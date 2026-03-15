Max Verstappen heeft na zijn uitvalbeurt in de Grand Prix van China keihard uitgehaald naar de nieuwe Formule 1-regels. Hij is woest en hij is van mening dat dit niets met racen te maken heeft. Hij waarschuwt de hoge heren van de sport, en stelt dat dit de koningsklasse kapot kan maken.

Dat Verstappen geen fan is van de nieuwe regels, is voor niemand een verrassing. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen liet al tijdens de wintertest in Bahrein horen dat hij het onzin vindt, en hij noemde het 'Formule E op steroïden'. Verstappen kreeg bijval van veel andere coureurs, en in China gingen alle remmen los bij de Red Bull-coureur.

Duidelijke taal

In gesprek met de internationale media haalde hij keihard uit, en stelt hij dat de sport ten onder kan gaan. Hij voert gesprekken met de F1-top: "Je moet wel een beetje voorzichtig zijn met hoe je dingen zegt, toch? Natuurlijk praten we erover. Ik denk dat ze wel begrijpen wat wij er als coureurs van vinden. Ik denk ook dat ik wel voor de meeste coureurs spreek."

Verstappen weet dat niet elke coureur dit zal zeggen: "Sommigen zullen zeggen dat het geweldig is, omdat ze races winnen. Dat is te begrijpen. Als je een voordeel hebt, waarom zou je dat dan opgeven? Je weet immers nooit of je nog een goede auto krijgt. Maar als je met de meeste coureurs praat, dan hoor je dat we dit echt niet leuk vinden."

'Dan begrijpen ze het racen niet'

Op sociale media zijn er twee kampen onder de fans: diehards die geen goed woord overhebben voor deze regels, en fans die genieten van de vele, kunstmatige, inhaalacties.

Verstappen is daar heel duidelijk over: "Ik denk ook niet dat dit is wat de echte Formule 1-fans leuk vinden. Misschien vinden sommige fans het wel leuk, maar dan begrijpen ze het racen gewoon niet. Hopelijk kunnen we zo snel mogelijk van dit reglement afkomen."

Boodschap voor de F1-top

Als er wordt gesteld dat de F1-top het wel prima vindt als er veel fans blijven kijken, is Verstappen helder: "Ik hoop dat ze er niet zo over denken, want uiteindelijk zal het de sport kapotmaken. Het zal uiteindelijk terugkomen als een boemerang en ze in de problemen brengen. Voor mij geldt: zolang we met hen kunnen blijven praten en ervoor zorgen dat we aan oplossingen werken, helpt dat al veel."