George Russell staat voor een cruciaal weekend in Barcelona. Dat vindt althans voormalig Formule 1-coureur David Coulthard, die van mening is dat de Mercedes-rijder dringend moet terugslaan tegen teamgenoot Kimi Antonelli. De jonge Italiaan domineert momenteel het kampioenschap en lijkt de rol van kopman binnen Mercedes volledig naar zich toe te hebben getrokken.

Waar Russell voorafgaand aan het seizoen nog als dé titelfavoriet werd gezien, is het Antonelli die week na week de show steelt. De Italiaan won de voorbije vijf Grands Prix op rij vanaf poleposition en bouwde daarmee een voorsprong van 66 punten uit in de WK-stand.

'Geen wereldtitel als hij opnieuw verliest'

Volgens Coulthard is de opdracht voor Russell glashelder. De Brit moet in Spanje bewijzen dat hij nog altijd de snelste Mercedes-coureur is, anders kan hij zijn titeldroom volgens de Schot opbergen.

"Hij moet in Barcelona laten zien dat hij nog altijd poles kan pakken. Als de Mercedes competitief genoeg is, hoeft hij eigenlijk maar één ding te doen: Antonelli verslaan", stelde Coulthard in de podcast Up To Speed.

De voormalig Red Bull-rijder trok vervolgens een opvallend harde conclusie. "Laten we eerlijk zijn: als hij daar opnieuw niet in slaagt, dan is het gedaan. Dan hoeft hij niet meer aan de wereldtitel te denken."

Podcastpresentator Will Buxton sloot zich daarbij aan. "Jarenlang hoor je coureurs zeggen dat ze alleen de juiste wagen nodig hebben om vooraan mee te doen. Russell heeft die kans nu gekregen. Hij heeft de auto én de gelegenheid, maar voorlopig wordt hij gewoon afgetroefd door zijn teamgenoot."

Russell weigert handdoek te gooien

Russell zelf weigert echter al te denken aan een verloren kampioenschap. Ondanks zijn achterstand van 68 punten op Antonelli ziet de Mercedes-coureur nog voldoende kansen om terug te slaan in de resterende achttien Grands Prix en drie sprintraces.

"Nee, die achterstand is absoluut niet onoverbrugbaar", reageerde Russell. "Kijk maar naar Verstappen vorig jaar. Hij maakte meer dan honderd punten goed in de strijd met Oscar Piastri. Ik moet vooral naar mezelf kijken en zorgen dat ik deze reeks doorbreek."

De Brit erkent wel dat hij zich momenteel in een lastige fase bevindt. "Ik heb in mijn carrière al periodes gekend waarin mijn eigen prestaties tegenvielen, maar zo'n opeenstapeling van pech heb ik nog nooit meegemaakt. Dat maakt het extra frustrerend, zeker nu we eindelijk een auto hebben waarmee we vooraan kunnen meedoen. Toch blijf ik volledig vertrouwen houden in mezelf. Het seizoen is nog lang en ik geloof nog altijd dat we dit jaar én volgend jaar voor overwinningen kunnen strijden."