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Russell krijgt felle waarschuwing: "Dan gaat hij de wereldtitel verliezen"

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Russell krijgt felle waarschuwing: "Dan gaat hij de wereldtitel verliezen"

George Russell staat voor een cruciaal weekend in Barcelona. Dat vindt althans voormalig Formule 1-coureur David Coulthard, die van mening is dat de Mercedes-rijder dringend moet terugslaan tegen teamgenoot Kimi Antonelli. De jonge Italiaan domineert momenteel het kampioenschap en lijkt de rol van kopman binnen Mercedes volledig naar zich toe te hebben getrokken.

Waar Russell voorafgaand aan het seizoen nog als dé titelfavoriet werd gezien, is het Antonelli die week na week de show steelt. De Italiaan won de voorbije vijf Grands Prix op rij vanaf poleposition en bouwde daarmee een voorsprong van 66 punten uit in de WK-stand.

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'Geen wereldtitel als hij opnieuw verliest'

Volgens Coulthard is de opdracht voor Russell glashelder. De Brit moet in Spanje bewijzen dat hij nog altijd de snelste Mercedes-coureur is, anders kan hij zijn titeldroom volgens de Schot opbergen.

"Hij moet in Barcelona laten zien dat hij nog altijd poles kan pakken. Als de Mercedes competitief genoeg is, hoeft hij eigenlijk maar één ding te doen: Antonelli verslaan", stelde Coulthard in de podcast Up To Speed.

De voormalig Red Bull-rijder trok vervolgens een opvallend harde conclusie. "Laten we eerlijk zijn: als hij daar opnieuw niet in slaagt, dan is het gedaan. Dan hoeft hij niet meer aan de wereldtitel te denken."

Podcastpresentator Will Buxton sloot zich daarbij aan. "Jarenlang hoor je coureurs zeggen dat ze alleen de juiste wagen nodig hebben om vooraan mee te doen. Russell heeft die kans nu gekregen. Hij heeft de auto én de gelegenheid, maar voorlopig wordt hij gewoon afgetroefd door zijn teamgenoot."

Russell weigert handdoek te gooien

Russell zelf weigert echter al te denken aan een verloren kampioenschap. Ondanks zijn achterstand van 68 punten op Antonelli ziet de Mercedes-coureur nog voldoende kansen om terug te slaan in de resterende achttien Grands Prix en drie sprintraces.

"Nee, die achterstand is absoluut niet onoverbrugbaar", reageerde Russell. "Kijk maar naar Verstappen vorig jaar. Hij maakte meer dan honderd punten goed in de strijd met Oscar Piastri. Ik moet vooral naar mezelf kijken en zorgen dat ik deze reeks doorbreek."

De Brit erkent wel dat hij zich momenteel in een lastige fase bevindt. "Ik heb in mijn carrière al periodes gekend waarin mijn eigen prestaties tegenvielen, maar zo'n opeenstapeling van pech heb ik nog nooit meegemaakt. Dat maakt het extra frustrerend, zeker nu we eindelijk een auto hebben waarmee we vooraan kunnen meedoen. Toch blijf ik volledig vertrouwen houden in mezelf. Het seizoen is nog lang en ik geloof nog altijd dat we dit jaar én volgend jaar voor overwinningen kunnen strijden."

meister

Posts: 4.294

"Dan gaat hij de wereldtitel verliezen"
Je moet eerst iets hebben voordat je het kan verliezen.
Norris is hier degene die de wereldtitel verliest.

  • 6
  • 11 jun 2026 - 09:02
F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Mercedes

Reacties (4)

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  • Dale U

    Posts: 1.945

    Die krijgt wat waarschuwingen.......die George.

    • + 1
    • 11 jun 2026 - 08:58
  • meister

    Posts: 4.294

    "Dan gaat hij de wereldtitel verliezen"
    Je moet eerst iets hebben voordat je het kan verliezen.
    Norris is hier degene die de wereldtitel verliest.

    • + 6
    • 11 jun 2026 - 09:02
  • Flexwing

    Posts: 400

    Zijn nog 16 races te gaan dus kan nog van alles gebeuren.
    Zelfs Hamilton kan nog kampioen worden.
    Eerst maar kijken na helft van het seisoen.
    Of max haalt nog een inhaal slag net als vorig jaar.

    • + 0
    • 11 jun 2026 - 10:07

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ESGrand Prix van Spanje

Lokale tijd 

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
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2
Ferrari
165
3
McLaren
118
4
Red Bull Racing
72
5
Alpine F1
41
6
Racing Bulls
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8
Williams
11
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Audi
2
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.120
  • Podiums 26
  • Grand Prix 158
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Mercedes
Mercedes
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