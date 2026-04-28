Woede na Verstappen-vraag aan Norris: "Het zijn prutsers!"

Regerend wereldkampioen Lando Norris raakte in de aprilbreak betrokken bij een klein relletje. Tijdens een interview met The Guardian werd Norris naar Max Verstappen gevraagd, maar daar stak zijn management een stokje voor. De desbetreffende verslaggever schreef dit op, en dat schiet nu in het verkeerde keelgat van Juan Pablo Montoya.

Het interview van Norris in The Guardian liet het nodige stof opwaaien. De verslaggever vroeg aan Norris of hij denkt dat Verstappen met pensioen gaat, maar de manager van de McLaren-coureur stak hier een stokje voor. Norris wilde wel antwoord geven op de vraag, maar werd tegengehouden. De interviewer van The Guardian stelde daarna in zijn nawoord dat het verontrustend was dat een wereldkampioen op deze manier beschermd moet worden.

Wat is de mening van Montoya?

Oud-coureur Juan Pablo Montoya neemt het in zijn podcast MontoyAS op voor Norris. De Colombiaan is woest: "Heel erg slecht van die journalist! Als ze tegen je zeggen: we hebben een exclusief interview met Lando, maar je mag dit niet vragen, en jij doet het toch... Ik zou hem nooit meer te woord staan! Maar Lando heeft het goed aangepakt door te doen alsof hij zou antwoorden, terwijl hij wist dat hij niet kon antwoorden."

'Dat zijn prutsers!'

Montoya vindt het een waanzinnige situatie: "Stel, je stelt een vraag en hij zegt: 'Om eerlijk te zijn: ik ben niet zo'n fan van Max, zijn karakter ligt me niet, ik vind de manier waarop hij racet niet fijn.' Dan wordt tachtig procent van het artikel daarop gebaseerd. Met alle respect voor jou als journalist, maar dat zijn gewoon prutsers. Daarom is het management ertussen gesprongen, omdat ze wisten wat eraan kwam."

"Weet je wat er gebeurt? Journalisten stellen dat soort vragen nooit met goede bedoelingen. Er zit echt nooit een goede intentie achter dat soort vragen. Ze proberen dan iemand te laten struikelen, iets verkeerds te laten zeggen, zodat ze het als kop gebruiken en iemand kunnen afmaken. Zo werkt dat gewoon. En dat zeg ik je omdat ik het zelf heb meegemaakt."

Larry Perkins

Posts: 64.586

Drukte om niks! Wat dagen daarvoor had Norris daar bij Sky al een keurig antwoord op gegeven...

[b] "I want to race him for as long as possible!" | Lando Norris discusses the future of Max Verstappen
(Sky Sports, 22 april 2026, 5,36 minuten) [/b]
Reigning F1 world champion Lando Norris discuss... [Lees verder]

  • 28 apr 2026 - 08:49
F1 Nieuws Max Verstappen Lando Norris Juan Pablo Montoya McLaren Red Bull Racing

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 64.586

    Drukte om niks! Wat dagen daarvoor had Norris daar bij Sky al een keurig antwoord op gegeven...

    "I want to race him for as long as possible!" | Lando Norris discusses the future of Max Verstappen
    (Sky Sports, 22 april 2026, 5,36 minuten)
    Reigning F1 world champion Lando Norris discusses the updated regulation proposals, the future of Max Verstappen and McLaren's previous success at the Miami Grand Prix.

    https://youtu.be/jFrDwMR-UxQ

    (eerdere plaatsing op 23 april)

    + 4
    • 28 apr 2026 - 08:49
  • Flexwing

    Posts: 352

    Montoya wat een pannekoek is dat toch en ook nog woest .

    + 1
    • 28 apr 2026 - 08:50
  • The Wolf

    Posts: 683

    Wat een warrig verhaal van Juan Pablo. Ik kan er geen touw van maken, geen chocola aan vastknopen, hele grote gek dit.....

    + 2
    • 28 apr 2026 - 09:17
  • jd2000

    Posts: 7.663

    Oh ja,het ligt weer aan de journalisten. Waar kennen we dit toch van? Wees blij dat die er nog zijn. Anders was je afhankelijk van die engerd Zuckerberg of dat debiele Chinese platform .

    + 0
    • 28 apr 2026 - 09:34
    • Need5Speed

      Posts: 3.742

      Het ligt niet aan 'de' journalisten. Maar die heb je in soorten en maten.
      Journalisten die de waarheid proberen te achterhalen, die doorvragen om tot de kern te komen, prima. Journalisten die zelf 'nieuws' maken door te zuigen, al dan niet uit hun duim, die niet zo.
      JPM heeft hier wel een punt. Ik ben vaak genoeg kritisch op hem, maar als hij eens gelijk heeft dan zeg ik dat ook.

      + 2
      • 28 apr 2026 - 10:32
  • van lotje,g

    Posts: 1.239

    Montoya zou een beetje minder moeten snuiven.

    + 0
    • 28 apr 2026 - 10:02
    • The Wolf

      Posts: 683

      Juan Pablo staat zo strak als een piano snaar

      + 0
      • 28 apr 2026 - 10:13
  • HarryLam

    Posts: 5.402

    Journalisten.......waardeloze flapdrollen.

    + 0
    • 28 apr 2026 - 10:30

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

