludeerd dat Verstappen 'gewoon' bij Red Bull blijft. Maar het Italiaanse medium stelt dat Verstappen ook naar een nieuwe uitdaging kan gaan kijken, en dat hij mogelijk de gesprekken met Mercedes gaat heropenen.

Een derde, veelbesproken, optie is een sabbatical. Verstappen zou de koningsklasse dan een jaartje vaarwel kunnen zeggen en zich kunnen gaan focussen op andere zaken. Deze optie werd door analisten op tafel gelegd, maar het is volledig onduidelijk of dit een echt serieuze optie is voor de viervoudig wereldkampioen.