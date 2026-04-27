Windsor verwacht een positieve Verstappen: "Hij heeft plezier beleefd"

Windsor verwacht een positieve Verstappen: "Hij heeft plezier beleefd"

Peter Windsor denkt dat Max Verstappen opgewekter dan alle andere coureurs gaat zijn in Miami. Dat komt omdat de Nederlander niet stilgezeten heeft tijdens de break in de Formule 1. Hij heeft namelijk deelgenomen aan races op de Nürburgring.

Verstappen begon niet sterk aan de Formule 1 dit seizoen. De Nederlander staat momenteel negende in het wereldkampioenschap, maar zou zich dus kunnen herpakken door zijn deelname aan de GT3-races. 

Meer over Max Verstappen Verstappen lijkt te gaan stoppen: "Hij neemt een sabbatical"

Verstappen lijkt te gaan stoppen: "Hij neemt een sabbatical"

16 apr
 Verstappen lijkt keuze te hebben gemaakt: "Hij vertrekt bij Red Bull"

Verstappen lijkt keuze te hebben gemaakt: "Hij vertrekt bij Red Bull"

24 apr

Verstappen is fitter dan de rest

Een fan stelde in een livestream van Peter Windsor: "Verstappen, Alonso en Hamilton die racen in de Australische Supercars op Bathurst. Dat zou geweldig zijn." Windsor antwoordde daarop met: "Dat is min of meer wat Max nu doet." 

Volgens Windsor is Verstappen veel fitter dan de andere coureurs door zijn recente raceactiviteiten. "Ik heb een interessant punt wat Max betreft", opent de voormalige sponsor- en teammanager. "Ik was er onlangs over aan het denken. Als Max naar Miami gaat, heeft hij waarschijnlijk al een maand niet meer aan de Formule 1 gedacht. Hij heeft net die race op de Nürburgring achter de rug. Ik geef toe dat het trieste nieuws van zaterdag als een schaduw boven die wedstrijd hing."

Verstappen heeft plezier beleefd

Verstappen vindt het erg leuk om met GT-auto's te rijden over de Nürburgring. Het circuit heeft een fantastische reputatie en Verstappen kan wel begrijpen waarom. Windsor merkt dit ook op. "Hij heeft niettemin geracet. Hij heeft plezier beleefd op een geweldig circuit. Hij zal wellicht opgewekter en met meer energie arriveren in Miami dan de meeste andere coureurs als gevolg daarvan. Hij is gewoon een racecoureur die zijn werk doet. Net zoals veel anderen dat vroeger deden."

Vorig seizoen eindigde de Nederlander als vierde achter beide McLaren-coureurs en George Russell. Hij startte wel vanaf pole position. Of Verstappen zijn positiviteit vasthoudt, is nog lang niet zeker, want de situatie bij Red Bull Racing is niet optimaal. 

  • AUDI_F1

    Posts: 3.718

    Ik weet niet eens meer wat voor bericht ik moet lezen, Verstappen gemotiveerd, Verstappen verlaat F1, daling van aandelen als Verstappen stopt, en dan ook nog Lily is jarig.. Pffffff wat is de volgende?

    • 27 apr 2026 - 16:58

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Gerelateerd nieuws

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.457
  • Podiums 127
  • Grand Prix 236
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Red Bull Racing
