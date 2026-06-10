Mercedes kende in Monaco een weekend met twee gezichten. Terwijl Andrea Kimi Antonelli opnieuw naar de overwinning snelde, ging het aan de andere kant van de garage volledig mis voor George Russell. Voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos begrijpt weinig van de fout die het team maakte en spreekt van een blunder die "Formule 1-onwaardig" is.

Russell kreeg tijdens de race een tijdstraf opgelegd voor te hard rijden in de pitstraat, maar Mercedes vergat die straf tijdens zijn pitstop in te lossen. Het resultaat was desastreus: de Brit zakte terug naar de twaalfde plaats en bleef voor de tweede Grand Prix op rij zonder punten. Volgens Doornbos toont het incident aan dat zelfs de best voorbereide teams fouten kunnen maken onder druk.

Doornbos wijst niet alleen naar Mercedes

In Race Café van Ziggo Sport benadrukt Doornbos dat Formule 1 ondanks alle technologie en data nog altijd mensenwerk blijft. Volgens de analist lag de oorzaak van de blunder vooral in het niet presteren op het beslissende moment.

"Je kunt alles tot in detail voorbereiden en analyseren, maar uiteindelijk draait het om presteren wanneer de druk het hoogst is. Dat een team een tijdstraf simpelweg vergeet tijdens een pitstop, laat zien dat menselijke fouten nog altijd een grote rol spelen", aldus Doornbos.

Toch richt de voormalig Red Bull-coureur zijn pijlen niet uitsluitend op Mercedes. Ook Russell zelf ontsnapt niet aan kritiek. De Brit staat bekend als een coureur die tijdens races elk detail van het reglement nauwlettend in de gaten houdt.

Ook Russell krijgt veeg uit de pan

Juist daarom verbaast Doornbos zich over de passieve houding van de Mercedes-coureur. "Russell is normaal gesproken degene die via de boordradio voortdurend met regels en details bezig is. Hij ziet alles wat andere coureurs verkeerd doen en wijst daar direct op. Dan is het vreemd dat hij zelf niet aan zijn team heeft gevraagd om eerst die tijdstraf af te werken voordat de banden werden gewisseld."

Daarnaast verliep ook de pitstop zelf allesbehalve vlekkeloos. Doornbos zag hoe de monteurs worstelden met de voorwielen en noemt het complete optreden van Mercedes "Formule 1-onwaardig". Toch bleef de schade voor de Duitse renstal beperkt. Mercedes voert nog altijd het constructeurskampioenschap aan met 244 punten, terwijl Antonelli in Monaco zijn vijfde overwinning op rij boekte en stevig aan de leiding gaat in het wereldkampioenschap. "Aan de andere kant van de garage hadden ze wel de absolute uitblinker van het weekend. Dat verzacht de pijn van zo'n fout natuurlijk enigszins", besluit Doornbos.