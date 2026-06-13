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Antonelli is het kwijt: "Had geen gevoel in de auto"

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Antonelli is het kwijt: "Had geen gevoel in de auto"

Andrea Kimi Antonelli kwam in de kwalificatie in Barcelona niet verder dan de derde tijd. De Italiaanse Mercedes-coureur heeft het het hele weekend al lastig in Catalonië, en moest in de kwalificatie van zojuist tijd toegeven op zijn teamgenoot George Russell.

Antonelli heeft het het hele weekend al lastig op het circuit van Barcelona. In de eerste vrije training moest hij zijn auto nog afstaan aan rookie Frederik Vesti, maar in de twee vrije trainingen daarna had hij nog steeds een kleine achterstand. Antonelli worstelde zich door de kwalificatie heen, en zag hoe ook Lewis Hamilton onder zijn tijd dook. Hij zal morgen moeten gaan jagen na zijn mislukte kwalificatie.

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Hoe is het gevoel?

Na de sessie zag Antonelli er ietwat teleurgesteld uit. De Italiaanse WK-leider gaf in gesprek met interviewster van dienst Naomi Schiff toe dat het niet helemaal ging zoals hij had gehoopt: "Het is tot nu toe een beetje een lastig weekend. Ik had vandaag gewoon niet het gevoel in de auto."

Genoeg kansen in de race

Antonelli merkte tijdens de trainingen dat er nogal wat uitdagingen zijn die hij moet overwinnen. De Italiaan maakt er geen geheim van dat er een aantal zaken zijn die beter moeten: "In de longrun zag het er gisteren goed uit, maar vandaag kom ik gewoon een klein beetje tekort. Dus ik kijk dan ook uit naar de dag van morgen."

Antonelli start de race op de derde plek, en met de lange run naar de eerste bocht, is er van alles mogelijk. Antonelli weet dit ook, en hij weet dat de strijd nog lang niet gestreden is: "We gaan proberen om een goede start te maken, en daar gaan we ook proberen om goed gebruik te maken van de tow."

Wat was er aan de hand?

Antonelli is vooralsnog bezig met zijn slechtste raceweekend van het seizoen. Voor het eerst dit jaar kwalificeerde hij zich niet op de eerste startrij, en na afloop liet zijn teambaas Toto Wolff ook doorschemeren dat er problemen waren met zijn auto. Het zou gaan om een probleempje met de batterij.

Rode Stier 33

Posts: 976

Wat een fantastische kop weer 🤦🏼

  • 4
  • 13 jun 2026 - 17:58
Foto's Grand Prix van Barcelona 2026
F1 Nieuws Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Barcelona 2026

Reacties (5)

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  • Rode Stier 33

    Posts: 976

    Wat een fantastische kop weer 🤦🏼

    • + 4
    • 13 jun 2026 - 17:58
  • Larry Perkins

    Posts: 65.744

    “Ik denk niet dat we moeten generaliseren”, aldus Wolff.

    Mercedes-teambaas Toto Wolff: "Het gaat vandaag om minuscule verschillen. Kimi remt te laat, stuurt de auto de bocht in, en George rijdt soepeler.
    Ik denk niet dat we moeten generaliseren, maar ze zijn allebei aanpasbaar. Een terugkerend thema is dat Kimi wat ruwer met de auto omgaat, en George wat soepeler."

    "Ik denk dat George in Miami niet snel genoeg was, terwijl Kimi dat wel was, net als vorig jaar. Dus George vroeg zich af wat hij aan de andere kant van de garage deed. Ze hadden de auto elektronisch en mechanisch meer afgestemd op wat Kimi deed, en dat werkte niet voor George.
    Na Monaco kwam hij terug en zei: ik moet opnieuw beginnen, ik moet terug naar wat ik aan het begin van het seizoen had - en je ziet het resultaat." (BeeBeeCee, automatische vertaling uit het Engels)

    Gern geschehen!

    • + 1
    • 13 jun 2026 - 18:17
    • Larry Perkins

      Posts: 65.744

      Noch mehr Info von Toffe Toto…

      Mercedes geeft coureurs 'gelijke liefde en steun' - aldus Wolff

      Mercedes-teambaas Toto Wolff vertelde aan Sky Sports over de vraag of Antonelli in de laatste sector problemen met zijn accu had: "Ik denk dat hij misschien een knopje te laat heeft ingedrukt, waardoor de accu niet volledig ontplooide. Maar het scheelde niet veel."

      Over hoe hij met zijn twee coureurs omgaat: "Ik probeer altijd een perfecte balans te vinden. Ik vroeg Alain Prost ooit wat er mis was gegaan tussen Ayrton Senna en mij. En hij zei dat het team nooit transparant was, we wisten nooit wie het lievelingetje was."

      "Ik probeer juist het tegenovergestelde te doen. Ik zet druk als dat nodig is - 'Haal je vinger eens uit je kont!' - maar aan de andere kant sla ik mijn arm om ons heen als ze steun nodig hebben. En ik ben blij te kunnen zeggen dat we ze allemaal evenveel steun en liefde geven, en ik denk dat het aan iedereen ligt dat we ze nooit het gevoel geven dat het niet de goede kant op gaat." (BeeBeeCee, automatische vertaling uit het Engels)

      Wieder mit Genuss!

      • + 0
      • 13 jun 2026 - 18:26

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
116
4
Red Bull Racing
69
5
Alpine F1
50
6
Racing Bulls
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Audi
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10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 306
  • Podiums 9
  • Grand Prix 30
  • Land Italië
  • Geb. datum 25 aug 2006 (19)
  • Geb. plaats Bologna, Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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