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Verstappen vreest voor GP Barcelona: "Wist dat dit eraan kwam"

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Verstappen vreest voor GP Barcelona: "Wist dat dit eraan kwam"

Max Verstappen verwacht dat een van de meest bekritiseerde aspecten van het huidige Formule 1-seizoen dit weekend opnieuw een hoofdrol zal spelen. Na zijn uitvalbeurt tijdens de Grand Prix van Monaco denkt de Nederlander dat energiemanagement in Barcelona weer een bepalende factor wordt, iets waar hij allerminst enthousiast over is.

De nieuwe generatie power units blijft voor verdeeldheid zorgen binnen de Formule 1. Verschillende coureurs klaagden de voorbije maanden over het grote belang van energiemanagement, vooral tijdens kwalificaties. Volgens Verstappen bood Monaco slechts tijdelijk verlichting, maar keert de realiteit op het Circuit de Barcelona-Catalunya alweer terug.

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Verstappen ziet oude frustratie opnieuw opduiken

Volgens Verstappen zullen de teams in Spanje opnieuw gedwongen worden om hun snelheid zorgvuldig te beheren om het maximale uit de batterij en motor te halen. De Nederlander beseft dat dit een onvermijdelijk gevolg is van de huidige reglementen.

"Dit wordt weer zo'n weekend waarin je bewust snelheid moet inleveren om uiteindelijk sneller te kunnen zijn. Na Monaco is dat natuurlijk niet wat je hoopt, maar ik wist dat dit eraan zat te komen. Zeker in de kwalificatie maakt dat alles een stuk ingewikkelder", legde Verstappen uit.

Voor Red Bull biedt het weekend echter ook een interessante graadmeter. Het team keert terug naar het circuit waar begin dit jaar de eerste shakedown van de RB22 plaatsvond. Daardoor krijgt de Oostenrijkse renstal een duidelijk beeld van de vooruitgang die sinds de winter is geboekt.

Barcelona moet antwoord geven op Red Bull-vraagstuk

Verstappen kijkt vooral uit naar de prestaties van zijn wagen in de snelle bochten, een onderdeel waar Red Bull dit seizoen nog niet volledig heeft kunnen overtuigen. De circuits van de voorbije weken boden volgens hem weinig referentiepunten om dat probleem goed te beoordelen.

"De laatste races reden we vooral op banen met veel tragere bochten. Daarom wordt het interessant om hier te zien waar we staan in de snelle secties. Dat is nu net het gebied waar we dit jaar nog niet sterk genoeg zijn geweest. Hopelijk kunnen we daar dit weekend een stap vooruit zetten."

Omdat de prestaties in snelle bochten nog altijd een vraagteken vormen, wil Verstappen voorlopig ook geen concrete doelstellingen uitspreken voor de Grand Prix van Barcelona. "Eerst moeten we begrijpen hoe de auto zich hier gedraagt. Daarna kunnen we pas bepalen wat realistisch is. We hebben de voorbije weken veel aangepast aan de wagen, maar het is nog afwachten hoe competitief we daadwerkelijk zullen zijn."

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Barcelona 2026

Reacties (6)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.411

    "Verstappen vreest voor GP Barcelona".

    Zodra Max gaat vrezen gaat het goed met die auto....en staat hij op pole aanstaande zondag.

    • + 0
    • 12 jun 2026 - 12:10
  • Dale U

    Posts: 1.948

    Snelle secties, ik hou mijn hart vast, 6e plaats acht ik maximaal.

    • + 0
    • 12 jun 2026 - 12:11
  • Tifoso-01

    Posts: 3.850

    OT: Zojuist is bekend gemaakt dat Gasly zijn 3e plek in Monaco terug krijgt.

    • + 0
    • 12 jun 2026 - 12:14
    • Bertrand Gachot

      Posts: 820

      Dat betekent dus dan Hadjar zijn podiumplek kwijt is, shitshow incoming!

      • + 0
      • 12 jun 2026 - 12:19
    • snailer

      Posts: 33.355

      Weet niet exact wie er allemaal speeding had. Was daar ook Russell bij?

      Die gaat een rel veroorzaken als het klopt. En dan ook nog een drivethrough...

      • + 0
      • 12 jun 2026 - 12:28
    • beerkuh

      Posts: 3.819

      @snailer, ik vrees dat ze (buiten alpine) niet meer in beroep kunnen, Mercedes heeft geen beroep aangetekend en ook geen right to review , derhalve zal een huidig beroep en de rechten ook vervallen zijn! althans dat denk ik

      • + 0
      • 12 jun 2026 - 12:45

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Bahrein
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China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
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Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Gilles Villeneuve
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Monaco
Monte Carlo
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Spanje
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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