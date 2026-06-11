George Russell bereikt dit weekend een mooie mijlpaal bij Mercedes, maar dit gebeurt wel op een opvallend moment. Russell staat immers onder druk, en mogelijk moet hij zelfs vrezen voor zijn toekomst. Russell moet scoren, anders wordt zijn situatie steeds kritieker.

Als alles goed gaat rijdt Russell dit weekend zijn honderdste Grand Prix in dienst van het team van Mercedes. Slechts drie coureurs gingen hem voor: Lewis Hamilton, Nico Rosberg en Valtteri Bottas. Russell is al bijna zijn hele raceloopbaan verbonden aan Mercedes, en rijdt sinds 2022 voor het team in de Formule 1. Hij leek altijd de natuurlijke opvolger van Hamilton te zijn, en bij Mercedes leek hij dé man van de toekomst te worden.

Dit jaar beginnen er echter scheurtjes te ontstaan in die status, want Russell moet het vooralsnog afleggen tegen zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. De Italiaanse tiener debuteerde vorig jaar in de Formule 1, en Russell had geen kind aan hem. Antonelli heeft geleerd van zijn fouten, en heeft de sport momenteel in zijn greep. Hij won de afgelopen vijf races, en maakte geen fout.

Hoe het fout ging

Russell won de openingsrace in Australië, en zag daarna hoe Antonelli aan zijn zegetocht begon. Russell beschikt over hetzelfde materiaal, maar toch valt de pech vooral zijn kant op. In Canada wilde hij zijn criticasters de mond snoeren en reageerde hij opvallend opgelucht toen hij de sprintrace won en de pole position pakte. Russell ging het gevecht met Antonelli aan, maar viel in leidende positie uit met motorproblemen.

De teleurstelling was van Russells gezicht af te lezen, en zijn humeur werd er niet beter op toen hij afgelopen weekend in Monaco ook werd getroffen door een aantal straffen. Na de herstart moest hij een drive through penalty uitvoeren, waardoor hij kansloos was. Hij zag Antonelli winnen, zijn achterstand groeien en de druk toenemen. Russells positie begint ook een punt van discussie te worden, want Max Verstappen wordt wéér genoemd bij Mercedes.

De opdracht in Barcelona

Zijn honderdste race voor Mercedes wordt dan ook direct zijn belangrijkste race voor het team. In Barcelona moet hij ervoor zorgen dat zijn achterstand op Antonelli niet nog groter wordt, en moet hij laten zien dat er niet met hem te sollen valt. Als Antonelli in Barcelona wint, dan komt hij op gelijke hoogte met Russell. De Brit heeft tot nu toe zes Grands Prix gewonnen in de Formule 1, terwijl Antonelli nu op vijf staat.

Beginnen met bloemen

Russell zal dit weekend weer zelfvertrouwen uitstralen, maar hij weet dat hij uit de schaduw moet stappen. Hij begon in ieder geval met een grote glimlach aan het weekend, toen er foto's van hem en Alexander Albon met grote bossen bloemen in een vliegtuig online verschenen. De aanleiding hiervoor is duidelijk, want ook Albon viert dit weekend een mijlpaal. Hij wordt de coureur met de meeste Grands Prix ooit voor zijn team Williams.