Verstappen haalt uit en waarschuwt voor ondergang van de Formule 1

Max Verstappen heeft na zijn uitvalbeurt in de Grand Prix van China keihard uitgehaald naar de nieuwe Formule 1-regels. Hij is woest en hij is van mening dat dit niets met racen te maken heeft. Hij waarschuwt de hoge heren van de sport, en stelt dat dit de koningsklasse kapot kan maken.

Dat Verstappen geen fan is van de nieuwe regels, is voor niemand een verrassing. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen liet al tijdens de wintertest in Bahrein horen dat hij het onzin vindt, en hij noemde het 'Formule E op steroïden'. Verstappen kreeg bijval van veel andere coureurs, en in China gingen alle remmen los bij de Red Bull-coureur.

Duidelijke taal

In gesprek met de internationale media haalde hij keihard uit, en stelt hij dat de sport ten onder kan gaan. Hij voert gesprekken met de F1-top: "Je moet wel een beetje voorzichtig zijn met hoe je dingen zegt, toch? Natuurlijk praten we erover. Ik denk dat ze wel begrijpen wat wij er als coureurs van vinden. Ik denk ook dat ik wel voor de meeste coureurs spreek."

Verstappen weet dat niet elke coureur dit zal zeggen: "Sommigen zullen zeggen dat het geweldig is, omdat ze races winnen. Dat is te begrijpen. Als je een voordeel hebt, waarom zou je dat dan opgeven? Je weet immers nooit of je nog een goede auto krijgt. Maar als je met de meeste coureurs praat, dan hoor je dat we dit echt niet leuk vinden."

'Dan begrijpen ze het racen niet'

Op sociale media zijn er twee kampen onder de fans: diehards die geen goed woord overhebben voor deze regels, en fans die genieten van de vele, kunstmatige,  inhaalacties.

Verstappen is daar heel duidelijk over: "Ik denk ook niet dat dit is wat de echte Formule 1-fans leuk vinden. Misschien vinden sommige fans het wel leuk, maar dan begrijpen ze het racen gewoon niet. Hopelijk kunnen we zo snel mogelijk van dit reglement afkomen."

Boodschap voor de F1-top

Als er wordt gesteld dat de F1-top het wel prima vindt als er veel fans blijven kijken, is Verstappen helder: "Ik hoop dat ze er niet zo over denken, want uiteindelijk zal het de sport kapotmaken. Het zal uiteindelijk terugkomen als een boemerang en ze in de problemen brengen. Voor mij geldt: zolang we met hen kunnen blijven praten en ervoor zorgen dat we aan oplossingen werken, helpt dat al veel."

Flexwing

Posts: 299

Denk toch na Fred max heeft 100 % gelijk

  • 15 maa 2026 - 14:58
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP China 2026

Reacties (54)

Login om te reageren
  • Fred Grieveringh

    Posts: 62

    De complete zelfoverschatting om dit te beweren. Het is werkelijk stuitend. Wat denkt de man wel niet. Bepaald hij nou wat de ondergang van de formule 1 in gang zet?

    • 15 maa 2026 - 14:55
    • Flexwing

      Posts: 299

      Denk toch na Fred max heeft 100 % gelijk

      • 15 maa 2026 - 14:58
    • HarryLam

      Posts: 5.336

      Mensen gaan afhaken, is gewoon een kwestie van tijd.

      • 15 maa 2026 - 15:01
    • Rogier hier

      Posts: 6.801

      Ik moet eerlijk zeggen dat ik na ruim 30 jaar formule 1 volgen ook begin af te haken. Ik heb moeite om geboeid te blijven. Natuurlijk is het leuk zoals vandaag wanneer Leclerc, Hamilton en Russel een flinke tijd doen stuivertje wisselen sn een mooi potje racen laten zien, maar in totaal gezien boeit het me een stuk minder.

      • 15 maa 2026 - 15:06
    • F1fever

      Posts: 739

      Nee Fred, niet Max maar de Fia doet aan zelfoverschatting!!!

      • 15 maa 2026 - 15:13
    • qwertyytrewq

      Posts: 20

      wie denk jij dat je bent. ik lees niks anders dan domme onzin van jou. sodemieter gewoon op idioot .

      • 15 maa 2026 - 15:15
    • d@nny

      Posts: 3.589

      Dat is inmiddels al gebeurt @Harry :-)

      • 15 maa 2026 - 15:15
    • StevenQ

      Posts: 10.298

      Je bewijst echt niks van racen te snappen Fred

      • 15 maa 2026 - 15:18
    • SEN1

      Posts: 2.751

      Ik kijk bijna 40 jaar. Ik ging als kind met mijn Opa mee om naar o.a Senna vs Prost te aanschouwen. Mannen die op het scherpst van de snede deden vechten op de baan. De wagens zijn in de loop der tijd natuurlijk makkelijker geworden om te besturen, maar het bleef wel puur racen... kwalificaties werden gereden met het mes tussen de tanden (niet om de bocht af te snijden), maar er werd gereden op de limiet, al die jaren lang.

      De DRS noemden we al kunstmatig. Maar dat ging om 12km per uur verschil gemiddeld. De overtake button nu met dat extra vermogen van de batterij heeft dat snelheidverschil vergroot met met 30 km per uur!!!! Vandaar ook de mushroom grap mbt mario kart. Het is nóg geforceerder en kunstmatiger geworden. En dan dat clippen. De coureurs remmen op de motor af met 50 of 60 km per uur! Alvorens de remzone in beeld komt. Ze hoeven nog maar amper te remmen, daardoor is weer een aspect van het racen komen te vervallen. Het uitremmen en met gevoel de perfecte snelheid de bocht in gaan zit er niet meer in, daar was juist door een getalenteerde rijder enorm veel te halen! De kwaliteit van de rijder doet er gewoonweg minder aan toe met deze gedrochten van auto's. Wie het beste de knopjes kan bedienen is nu een snellere coureur... racecraft is niet meer zo belangrijk. Helaas.

      Het is gewoon nep, kunstmatig. Een show, geen sport.

      • 15 maa 2026 - 15:18
    • SEN1

      Posts: 2.751

      Enige lichtpuntje voor mij is dat Ferrari weer een beetje aangesloten is. Goed om te zien. Maar voor de rest vind ik er echt geen zak aan. Ik irriteer me genadeloos. Nu ook tenenkrommend hoe ze de telematrie, data en onboards uitzenden.... zo denigrerend, denken dat wij (de kijkers) achterlijk zijn?

      Snelheden bevriezen op de onbaords, spelen met het geluid om clipping minder te laten opvallen. Het zou ze juist sieren als ze hun fck-up zouden toegeven ipv proberen te verbloemen/verbergen.

      • 15 maa 2026 - 15:26
    • koppie toe

      Posts: 5.188

      Nee Troll dat bepaalt hij niet.
      Iedereen ziet dat dat wel aan de orde is.

      • 15 maa 2026 - 15:36
    • StevenQ

      Posts: 10.298

      Het hele punt is dat door deze nieuwe regels de coureur nauwelijks meer verschil kan maken, en dat maakt de races veel voorspelbaarder

      • 15 maa 2026 - 15:48
    • red

      Posts: 939

      Max is volgens mij echt de weg kwijt,
      Hij is in de veronderstelling dat de Formule 1 niet meer Formule 1 waardig is als hij niet meer kan meestrijden om podium plaatsen.
      Komt allemaal wel goed Max, ga hard werken met “Het Team” en leer hoe je het meeste uit deze auto’s kan halen, en dan volgen de podiums ook wel weer.
      Want ik ben er van overtuigd dat Max echt geen “one trick pony “is.
      Hij kan dit net zoals Hamilton vast wel weer leren te beheersen.

      • 15 maa 2026 - 15:53
    • ScuderiaSjonno

      Posts: 2.163

      @Fred Wat ben jij een geweldige aanwinst voor dit forum zeg. Ontzettend bedankt voor al jouw kunde, inzichten en onderbouwingen. Not......

      • 15 maa 2026 - 16:13
    • 919

      Posts: 4.038

      Al weken, maanden en zelfs jaren in aanloop naar deze regelgeving roept hij hetzelfde, hoe triest ben je dan om die woorden naast je neer te leggen, te ontkennen en je eigen kwinkslag er op na te houden dat 'Verstappen de weg kwijt is'.

      • 15 maa 2026 - 16:17
  • RonDennis

    Posts: 8

    Blijkbaar is dat "buitenaardse talent" waar we jarenlang over moesten horen, op magische wijze verdampt zodra hij een auto krijgt die niet door Adrian Newey met een toverstaf is aangeraakt. Terwijl hij voorheen stoer riep dat iedereen maar "beter moest worden", klinkt hij nu als een tiener wiens Wi-Fi het niet doet tijdens een potje FIFA.

    Het is bijna poëtisch: zodra de techniek hem niet meer naar de horizon lanceert, ziet Max eruit als... tja, een doodgewone coureur die toevallig heel hard kan schelden over de boordradio. Maar laten we eerlijk zijn, waarschuwen voor de "ondergang van de F1" is natuurlijk een stuk makkelijker dan toegeven dat je onder deze reglementen niet mee kan komen met de echte top coureurs.

    Misschien moet iemand hem vertellen dat de sport prima overleeft zonder zijn wekelijkse tirades.

    • 15 maa 2026 - 14:56
    • Flexwing

      Posts: 299

      Jij snapt er helemaal niks van Ron

      • 15 maa 2026 - 14:59
    • Fred Grieveringh

      Posts: 62

      Meneer RonDennis u had het niet beter onder woorden kunnen brengen. Verbijsterend hoe de man zich presenteert nu hij niet meer mee kan kan komen.

      • 15 maa 2026 - 15:00
    • Nomar

      Posts: 842

      Hey Ron en Fred, hoe is dat nou zo'n gesprek met jezelf? Het valt ook niet een klein beetje op.

      • 15 maa 2026 - 15:04
    • WickieDeViking

      Posts: 725

      Hij trapt precies op een paar tere zieltjes.

      • 15 maa 2026 - 15:09
    • qwertyytrewq

      Posts: 20

      leeghoofd kruip gauw je trollen grot maar weer in.

      • 15 maa 2026 - 15:16
    • StevenQ

      Posts: 10.298

      De auto van vorige 2 jaren had Newey weinig mee te maken en Aston Martin doet het erg goed met een Newey auto hè?

      • 15 maa 2026 - 15:19
    • Underkutter

      Posts: 614

      Hebben jullie het naar je zin boys? Zo lang gewacht om lekker te kunnen trollen. Na bijna 5 jaar dominantie kan het eindelijk weer. Geniet er lekker van!

      • 15 maa 2026 - 15:23
    • Olav Drol

      Posts: 630

      Pffff het aantal reaguurders met een schoenmaat hoger dan hun iq begint stevig op te lopen.

      • 15 maa 2026 - 15:33
    • koppie toe

      Posts: 5.188

      Ah hier hebben we weer zo'n Troll die er niks van of wil begrijpt.
      • + 5
      • 15 maa 2026 - 15:39
    • Aajd Flupke

      Posts: 115

      Ron en Fred zijn een Siamese tweeling en hun moeder is ook hun zus en hun vader is ook hun opa

      • 15 maa 2026 - 15:40
    • koppie toe

      Posts: 5.188

      5 jaar al weer @Underkutter?
      Toen liepen deze trollen nog met luiers om.

      • 15 maa 2026 - 15:41
    • RonDennis

      Posts: 8

      Schattig hoor die qwertyytrewq, zo’n persoonlijke lijfwacht van Max.

      Laat me raden: je bent pas in 2021 begonnen met kijken en denkt dat een stuurwiel alleen dient om de schuld aan de FIA te geven?

      Het is blijkbaar lastig te verkroppen dat je idool nu plotseling verandert in een rijdende klaagmuur zodra hij niet meer in een raket van Newey zit. Het 'talent' was jarenlang dat hij de snelste auto had; nu hij daadwerkelijk moet racen tegen de rest, blijkt hij vooral een talent te hebben voor dramatische waarschuwingen over de ondergang van de sport.

      • 15 maa 2026 - 15:45
    • 919

      Posts: 4.038

      ’Toen liepen deze trollen nog met luiers om.’

      Dat doen ze nog steeds.

      • 15 maa 2026 - 15:50
    • StevenQ

      Posts: 10.298

      @Ron Dennis

      Je maakt jezelf belachelijk als je beweert dat Max jarenlang de snelste auto had

      HIj heeft hooguit 2 jaar de absoluut snelste auto gehad van de 12 jaar dat hij nu al F1 rijd

      Maar trollen als jij maken even een account aan als er iets te zeiken valt, zo verlegen om aandacht als je bent

      8 posts alleen maar over dit overwerk, ik vind dat best zielig als je een account aanmaakt alleen maar om te trollen

      • 15 maa 2026 - 15:56
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.307

      Achter trollen als RonDennis en Fred G. gaat altijd — dus zonder enige uitzondering — een zielig ventje schuil. Geen aandacht aan geven.

      • 15 maa 2026 - 16:11
  • Nomar

    Posts: 842

    De afgelopen jaren heeft de F1 er wereldwijd steeds meer fans bijgekregen, dat aantal gaat nu ernstig teruglopen. Dit zal ook effect hebben voor de sponsoren want hoe meer kijkers destemeer exposure. De FIA zal gaan ingrijpen daar kan je vergif op innemen en terrecht want het lijkt zo nergens op, dit is geen puur racen meer.
    Een poll op een andere sait liet gisteren zien dat 97% de F1 nu verschrikkelijk vind om aan te zien, 3% vond het wel leuk. Zegt toch wel iets.

    • 15 maa 2026 - 15:00
    • WickieDeViking

      Posts: 725

      Om er waarde aan te hechten, is het wel belangrijk om te weten hoe groot de groep stemmers was.

      Ben het verder wel met je eens.

      • 15 maa 2026 - 15:10
    • StevenQ

      Posts: 10.298

      De echte fans gaan weglopen met zo weinig echte race actie

      • 15 maa 2026 - 15:20
    • Olav Drol

      Posts: 630

      Naast de nieuwe regels gaat ook Mercedes nog een rol spelen. Als zij hun zaakjes net zo goed op orde hebben als in 2014 en daaropvolgende jaren is het snel gedaan.

      Mercedes kwalificeert 1 en 2, Ferrari 3 en 4. Ferrari heeft een raketstart, 5 tot 10 rondes stuivertje wisselen en daarna Mercedes die aan de horizon verdwijnt.

      Dat is een aantal wedstrijden leuk, maar dan wordt het vervelend.

      En de VS verover je al helemaal niet op deze manier.

      • 15 maa 2026 - 15:30
    • koppie toe

      Posts: 5.188

      Dat zal dit jaar nog meevallen, totdat de jaar abonnementen aflopen.

      • 15 maa 2026 - 15:43
  • Opperhoofd

    Posts: 17

    Vanmorgen zat ik te kijken, uiteraard. Het lijkt me erg interessant om meer metrics te zien. De dynamiek van de coureurs wanneer ze veel energie van de accu gebruiken, of juist opladen. Om een beetje inzicht te krijgen en meer begrijpen wat ze doen. Nou kan je dat ook zien als de achterlichten knipperen. Maar steeds als dat moment komt schakelt de regie over naar een andere camera, vooral als de auto's naar de camera toe rijden. Halverwege tijdens het gevecht van Leclerc en Hamilton was het even zichtbaar, verder gewoon heel erg weinig. Dat vind ik jammer.

    Het is bijna alsof de kijker bewust geen inzicht krijgt. Dit is nieuw, dat moet de kijker dan toch juist zien, denk ik dan.

    • 15 maa 2026 - 15:03
    • Underkutter

      Posts: 614

      Als je achter een poppenkast kijkt is er ook geen hol meer aan. Dat zullen ze snappen bij de FIA. Niemand houdt va kunstmatig dus houden ze het angstvallig geheim.

      • 15 maa 2026 - 15:26
    • laagvliegerT

      Posts: 1.751

      Wanneer je graag achterlichten ziet knipperen kun je ook je tuinstoel pakken, achter je auto gaan zitten en aan je meisje vragen of ze de alarmlichten even aan wil zetten en voor de afwisseling en spanning even vragen of ze het rempedaal wil indrukken.
      Voor het idee van het opladen van de batterij mag ze even toeteren.

      • + 2
  • Stoffelman

    Posts: 6.273

    'Dan begrijpen ze het racen niet'

    ------

    Het pure racen, is proberen als eerste over de meet komen, en de manier waarop je dat doet binnen de gestelde regels.
    Kunstmatig inhalen is al ver voor Max verstappen F1 ging rijden een standaard.
    Als je echt puur wil racen zonder kunstmatig inhalen, haal dan ook de aerodynamische snufjes van die bolides.

    • 15 maa 2026 - 15:22
    • Fred Grieveringh

      Posts: 62

      Mijnheer Stoffelman, wat vind u er nu van dat meneer Verstappen voor ons bepaald wat racen is?

      • 15 maa 2026 - 15:24
    • StevenQ

      Posts: 10.298

      Nee, bij de vorige auto's kon een coureur, ook met DRS, nog veel meer verschil maken, met deze auto's kan dat niet meer

      • 15 maa 2026 - 15:58
    • Warlord

      Posts: 2.496

      Alles is een balanceer act en het is duidelijk te ver door geschoten de verkeerde kant op.

      • 15 maa 2026 - 16:12
  • HermanInDeZon

    Posts: 852

    Ach alles evolueert ...

    Je kan je ook niet meer voorstellen dat we zouden gaan rijden met dikke V12s
    Of dat er zonder Halo gereden nog (weet je nog alle kritiek toen dat ding werd ingevoerd)

    Binnen een aantal jaren zijn we niet anders gewend dan dit.

    Dat er dan een paar fans afhaken (al wil ik eens objectieve cijfers zien dat er door deze regels meer afhaken dan bijkomen - want natuurlijk zijn degene die hard roepen altijd degenen die ontevreden zijn) en misschien ook een rijder of twee .. tja, dat valt niet te voorkomen

    • 15 maa 2026 - 15:29
  • ILMOP

    Posts: 1.221

    Elke keer als er nieuwe dingen in de Formule 1 worden ingevoerd, zeggen mensen dat de sport kapot zal gaan. Maar in werkelijkheid gebeurt het tegenovergestelde.
    Wat mij opvalt, is dat sommige teams, zoals Aston Martin en Red Bull Racing, hun zaken duidelijk niet op orde hebben. Ferrari en Mercedes hebben dat wel. Dat is niet zo vreemd. Bij nieuwe regels zijn er altijd teams die winnen en teams die verliezen.
    Max zal dus geduld moeten hebben en samen met zijn team naar oplossingen moeten zoeken.
    De FOM en de FIA gaan de regels echt niet veranderen omdat Red Bull Racing een slechte auto heeft gebouwd en Max de huidige situatie niet leuk vindt.

    • 15 maa 2026 - 15:33
    • Fred Grieveringh

      Posts: 62

      Helemaal met uw uiteenzetting eens. Alleen gaat u zien dat Verstappen niet instaat is om oplossingen te bedenken. Daarom loopt hij ook zo te in het wilde weg te roepen, hij is in paniek en er geen Newey meer om de zaak voor hem recht te trekken.

      • 15 maa 2026 - 15:39
    • StevenQ

      Posts: 10.298

      Ferrari de zaken goed op orde?

      Hamilton finishte 20 seconden achter Russell en 25 achter Antonelli

      • 15 maa 2026 - 15:59
    • f(1)orum

      Posts: 9.687

      Mede op basis van kritiek van Max gaan ze de regels al veranderen. Zo wordt oa gekeken naar verhouding ICE en elektrische aandrijving.

      • 15 maa 2026 - 16:00
    • StevenQ

      Posts: 10.298

      @Fredje, de auto's van 2023, 2024 en 2025 waren ook geen Newey auto's meer, daar had Newey echt nauwelijks mee te maken,die was meer bezig met andere projecten, maar dat zal jij natuurlijk niet weten

      • 15 maa 2026 - 16:01
  • Skoda F1

    Posts: 533

    Goed bezig Xan!!!

    • 15 maa 2026 - 15:45
  • dutchiceman

    Posts: 5.584

    Wat een toeval hè.
    Fred, Ron Dennis en Qwerty zijn allemaal op 13 maart een account gestart.
    Zullen ze verhalen met zichzelf hebben?

    • 15 maa 2026 - 15:57
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.536

    Ze moeten hier wel niet met 3 artikels komen waar Verstappen zegt dat het niets is en de F1 zo omzeep gaat.

    • 15 maa 2026 - 16:11
  • Wingleader

    Posts: 3.384

    Mijn 1e GP was Zandvoort 1966. Jim Clark won de wedstrijd. Mijn laatste Gp is China 2026. Kimi Antonelli won de wedstrijd. Deze vertoning dat men F1 noemt is zo slecht. Ik hou het voor gezien. Kom hier wel nog eens terug om de lachwekkende commentaren te lezen.

    • 15 maa 2026 - 16:11
    • Schumi-NR1

      Posts: 1.536

      Ja wat een schijnvertoning is me dit. Inhaalacties op basis van managen accu .

      • 15 maa 2026 - 16:16

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

