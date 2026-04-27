Peter Windsor denkt dat Max Verstappen opgewekter dan alle andere coureurs gaat zijn in Miami. Dat komt omdat de Nederlander niet stilgezeten heeft tijdens de break in de Formule 1. Hij heeft namelijk deelgenomen aan races op de Nürburgring.

Verstappen begon niet sterk aan de Formule 1 dit seizoen. De Nederlander staat momenteel negende in het wereldkampioenschap, maar zou zich dus kunnen herpakken door zijn deelname aan de GT3-races.

Verstappen is fitter dan de rest

Een fan stelde in een livestream van Peter Windsor: "Verstappen, Alonso en Hamilton die racen in de Australische Supercars op Bathurst. Dat zou geweldig zijn." Windsor antwoordde daarop met: "Dat is min of meer wat Max nu doet."

Volgens Windsor is Verstappen veel fitter dan de andere coureurs door zijn recente raceactiviteiten. "Ik heb een interessant punt wat Max betreft", opent de voormalige sponsor- en teammanager. "Ik was er onlangs over aan het denken. Als Max naar Miami gaat, heeft hij waarschijnlijk al een maand niet meer aan de Formule 1 gedacht. Hij heeft net die race op de Nürburgring achter de rug. Ik geef toe dat het trieste nieuws van zaterdag als een schaduw boven die wedstrijd hing."

Verstappen heeft plezier beleefd

Verstappen vindt het erg leuk om met GT-auto's te rijden over de Nürburgring. Het circuit heeft een fantastische reputatie en Verstappen kan wel begrijpen waarom. Windsor merkt dit ook op. "Hij heeft niettemin geracet. Hij heeft plezier beleefd op een geweldig circuit. Hij zal wellicht opgewekter en met meer energie arriveren in Miami dan de meeste andere coureurs als gevolg daarvan. Hij is gewoon een racecoureur die zijn werk doet. Net zoals veel anderen dat vroeger deden."

Vorig seizoen eindigde de Nederlander als vierde achter beide McLaren-coureurs en George Russell. Hij startte wel vanaf pole position. Of Verstappen zijn positiviteit vasthoudt, is nog lang niet zeker, want de situatie bij Red Bull Racing is niet optimaal.