Andrea Kimi Antonelli kwam in de kwalificatie in Barcelona niet verder dan de derde tijd. De Italiaanse Mercedes-coureur heeft het het hele weekend al lastig in Catalonië, en moest in de kwalificatie van zojuist tijd toegeven op zijn teamgenoot George Russell.

Antonelli heeft het het hele weekend al lastig op het circuit van Barcelona. In de eerste vrije training moest hij zijn auto nog afstaan aan rookie Frederik Vesti, maar in de twee vrije trainingen daarna had hij nog steeds een kleine achterstand. Antonelli worstelde zich door de kwalificatie heen, en zag hoe ook Lewis Hamilton onder zijn tijd dook. Hij zal morgen moeten gaan jagen na zijn mislukte kwalificatie.

Hoe is het gevoel?

Na de sessie zag Antonelli er ietwat teleurgesteld uit. De Italiaanse WK-leider gaf in gesprek met interviewster van dienst Naomi Schiff toe dat het niet helemaal ging zoals hij had gehoopt: "Het is tot nu toe een beetje een lastig weekend. Ik had vandaag gewoon niet het gevoel in de auto."

Genoeg kansen in de race

Antonelli merkte tijdens de trainingen dat er nogal wat uitdagingen zijn die hij moet overwinnen. De Italiaan maakt er geen geheim van dat er een aantal zaken zijn die beter moeten: "In de longrun zag het er gisteren goed uit, maar vandaag kom ik gewoon een klein beetje tekort. Dus ik kijk dan ook uit naar de dag van morgen."

Antonelli start de race op de derde plek, en met de lange run naar de eerste bocht, is er van alles mogelijk. Antonelli weet dit ook, en hij weet dat de strijd nog lang niet gestreden is: "We gaan proberen om een goede start te maken, en daar gaan we ook proberen om goed gebruik te maken van de tow."

Wat was er aan de hand?

Antonelli is vooralsnog bezig met zijn slechtste raceweekend van het seizoen. Voor het eerst dit jaar kwalificeerde hij zich niet op de eerste startrij, en na afloop liet zijn teambaas Toto Wolff ook doorschemeren dat er problemen waren met zijn auto. Het zou gaan om een probleempje met de batterij.