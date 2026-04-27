De GT3-wereld is Max Verstappen erg dankbaar, dat vertellen Marco Wittmann en Thierry Vermeulen. Verstappen neemt over drie weken deel aan de 24 uur van de Nürburgring. Volgens de GT-coureurs heeft Verstappen de racetak een boost gegeven.

Wittmann is zeker niet de minste in de GT-wereld. In 2014 en 2016 werd hij kampioen in de DTM en in 2021 en 2023 werd hij tweede in de 24-uursrace op de Nürburgring. Dit jaar moet hij het opnemen tegen Verstappen.

Wittmann complimenteert zijn concurrent

"Ja, het is speciaal. Ik denk ook dat alle aandacht voor de race hierdoor stijgt", vertelt de 36-jarige langeafstandsracer in gesprek met VLN Presse. "Je ziet het aan de fans en aan de media. Het is een hele leuke hype. Ik kan me goed voorstellen dat we weer beduidend meer toeschouwers krijgen en het is leuk om te zien dat ook de Formule 1-coureurs het aandurven om in een GT3-auto te stappen. Verstappen is daarin de pionier."

Ook Lance Stroll heeft zich onlangs aan de langeafstandsracerij gewaagd en Marco Antonelli, de vader van Kimi Antonelli, heeft zelfs een eigen GT3-team. Verstappen steunt de GT3, door de allereerste te zijn. "Daarnaast levert hij ook en presteert hij. Daarom is het leuk voor onze sport, voor de fans, en voor iedereen. Ik vind het dus klasse dat hij de 24 uur van de Nürburgring zo een duwtje geeft."

Verstappen is niet de enige debutant

Ook Thierry Vermeulen debuteert in de 24-uursrace aankomende editie. "Ik kijk er mega naar uit. Het is natuurlijk een legendarische race. Voor mij wordt het de eerste keer, dus ik kijk er enorm naar uit. Ik laat alles op me afkomen. We zien wel hoe het gaat. Vorig jaar was ik er niet bij. Het jaar daarvoor was ik hier als toeschouwer aanwezig. Dat is natuurlijk ook cool. Er waren zoveel fans en in elke bocht had je wel barbecuefeestjes. Ik kijk er nu nog meer naar uit om de race ook te rijden."

Volgens Vermeulen profiteert de gehele autosport van de deelname van Verstappen. "Dat is natuurlijk super. Ik denk dat de hele GT3-wereld en de autosportwereld hiervan profiteren. We krijgen veel nieuwe fans erbij en het is cool om te zien hoe hard hij hier rijdt en hoeveel plezier Max hieraan beleeft."