user icon
icon

GT3-wereld bedankt Verstappen: "De autosportwereld profiteert..."

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
GT3-wereld bedankt Verstappen: "De autosportwereld profiteert..."

De GT3-wereld is Max Verstappen erg dankbaar, dat vertellen Marco Wittmann en Thierry Vermeulen. Verstappen neemt over drie weken deel aan de 24 uur van de Nürburgring. Volgens de GT-coureurs heeft Verstappen de racetak een boost gegeven. 

Wittmann is zeker niet de minste in de GT-wereld. In 2014 en 2016 werd hij kampioen in de DTM en in 2021 en 2023 werd hij tweede in de 24-uursrace op de Nürburgring. Dit jaar moet hij het opnemen tegen Verstappen. 

Wittmann complimenteert zijn concurrent

"Ja, het is speciaal. Ik denk ook dat alle aandacht voor de race hierdoor stijgt", vertelt de 36-jarige langeafstandsracer in gesprek met VLN Presse. "Je ziet het aan de fans en aan de media. Het is een hele leuke hype. Ik kan me goed voorstellen dat we weer beduidend meer toeschouwers krijgen en het is leuk om te zien dat ook de Formule 1-coureurs het aandurven om in een GT3-auto te stappen. Verstappen is daarin de pionier."

Ook Lance Stroll heeft zich onlangs aan de langeafstandsracerij gewaagd en Marco Antonelli, de vader van Kimi Antonelli, heeft zelfs een eigen GT3-team. Verstappen steunt de GT3, door de allereerste te zijn. "Daarnaast levert hij ook en presteert hij. Daarom is het leuk voor onze sport, voor de fans, en voor iedereen. Ik vind het dus klasse dat hij de 24 uur van de Nürburgring zo een duwtje geeft."

Verstappen is niet de enige debutant

Ook Thierry Vermeulen debuteert in de 24-uursrace aankomende editie. "Ik kijk er mega naar uit. Het is natuurlijk een legendarische race. Voor mij wordt het de eerste keer, dus ik kijk er enorm naar uit. Ik laat alles op me afkomen. We zien wel hoe het gaat. Vorig jaar was ik er niet bij. Het jaar daarvoor was ik hier als toeschouwer aanwezig. Dat is natuurlijk ook cool. Er waren zoveel fans en in elke bocht had je wel barbecuefeestjes. Ik kijk er nu nog meer naar uit om de race ook te rijden."

Volgens Vermeulen profiteert de gehele autosport van de deelname van Verstappen. "Dat is natuurlijk super. Ik denk dat de hele GT3-wereld en de autosportwereld hiervan profiteren. We krijgen veel nieuwe fans erbij en het is cool om te zien hoe hard hij hier rijdt en hoeveel plezier Max hieraan beleeft."

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 64.579

    • 27 apr 2026 - 16:22

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.457
  • Podiums 127
  • Grand Prix 236
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar