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Russell en Mercedes met de grond gelijkgemaakt: "Formule 1-onwaardig"

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Russell en Mercedes met de grond gelijkgemaakt: "Formule 1-onwaardig"

Mercedes kende in Monaco een weekend met twee gezichten. Terwijl Andrea Kimi Antonelli opnieuw naar de overwinning snelde, ging het aan de andere kant van de garage volledig mis voor George Russell. Voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos begrijpt weinig van de fout die het team maakte en spreekt van een blunder die "Formule 1-onwaardig" is.

Russell kreeg tijdens de race een tijdstraf opgelegd voor te hard rijden in de pitstraat, maar Mercedes vergat die straf tijdens zijn pitstop in te lossen. Het resultaat was desastreus: de Brit zakte terug naar de twaalfde plaats en bleef voor de tweede Grand Prix op rij zonder punten. Volgens Doornbos toont het incident aan dat zelfs de best voorbereide teams fouten kunnen maken onder druk.

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Doornbos wijst niet alleen naar Mercedes

In Race Café van Ziggo Sport benadrukt Doornbos dat Formule 1 ondanks alle technologie en data nog altijd mensenwerk blijft. Volgens de analist lag de oorzaak van de blunder vooral in het niet presteren op het beslissende moment.

"Je kunt alles tot in detail voorbereiden en analyseren, maar uiteindelijk draait het om presteren wanneer de druk het hoogst is. Dat een team een tijdstraf simpelweg vergeet tijdens een pitstop, laat zien dat menselijke fouten nog altijd een grote rol spelen", aldus Doornbos.

Toch richt de voormalig Red Bull-coureur zijn pijlen niet uitsluitend op Mercedes. Ook Russell zelf ontsnapt niet aan kritiek. De Brit staat bekend als een coureur die tijdens races elk detail van het reglement nauwlettend in de gaten houdt.

Ook Russell krijgt veeg uit de pan

Juist daarom verbaast Doornbos zich over de passieve houding van de Mercedes-coureur. "Russell is normaal gesproken degene die via de boordradio voortdurend met regels en details bezig is. Hij ziet alles wat andere coureurs verkeerd doen en wijst daar direct op. Dan is het vreemd dat hij zelf niet aan zijn team heeft gevraagd om eerst die tijdstraf af te werken voordat de banden werden gewisseld."

Daarnaast verliep ook de pitstop zelf allesbehalve vlekkeloos. Doornbos zag hoe de monteurs worstelden met de voorwielen en noemt het complete optreden van Mercedes "Formule 1-onwaardig". Toch bleef de schade voor de Duitse renstal beperkt. Mercedes voert nog altijd het constructeurskampioenschap aan met 244 punten, terwijl Antonelli in Monaco zijn vijfde overwinning op rij boekte en stevig aan de leiding gaat in het wereldkampioenschap. "Aan de andere kant van de garage hadden ze wel de absolute uitblinker van het weekend. Dat verzacht de pijn van zo'n fout natuurlijk enigszins", besluit Doornbos.

Dale U

Posts: 1.944

@Audi; dat is dan de voorzitter van de GPDA........hij laat al verschillende keren zien dat hij dit onwaardig is.

  • 5
  • 10 jun 2026 - 09:57
F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Robert Doornbos Mercedes

Reacties (14)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 779

    Bobby D slaat de spijker op zijn kop, beetje mosterd na de maaltijd, maar de man heeft gelijk.

    • + 0
    • 10 jun 2026 - 09:01
  • AUDI_F1

    Posts: 3.875

    Na de 2e start de boel ophouden met een F3 waardige snelheid, dat leverde dus een botsing in Fairmont Hairpin op. Je zag alle wagens in elkaar schuiven en dan gebeuren en Hulkenberg tegen Sainz aan rijden. Naar mijn mening omdat de hele boel extra werd opgehouden en dat is weer gevaarlijk.

    • + 2
    • 10 jun 2026 - 09:10
    • Dale U

      Posts: 1.944

      @Audi; dat is dan de voorzitter van de GPDA........hij laat al verschillende keren zien dat hij dit onwaardig is.

      • + 5
      • 10 jun 2026 - 09:57
    • Freek-Willem

      Posts: 6.729

      De voorzitter (chairman) is Alexander Würz. Russel is net als Sainz en nog eentje (weet ze even niet wie) een 'director'. En zowel Sainz als Russell pleiten wat mij betreft vooral voor eigen parochie en lijken daarmee niet altijd even objectief

      • + 1
      • 10 jun 2026 - 11:09
    • AUDI_F1

      Posts: 3.875

      De 4e persoon is Anastasia Fowle: Directeur en juridisch adviseur (vrouw en niet coureur).
      Maar je hebt gelijk Russel is GPDA onwaardig, maar met zijn karakter wil hij zich overal mee bemoeien om er zijn voordeel ermee uit te halen

      • + 1
      • 10 jun 2026 - 11:18
  • Dale U

    Posts: 1.944

    De Boekhouder zal het in zijn onderbewustzijn oneens zijn met de straf en zal derhalve het lot bij MB hebben gelegd. Als MB niets doet tijdens zijn pitstop, zal
    het wel goed zijn, ik heb het er niet over de boordradio, ik ga geen slapende honden wakker maken. Dan moet je niet verongelijkt zijn.

    • + 0
    • 10 jun 2026 - 09:11
  • Polleken

    Posts: 1.016

    Maar mogen ze wel een tijdstraf doen onder Safetycar of VSC ??
    Weet iemand dit ?

    • + 0
    • 10 jun 2026 - 09:17
    • nr 76

      Posts: 7.506

      Ja, dat mag.

      • + 0
      • 10 jun 2026 - 09:27
    • da_bartman

      Posts: 6.647

      Natuurlijk wel, had jij ook kunnen weten. Zo kwamen Lewis, Hadjar en Oscar gemakkelijk van hun 5 seconden straf af.

      • + 1
      • 10 jun 2026 - 10:03
    • schwantz34

      Posts: 42.145

      Ja & ja

      • + 1
      • 10 jun 2026 - 10:04
  • Olav Drol

    Posts: 647

    Tijd voor de complotdenkers die menen dat Mercedes wil dat Kimi wereldkampioen wordt.

    • + 2
    • 10 jun 2026 - 11:02
    • Freek-Willem

      Posts: 6.729

      Niet alleen Mercedes wil dat. Iedereen wil dat behalve Russell en een handje vol die hard fans van de beste man

      • + 1
      • 10 jun 2026 - 11:11
    • nr 76

      Posts: 7.506

      Ik ken maar 1 die hard Russell fan met een handje vol...

      • + 1
      • 10 jun 2026 - 11:53
    • schwantz34

      Posts: 42.145

      Alleen @Ouw wil dat zijn matennaaiende vriend er met de titel vandoorne gaat!

      • + 1
      • 10 jun 2026 - 11:57

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Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
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13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.120
  • Podiums 26
  • Grand Prix 158
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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