Regerend wereldkampioen Lando Norris raakte in de aprilbreak betrokken bij een klein relletje. Tijdens een interview met The Guardian werd Norris naar Max Verstappen gevraagd, maar daar stak zijn management een stokje voor. De desbetreffende verslaggever schreef dit op, en dat schiet nu in het verkeerde keelgat van Juan Pablo Montoya.

Het interview van Norris in The Guardian liet het nodige stof opwaaien. De verslaggever vroeg aan Norris of hij denkt dat Verstappen met pensioen gaat, maar de manager van de McLaren-coureur stak hier een stokje voor. Norris wilde wel antwoord geven op de vraag, maar werd tegengehouden. De interviewer van The Guardian stelde daarna in zijn nawoord dat het verontrustend was dat een wereldkampioen op deze manier beschermd moet worden.

Wat is de mening van Montoya?

Oud-coureur Juan Pablo Montoya neemt het in zijn podcast MontoyAS op voor Norris. De Colombiaan is woest: "Heel erg slecht van die journalist! Als ze tegen je zeggen: we hebben een exclusief interview met Lando, maar je mag dit niet vragen, en jij doet het toch... Ik zou hem nooit meer te woord staan! Maar Lando heeft het goed aangepakt door te doen alsof hij zou antwoorden, terwijl hij wist dat hij niet kon antwoorden."

'Dat zijn prutsers!'

Montoya vindt het een waanzinnige situatie: "Stel, je stelt een vraag en hij zegt: 'Om eerlijk te zijn: ik ben niet zo'n fan van Max, zijn karakter ligt me niet, ik vind de manier waarop hij racet niet fijn.' Dan wordt tachtig procent van het artikel daarop gebaseerd. Met alle respect voor jou als journalist, maar dat zijn gewoon prutsers. Daarom is het management ertussen gesprongen, omdat ze wisten wat eraan kwam."

"Weet je wat er gebeurt? Journalisten stellen dat soort vragen nooit met goede bedoelingen. Er zit echt nooit een goede intentie achter dat soort vragen. Ze proberen dan iemand te laten struikelen, iets verkeerds te laten zeggen, zodat ze het als kop gebruiken en iemand kunnen afmaken. Zo werkt dat gewoon. En dat zeg ik je omdat ik het zelf heb meegemaakt."