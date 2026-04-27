'Verstappen zet F1-top onder druk met dreigementen over toekomst'

Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder met de Grand Prix van Miami. Het wordt een belangrijk weekend, ook omdat hier mogelijk meer duidelijk wordt over de toekomst van Max Verstappen. In Japan hintte hij op een mogelijk vertrek, maar het lijkt erop dat er veel twijfel over zijn uitspraken bestaat.

Verstappen maakte er geen geheim van: hij is geen fan van de nieuwe F1-regels. Hij was er zo klaar mee, dat hij na afloop van de Japanse Grand Prix stelde dat hij gaat nadenken over zijn toekomst. Het zorgde voor een vrachtlading aan speculatie, en de hoofdpersoon kwam in actie op de Nürburgring Nordschleife waar hij zich wél vermaakte. Er lijkt dan ook twijfel te bestaan over de boodschap achter de woorden van Verstappen.

Wat zit er achter de uitspraken van Verstappen?

Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com is de paddock verdeeld over de uitspraken van Verstappen. Sommigen zouden het zien als een soort strategische zet om druk uit te oefenen op de F1-top, terwijl anderen vinden dat de dreigementen van Verstappen niet moeten worden onderschat. Verstappens toekomst blijft dan ook zeer twijfelachtig, en hij zal in Miami weer in het middelpunt van de aandacht staan.

Welke opties liggen op tafel?

De Italiaanse tak van Motorsport.com stelt dat er momenteel drie scenario's zijn voor Verstappens toekomst. Wie naar de feiten kijkt, ziet dat Verstappen nog tot en met 2028 onder contract staat bij Red Bull Racing. Kijkend naar het contract, kan er worden geconcludeerd dat Verstappen 'gewoon' bij Red Bull blijft. Maar het Italiaanse medium stelt dat Verstappen ook naar een nieuwe uitdaging kan gaan kijken, en dat hij mogelijk de gesprekken met Mercedes gaat heropenen.

Een derde, veelbesproken, optie is een sabbatical. Verstappen zou de koningsklasse dan een jaartje vaarwel kunnen zeggen en zich kunnen gaan focussen op andere zaken. Deze optie werd door analisten op tafel gelegd, maar het is volledig onduidelijk of dit een echt serieuze optie is voor de viervoudig wereldkampioen.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.108

    "De Italiaanse tak van Motorsport.com stelt dat er momenteel drie scenario's zijn voor Verstappens toekomst".

    Dan weet ik het beter dan de Italiaanse tak van M*t*rsport.kom.
    Er blijken geen drie scenarios te zijn maar twee scenarios.
    Scenario 1: Max blijft.
    Scenario 2: Max gaat weg.
    50/50 dus.

    • + 1
    • 27 apr 2026 - 15:02
  • ScuderiaSjonno

    Posts: 2.197

    Nou van mij mag koning Joffrey vertrekken bij Red Bull Racing. Verdwijnen zijn 'fans' ook vanzelf weer uit de Formule Batterij. De waarde van F1 is momenteel gebakken lucht met al die extra tiktok fans erbij.
    Het merendeel verdwijnt w.s. net zo snel als ze aan kwamen waaien. Wat houd je dan nog over?

    Tijd voor F1 om zichzelf nu de hamvraag te stellen. Wat is Formule 1 nog? Deze sport dient zichzelf grondig opnieuw uit te vinden. Of blijft het een show en spektakel onder de huidige koers? Dat circus begin ik meer en meer van te balen.
    *Ik zou afhaken na het verdwijnen van de V8. Niet gebeurd.
    *De HALO? Nee dat ding is spuuglelijk en slaat nergens op. Ik stop ermee. Niet gebeurd.
    *Superclipping was WEL de druppel na de sprintformats en het groeiende aantal stratencircuits.

    Een jaar sabbatical als toeschouwer doet mij wel goed, alleen de fout die ik maak is dat ik het circus nog steeds volg. Nog steeds elke dag hier lezen wat er gaande is. Oude gewoontes slijten moeizaam.

    • + 1
    • 27 apr 2026 - 15:44
  • Pietje Bell

    Posts: 34.480

    Zo hoor je nog eens wat:

    RBR Hub
    @RBRHub
    Vertaald uit het Engels
    🔴 F1 heeft stilletjes een van de vreemdste eigenaardigheden uit de reglementen
    voor 2026 verwijderd.

    • Om batterij te sparen in bepaalde baansecties moesten coureurs de gashendel
    boven 98% houden voor een volledige seconde om in de "power limited mode" te komen.
    Als ze zelfs even gas loslieten (bijv. om een slip te corrigeren, zoals Leclerc in de China
    sprint-kwalificatie), werd de timer gereset. Dit dwong hen om extra energie te verbruiken
    bij het heraccelereren op de uitgang van bochten.

    • Nu, zodra coureurs 98% gas geven en de pending-fase activeren, komen ze automatisch
    na één seconde in de power limited mode — zelfs als ze tussendoor gas minderen.
    Geen resets meer.
    Dit maakt het kwalificatiegedrag natuurlijker, vermindert vreemde energiestraffen door
    kleine gascorrecties, en zou verrassende vermogenspieken of -tekorten moeten voorkomen.

    De wijziging maakt deel uit van een pakket kwalificatie tweaks dat voor Miami is afgesproken.

    9:25 a.m. · 27 apr. 2026
    ·
    51K Weergaven

    • + 0
    • 27 apr 2026 - 16:40
    • 919

      Posts: 4.307

      Het is te hopen dat de Kok van Austin Martin dit trucje zichzelf eigen kan maken.

      Man oh man, wat een gedrocht hebben ze van de Formule 1 gemaakt.

      • + 0
      • 27 apr 2026 - 16:44

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

