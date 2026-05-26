Ferrari keek handenwrijvend naar Antonelli en Russell: "Luxeprobleem"

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur kijkt met een schuin oog naar de interne spanningen bij Mercedes. Na de botsing in de sprintrace tussen George Russell en Kimi Antonelli lijken de Zilverpijlen een potentieel hoofdpijndossier in handen te hebben. Toch ziet Vasseur er vooral de positieve kant van in en wenst hij Mercedes-baas Toto Wolff vooral veel succes met wat hij omschrijft als een ‘luxeprobleem’.

Tijdens de sprintrace in Canada liepen de emoties hoog op bij Mercedes. Antonelli was zichtbaar gefrustreerd na een fel duel met Russell en liet zijn ongenoegen duidelijk blijken via de boordradio. Wolff moest ingrijpen om de jonge Italiaan opnieuw op de race te focussen, waarna achter de schermen een stevig gesprek volgde.

Vasseur begrijpt spanningen bij Mercedes

Vasseur kon er wel om lachen toen hij werd herinnerd aan het incident tussen de Mercedes-coureurs. Volgens de Ferrari-teambaas horen dergelijke spanningen nu eenmaal bij een team dat vooraan meedoet, al erkent hij dat het intern soms lastig te managen is.

“Het blijft een luxeprobleem”, stelde Vasseur met een glimlach tegenover Canal+. “Als je coureurs hebt die vechten voor P1 en P2, weet je dat er spanningen kunnen ontstaan. Maar uiteindelijk wil je competitieve rijders hebben. Elk team maakt dit soort situaties mee en juist uit die rivaliteit ontstaat vaak extra performance.”

Ferrari-baas deelt compliment uit aan Wolff

Wolff gaf na afloop van de sprintrace al aan dat Russell en Antonelli voor de kwalificatie met elkaar in gesprek zouden gaan. Volgens beide Mercedes-coureurs verliep dat onderhoud positief, iets wat ook Vasseur niet ontging.

Volgens de Fransman is het onmogelijk om rivaliteit volledig te onderdrukken, maar vindt hij wel dat Mercedes de situatie voorlopig goed heeft aangepakt. “Je houdt zulke gevechten nooit helemaal tegen”, aldus Vasseur. “Maar eerlijk is eerlijk: ze hebben het vanochtend goed opgelost. Het had ook zomaar kunnen eindigen met twee uitgevallen auto’s. Dan praat je ineens over een heel ander verhaal.”

F1jos

Posts: 5.291

Vasseur zou graag bij Ferrari een luxeprobleem willen hebben.

  • 1
  • 26 mei 2026 - 17:46
F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Frédéric Vasseur Andrea Kimi Antonelli Ferrari Mercedes

Reacties (3)

Login om te reageren
  • F1jos

    Posts: 5.291

    Vasseur zou graag bij Ferrari een luxeprobleem willen hebben.

    • + 1
    • 26 mei 2026 - 17:46
  • snailer

    Posts: 33.184

    Erg sportief van Ferrari. Persoonlijk zou ik handewringend naar de fabriek zijn gerend om iedereen als een gek een betere auto te laten maken.

    • + 0
    • 26 mei 2026 - 19:49
  • Tsak

    Posts: 96

    Luce; dat wordt pas een probleem, Fred!

    • + 0
    • 26 mei 2026 - 22:17

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

